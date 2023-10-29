Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
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Описание
Что вас ожидает
Мир арабской роскоши
Вы увидите два отеля, построенных в виде скрещённых мечей. Подниметесь на террасу одного из лучших отелей Катара Raffles, чтобы перевести дух и выпить чашечку кофе с обзорным видом на город. Посетите искусственный остров Al-Maha, на котором расположен зимний парк развлечений. А также заедете в гигантский торговый центр Place Vendome, где находятся 560 фирменных магазинов мировых брендов, музыкальный фонтан и канал в венецианском стиле, по которому плавают маленькие лодочки.
Интерактивный бульвар и легендарный стадион
Мы погуляем по современному интерактивному району Lusail Commercial Boulevard, где прямо на фасадах зданий показывают забавные видео на 3D-экранах. Полюбуемся парящей между небоскрёбами китовой акулой, которая вот-вот нырнет в Арабский залив. И обязательно оценим главную достопримечательность города — стадион «Лусаил», где в 2022 году прошел финал Чемпионата мира по футболу. Я расскажу, какие архитекторы над ним работали, как он строился и сколько людей вмещает.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В пятницу и субботу стоянка на острове Al-Maha платная (45$), бесплатно можно находиться только 10 минут. В остальные дни ограничений по времени нет.
- Смотровая площадка и бар в отеле Raffles работают с 17.00. Также в нём действует дресс-код: в шортах и кроссовках вход запрещён.
- Если вы решите посетить зимний парк развлечений, входные билеты оплачиваются дополнительно
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.