Всего 20 км от Дохи — и мы в Лусаиле! Инновационном, прогрессивном, модном и очень впечатляющем городе. Здесь расположено множество роскошных отелей, бизнес-центров и жилых комплексов. Вы оцените причудливые небоскрёбы, пройдёте по набережной с фонтанами и полюбуетесь яхтами. А также посетите искусственный остров и увидите стадион, где состоялся финал ЧМ по футболу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир арабской роскоши

Вы увидите два отеля, построенных в виде скрещённых мечей. Подниметесь на террасу одного из лучших отелей Катара Raffles, чтобы перевести дух и выпить чашечку кофе с обзорным видом на город. Посетите искусственный остров Al-Maha, на котором расположен зимний парк развлечений. А также заедете в гигантский торговый центр Place Vendome, где находятся 560 фирменных магазинов мировых брендов, музыкальный фонтан и канал в венецианском стиле, по которому плавают маленькие лодочки.

Интерактивный бульвар и легендарный стадион

Мы погуляем по современному интерактивному району Lusail Commercial Boulevard, где прямо на фасадах зданий показывают забавные видео на 3D-экранах. Полюбуемся парящей между небоскрёбами китовой акулой, которая вот-вот нырнет в Арабский залив. И обязательно оценим главную достопримечательность города — стадион «Лусаил», где в 2022 году прошел финал Чемпионата мира по футболу. Я расскажу, какие архитекторы над ним работали, как он строился и сколько людей вмещает.

Организационные детали