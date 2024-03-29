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Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил

Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
Всего 20 км от Дохи — и мы в Лусаиле! Инновационном, прогрессивном, модном и очень впечатляющем городе. Здесь расположено множество роскошных отелей, бизнес-центров и жилых комплексов. Вы оцените причудливые небоскрёбы, пройдёте по набережной с фонтанами и полюбуетесь яхтами. А также посетите искусственный остров и увидите стадион, где состоялся финал ЧМ по футболу.
5
8 отзывов
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил

Описание экскурсии

Мир арабской роскоши

Вы увидите два отеля, построенных в виде скрещённых мечей. Подниметесь на террасу одного из лучших отелей Катара Raffles, чтобы перевести дух и выпить чашечку кофе с обзорным видом на город. Посетите искусственный остров Al-Maha, на котором расположен зимний парк развлечений. А также заедете в гигантский торговый центр Place Vendome, где находятся 560 фирменных магазинов мировых брендов, музыкальный фонтан и канал в венецианском стиле, по которому плавают маленькие лодочки.

Интерактивный бульвар и легендарный стадион

Мы погуляем по современному интерактивному району Lusail Commercial Boulevard, где прямо на фасадах зданий показывают забавные видео на 3D-экранах. Полюбуемся парящей между небоскрёбами китовой акулой, которая вот-вот нырнет в Арабский залив. И обязательно оценим главную достопримечательность города — стадион «Лусаил», где в 2022 году прошел финал Чемпионата мира по футболу. Я расскажу, какие архитекторы над ним работали, как он строился и сколько людей вмещает.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В пятницу и субботу стоянка на острове Al-Maha платная (45$), бесплатно можно находиться только 10 минут. В остальные дни ограничений по времени нет.
  • Смотровая площадка и бар в отеле Raffles работают с 17.00. Также в нём действует дресс-код: в шортах и кроссовках вход запрещён.
  • Если вы решите посетить зимний парк развлечений, входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в пределах города Доха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1891 туриста
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
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её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Во-вторых очень хорошо знает страну, рассказывает с любовью и интересно!!!
В-третьих она очень
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отзывчивый человек, помогла решить нашу проблему, хотя это совсем не входило в ее обязанности и договоренности)
огромное спасибо, мы с ней увидели даже те места о существовании которых, и не догадывались, а они определенно стоили внимания, также она посоветовала прекрасные места, а главное время и маршруты, чтобы избегать пробок и большого скопления людей))) главный плюс, учитывает все интересы, идеально составленный маршрут, одним надо шоппинг, другим история, третьим просто погулять и покушать)))
огромное спасибо еще раз!!!
Настоятельно рекомендуем всем, и сами обязательно еще вернёмся и досмотрим вместе, все места, что не успели)))

Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!!
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Юлия
У нас была гид Анастасия. Мы очень довольны. Мы все успели в комфортном темпе. Анастасия за 4,5 часа дала нам столько ценной информации, что после продолжили гуглить и обогащаться знаниями.
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О
Альбина- кладезь знаний и очень лёгкая в общении гид. Настоящий профессионал!
У нас с дочкой (ей 8 лет) была потрясающая экскурсия.

Огромное спасибо за чуткость, понимание, и конечно за способность передать туристам любовь к Катару🙏🏻
Альбина- кладезь знаний и очень лёгкая в общении гид. Настоящий профессионал!
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Anna
Великолепная экскурсия, гид и замечательный город! -
Великолепная экскурсия, гид и замечательный город! -
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В
Супер
Супер
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Олег
Мы уже были в Дохе ранее и заказали данную экскурсию, чтобы занять время чем-то новым. Но Альбина показала нам привычную Доху с новой необычной стороны, и мы получили массу удовольствия
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от необычной архитектуры Лусаила, висящей между светящимися разным светом небоскребами китовой акулы, главного стадиона футбольного чемпионата, набережной, парка. А главной изюминкой путешествия было посещение 6-ти звездного отеля Raffles, включая катание на лифтах, прогулки по территории, вечерний чай и шампанское на 36 этаже отеля, ну и вид на ночной город. Нам было по домашнему комфортно с Альбиной, мы не только получили информацию по Дохе, но и поговорили на разные житейские темы. Отдельное спасибо за ее терпение, когда, невзирая на предупреждения, я все-таки забыл в машине паспорта для посещения бара отеля. Аля с улыбкой пошла за ними на стоянку и вручила нам их снова. В общем, от всей души рекомендую!

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