Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил

Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022

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Всего 20 км от Дохи — и мы в Лусаиле! Инновационном, прогрессивном, модном и очень впечатляющем городе. Здесь расположено множество роскошных отелей, бизнес-центров и жилых комплексов. Вы оцените причудливые небоскрёбы, пройдёте по набережной с фонтанами и полюбуетесь яхтами. А также посетите искусственный остров и увидите стадион, где состоялся финал ЧМ по футболу.
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир арабской роскоши

Вы увидите два отеля, построенных в виде скрещённых мечей. Подниметесь на террасу одного из лучших отелей Катара Raffles, чтобы перевести дух и выпить чашечку кофе с обзорным видом на город. Посетите искусственный остров Al-Maha, на котором расположен зимний парк развлечений. А также заедете в гигантский торговый центр Place Vendome, где находятся 560 фирменных магазинов мировых брендов, музыкальный фонтан и канал в венецианском стиле, по которому плавают маленькие лодочки.

Интерактивный бульвар и легендарный стадион

Мы погуляем по современному интерактивному району Lusail Commercial Boulevard, где прямо на фасадах зданий показывают забавные видео на 3D-экранах. Полюбуемся парящей между небоскрёбами китовой акулой, которая вот-вот нырнет в Арабский залив. И обязательно оценим главную достопримечательность города — стадион «Лусаил», где в 2022 году прошел финал Чемпионата мира по футболу. Я расскажу, какие архитекторы над ним работали, как он строился и сколько людей вмещает.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В пятницу и субботу стоянка на острове Al-Maha платная (45$), бесплатно можно находиться только 10 минут. В остальные дни ограничений по времени нет.
  • Смотровая площадка и бар в отеле Raffles работают с 17.00. Также в нём действует дресс-код: в шортах и кроссовках вход запрещён.
  • Если вы решите посетить зимний парк развлечений, входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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