Мы проедем по пескам и остановимся в неочевидных живописных местах, где особенно чувствуется масштаб природы.
Среди дюн вас ждёт отдых: уютные посиделки на песке и традиционный чай с видом на внутреннее море Хор-аль-Адаид.
Описание трансфер
Сафари
После выезда из Дохи мы направимся к песчаным дюнам юга Катара, где начнётся джип-сафари по пустынным ландшафтам. По пути остановимся в особенно красивых местах — для фотографий и отдыха.
Хор-аль-Адаид
Главная точка маршрута — внутреннее море. Вечером здесь можно увидеть один из самых красивых закатов в Катаре: солнце медленно опускается за дюны, окрашивая песок и воду в тёплые оттенки.
Посиделки
Мы отдохнём в бедуинском стиле и выпьем традиционный чай, наслаждаясь тишиной и атмосферой пустыни.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser. При необходимости можно организовать дополнительный автомобиль (если вас больше 4) — напишите мне заранее
- В стоимость входит: трансфер из отеля в Дохе и обратно, джип-сафари по дюнам с остановками, посещение внутреннего моря Хор-аль-Адаид, отдых в бедуинском стиле и традиционный чай, питьевая вода
- Рекомендую выбирать удобную одежду и обувь, взять головной убор и солнцезащитные средства. Если планируете плавать во внутреннем море, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце
- Маршрут и программа могут немного меняться в зависимости от погодных условий и времени поездки
- С вами будет опытный водитель в традиционной бедуинской одежде
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фирас — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 72 туристов
Я родился в СССР в семье русской матери и арабского отца, вырос в Иордании, свободно владею русским и арабским как родными, ощущаю себя человеком между двумя культурами — русской и
