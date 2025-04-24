Фотосессия в Дохе

Погрузитесь в атмосферу Дохи и создайте уникальные фотографии с профессиональным фотографом. Включены трансфер и аренда платья
Фотосессия в Дохе предлагает уникальную возможность создать незабываемые снимки на фоне живописных уголков города.

Профессиональный фотограф поможет раскрыть вашу индивидуальность и создать кадры, которые останутся в памяти надолго. В стоимость включены
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трансфер и аренда платья. Съёмка проходит на фотоаппарат Sony A73, а обработанные фото будут готовы в течение нескольких дней.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет запечатлеть свои моменты в одном из самых красивых городов мира

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональный фотограф
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 👗 Аренда платья включена
  • 🌆 Живописные локации
  • 📷 Быстрая обработка фото
Фотосессия в Дохе
Фотосессия в Дохе
Фотосессия в Дохе
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Старинные кварталы
  • Современные небоскрёбы
  • Набережная с видом на Персидский залив

Описание фото-прогулки

Как проходит фотосессия

  • Мы представим вам три образа на выбор: розовое платье — символ романтики и нежности, белое — чистоты и элегантности, чёрное — загадочности и страсти. Платья универсальные и подойдут на любой размер. А далее вместе выберем городские локации, которые станут фоном для ваших снимков.
  • Вас будет сопровождать профессиональный фотограф с большим опытом в жанре портретной и свадебной фотографии. Он поможет отразить вашу индивидуальность и создаст множество разнообразных кадров.
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony A73. Вы получите все снимки без обработки в течение суток после съёмки и 15 обработанных фото в течение 3-5 дней. Мы отправим их ссылкой на облако.

Организационные детали

  • Фотосессию проводит англоговорящий фотограф.
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле входит в стоимость фотосессии. Если ваша гостиница находится за пределами Дохи, трансфер оплачивается дополнительно — подробности уточняйте в переписке.
  • Аренда одного платья включена в стоимость. Если вы хотите сменить несколько образов — аренда второго платья оплачивается отдельно.
  • Программа не включает аренду костюмов для мужчин — молодые люди будут фотографироваться в своей одежде.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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