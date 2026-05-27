Тысяча и один шаг по Дохе

Оценить контрасты столицы Катара - от традиционного рынка до современных районов
Я покажу вам Доху такой, какой её знают местные: уютной и скромной, роскошной и развивающейся.

Мы прокатимся по главным локациям столицы, увидим футуристические небоскрёбы, прогуляемся по насыпному острову и заглянем на арабский рынок. Вы познакомитесь с культурой страны и услышите истории о жизни в Катаре.
Тысяча и один шаг по Дохе

Описание экскурсии

Инновационный район Мшейреб

Прогуляемся по современному кварталу и увидим дома-музеи, посвящённые культурному наследию Катара.

Сук Вакиф

Побродим по лабиринтам торговых улочек, вдохнём ароматы восточных специй, поищем сувениры и увидим верблюдов, которые несут службу у правителя страны.

Набережная Корниш

Побываем на площади, посвящённой чемпионату мира по футболу 2022 года, сделаем фотографии с видом на небоскрёбы района Вест-Бэй.

Культурная деревня Катара

Погуляем по территории культурного центра, заглянем в Голубую мечеть, впечатлимся масштабами Катарского амфитеатра и окунёмся в атмосферу роскоши на одной из самых дорогих улиц в Дохе.

Остров Жемчужина

Проедем по фешенебельным районам насыпного острова, полюбуемся яхтами и дорогими автомобилями и неожиданно окажемся среди каналов — словно в катарской Венеции.

Я развею популярные мифы и стереотипы о стране и расскажу, как этой маленькой жемчужине Персидского залива удалось стать известной во всём мире. Мы поговорим о прошлом и настоящем Катара, о жизни местных, их традициях, одежде и обычаях. Я подскажу, где лучше делать фотографии и попробовать традиционный чай карак.

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Veloz, вода предоставляется
  • Выбирайте одежду в соответствии с местным дресс-кодом: девушкам рекомендуется прятать коленки и плечи. Вы можете нарядиться в роскошное праздничное платье или сарафан в пол и накинуть на плечи шаль — поверьте, в Дохе можно надевать всё самое красивое сразу)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я родом из Беларуси, но уже много лет считаю Катар своим вторым домом. С большой любовью, заботой и уважением отношусь к своим путешественникам и стараюсь передать каждому из них свою
симпатию к жемчужине Персидского залива — этой маленькой, но очень необычной стране. Она меняется и развивается с космической скоростью, поэтому сколько бы раз вы сюда ни возвращались, всегда найдутся места, которые вы ещё не видели.

от $350 за экскурсию