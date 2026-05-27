Я покажу вам Доху такой, какой её знают местные: уютной и скромной, роскошной и развивающейся. Мы прокатимся по главным локациям столицы, увидим футуристические небоскрёбы, прогуляемся по насыпному острову и заглянем на арабский рынок. Вы познакомитесь с культурой страны и услышите истории о жизни в Катаре.

Инновационный район Мшейреб

Прогуляемся по современному кварталу и увидим дома-музеи, посвящённые культурному наследию Катара.

Сук Вакиф

Побродим по лабиринтам торговых улочек, вдохнём ароматы восточных специй, поищем сувениры и увидим верблюдов, которые несут службу у правителя страны.

Набережная Корниш

Побываем на площади, посвящённой чемпионату мира по футболу 2022 года, сделаем фотографии с видом на небоскрёбы района Вест-Бэй.

Культурная деревня Катара

Погуляем по территории культурного центра, заглянем в Голубую мечеть, впечатлимся масштабами Катарского амфитеатра и окунёмся в атмосферу роскоши на одной из самых дорогих улиц в Дохе.

Остров Жемчужина

Проедем по фешенебельным районам насыпного острова, полюбуемся яхтами и дорогими автомобилями и неожиданно окажемся среди каналов — словно в катарской Венеции.

Я развею популярные мифы и стереотипы о стране и расскажу, как этой маленькой жемчужине Персидского залива удалось стать известной во всём мире. Мы поговорим о прошлом и настоящем Катара, о жизни местных, их традициях, одежде и обычаях. Я подскажу, где лучше делать фотографии и попробовать традиционный чай карак.

