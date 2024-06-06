1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Начало: На проспекте Суюнбая
7 100₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: На улице Демьяна Бедного
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2800019 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия
- ННаталия5 июня 2024Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
- ААлёна4 июня 2024Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
- ААлександра4 июня 2024Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
- ООльга3 июня 2024Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
- ООльга3 июня 2024Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще не хотелось. Дмитрий нас
- ААндрей31 мая 2024Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек). Обратиться к Дмитрию нам рекомендовала знакомая, которая охарактеризовала его как
- LLeonid28 мая 2024Потрясающее интересный и насыщенный маршрут, масса положительных эмоций! За 13 лет жизни в Алматы я, к своему стыду, не знал
- ААндрей27 мая 2024Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий (это было определяющим фактором
- ТТатьяна26 мая 2024Замечательный маршрут с потрясающими впечатлениями. Чарынский каньон (Долина замков) - это must see, одно из самых впечатляющих мест, где довелось
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