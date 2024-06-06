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ответственного и очень душевного человека. Сразу скажу, что это оказалось абсолютной правдой. Долго колебались в выборе экскурсионной программы. Хотелось получить максимум впечатлений за один день и Дмитрий предложил программу "Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день". По сравнению с другими вариантами программа действительно выглядела наиболее полной, поэтому выбрали именно ее. На деле всё даже превзошло наши ожидания: Дмитрий и его ассистент Юлия оказались в самом деле очень душевными людьми. Для них действительно важно не просто формально откатать вас по местам, а поделиться красотой природы этих мест. Отдельно хочется отметить продуманность программы: локаций за один день очень много, расстояния большие, но все же нет ощущения спешки — времени полюбоваться красотой и сделать фото на память хватает. Не могу не отметить и автомобиль: Mitsubishi Delica — легенда среди внедорожников с большой вместимостью, которую я знаю с давних пор. Фактически это джип в кузове микроавтобуса — уникальная разработка японских инженеров. Я сам родом из Владивостока, где эта модель заслужила очень хорошую репутацию для поездок по горной местности Приморского края. Лично для меня этот факт также является большим плюсом! Водит Дмитрий великолепно, в дороге от города и обратно можно спокойно поспать. Впечатлений очень много и они с нами навсегда. Впечатлений не только от мест, которые славятся своей красотой на весь мир, но и от душевной компании, с которой мы провели это время вместе и разделили эти впечатления. Очень рекомендую!