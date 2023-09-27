Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе

За один день посетить все самые красивые места Алматинской области

5
26 отзывов
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Отправляемся на автомобиле в живописные уголки Казахстана.

Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Кольсай меж покрытых лесом гор, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий Гранд-каньон. В каждом месте у вас будет свободное время, чтобы насладиться природой.
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

— Сбор на месте встречи в 06:30, выезд из Алматы в 07:00
10:00-12:00 — прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео
12:30-13:00 — посещение Черного каньона
14.00-15.00 — обед
15:00-17:00 — подъезжаем максимально близко к озеру Кольсай, фото, видео, прогулка к озеру
18:00 — выезд в Алматы
21:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.

Организационные детали

Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 6 человек. Стоимость — 45 000 руб.

Оплата и возврат

  • После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии
  • Правила возврата билета или изменения даты: если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета. Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату. Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны.

Прочие условия

  • Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием.
  • Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости будет проверка возраста по документу)
  • Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения стоимости билета

В стоимость входит

  • Трансфер на внедорожнике
  • Групповая аптечка
  • Работа профессионального водителя

В стоимость не входит

  • Экосборы — 2700 тенге/чел.
  • Еда (вы можете взять перекус с собой или заедем в кафе)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Анастасия)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Елена)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Елена)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Елена)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Елена)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Татьяна)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Марина)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Илона)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Илона)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Илона)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Маргарита)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Маргарита)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Маргарита)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Маргарита)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Сергей)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Сергей)Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе (Сергей)
Н
27 сен 2023
Всё прекрасно организовано, приятная атмосфера! Все достойно и комфортно, погоду, конечно не предугадаешь, но даже дождь на Кольсае не испортил впечатления. Спасибо, вы большие молодцы!
А
25 сен 2023
Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)
1. Сразу после бронирования, Антон вышел на связь, ответил на все мои вопросы и дал рекомендации по Алматы, места, рестораны и тд. Редко встретишь такое участие!
2. Прекрасная организация: за день до поездки все участники объединены общим чатом, там вся подробная информация, где кто и когда встречает, что взять с собой, план и описание всех посещаемых мест!
3. Все что было озвучено, было выполнено на отлично! Никаких задержек и проволочек.
4. Прекрасный водитель Дмитрий, с юмором и вниманием ко всем! Прислушивался ко всем пожеланиям и сопровождал нас!
5. Важно! Грамотный план поездки. Мы были на каньоне первыми, ходили там одни и делали любые фото, отдыхали и созерцали. Когда мы уже насмотрелись, приехали тучи автобусов с экскурсантами и там уже была толпа. Также у озера, приехали к обеду и спокойно там поели без толкучки. Это помогло насладится полностью.
5. Сами места, это чудо и сказка. Я много где была, но не думала что такое есть в Казахстане! Гранд каньон и швейцарский пейзаж с озером. Это просто надо увидеть! Фото не передают всю красоту.

Очень всем рекомендую выбрать этот тур! Это не экскурсия с текстом, это впечатления на всю жизнь!

С уважение к организаторам,
Анастасия
Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)Если вы едете Алматы, то эта экскурсия must see!!! Все было замечательно, включая погоду) нас было- 6 прекрасных девушек и один Дмитрий водитель)
Елена
25 сен 2023
Очень классная душевная экскурсия, море бомбезных фотографий и впечатлений
Очень классная душевная экскурсия, море бомбезных фотографий и впечатленийОчень классная душевная экскурсия, море бомбезных фотографий и впечатленийОчень классная душевная экскурсия, море бомбезных фотографий и впечатленийОчень классная душевная экскурсия, море бомбезных фотографий и впечатлений
Т
21 сен 2023
Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!
Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!Это невероятное место! Бесконечно благодарна за возможность увидеть все своими глазами! Хочу повторить! Ребятам успехов! Обняла крепко, уже скучаю!
К
20 сен 2023
Очень понравилась поездка! Начиная с отличной организации от Антона и Кристины, которые все очень подробно описали в тг чате накануне поездки, а также помогли решить некоторые личные вопросы, и заканчивая шутками с водителем Димой. Шикарные виды, абсолютно Альпийские горные пейзажи. От каньона у меня не было больших ожиданий, но я ошибалась. Достойный конкурент Гранд Каньону в Америке. Всем советую!
V
20 сен 2023
Все было великолепно. Очень рад, что провел свой день рождения во время этой экскурсии. Спасибо!!!
Марина
19 сен 2023
Экскурсия-полный восторг! Хорошо сбалансированная программа: пешие прогулки сочетаются с переездами. Есть время и нагуляться, насладиться природными шедеврами и отдохнуть. Гид, водитель Дмитрий -просто супер! Заботился о нас, о всех наших потребностях, устроил нам прекрасный пикник, другие туристы завидовали. Группа подобралась замечательная! Много впечатлений, фотографий, хорошего настроения! Уже порекомендовала такой тур друзьям.
Экскурсия-полный восторг! Хорошо сбалансированная программа: пешие прогулки сочетаются с переездами. Есть время и нагуляться, насладиться природными
В
18 сен 2023
Понравилось всё: внимательное и доброжелательное отношение, чат в телеграме, ответы на вопросы. Спасибо за организацию и тур.
И
18 сен 2023
Спасибо большое Антону и его команде. Отлично организованная поездка!
С нами всегда были на связи, накануне сделали общий чат со всеми участниками, напомнили орг моменты, что взять с собой.
Выехали согласно таймингу, проехали весь маршрут и вернулись вовремя)
Нас вез водитель Дима, угощал местной самсой и казахским шоколадом, поддерживал настроение группы. В машине всем выдали воду, для девочек были даже резинки для волос, если кто-то забыл, а ветер мешает) Машина большая, комфортная, чистая.
Все остановки очень живописные! По сложности, наверно, 5 из 10. Но у нас была активная группа, поэтому мы много ходили, а можно было, например, на Чарынском каньоне ездить на специальных местных открытых машинах для туристов.
Из дополнительных расходов на человека у нас получилось:
2 700 экосбор
2000 катание на катамаране
500 подъем на УАЗиках
3000 спуск на лошадях
Стоимость в местной валюте- тенге.
Вернулись уставшие и довольные) Экскурсию рекомендую!
Спасибо большое Антону и его команде. Отлично организованная поездка!Спасибо большое Антону и его команде. Отлично организованная поездка!Спасибо большое Антону и его команде. Отлично организованная поездка!
Маргарита
18 сен 2023
Спасибо большое за организацию тура! Не нашла больше компанию которая бы давала возможность одному туристу присоединиться к группе да еще и в удобные для меня даты. Всем рекомендую посетить данные места, иногда кажется что просто не возможно увидеть все это в один день, но ребята большие молодцы и все хорошо спланировали! Антон очень внимателен к каждому туристу и учитывает все индивидуальные пожелания! После поездки собирают отзывы не просто для галочки, а действительно учитывают все и улучшают для будущих поездок! Антон помог мне решить вопросы даже не относящиеся к туру и создал просто прекрасное отношение к себе и к стране в целом! Спасибо большое за все!
Спасибо большое за организацию тура! Не нашла больше компанию которая бы давала возможность одному туристу присоединитьсяСпасибо большое за организацию тура! Не нашла больше компанию которая бы давала возможность одному туристу присоединитьсяСпасибо большое за организацию тура! Не нашла больше компанию которая бы давала возможность одному туристу присоединитьсяСпасибо большое за организацию тура! Не нашла больше компанию которая бы давала возможность одному туристу присоединиться
С
14 сен 2023
Всё понравилось.
- быстро довозили до всех локаций. Рассказали какие маршруты лучше пройти, рассказали про все нюансы.
- удобно что группа небольшая
- Удобный транспорт(7-ми местный внедорожник)
- Устроили небольшое чаепитие)
Всё понравилось.Всё понравилось.Всё понравилось.Всё понравилось.
Д
13 сен 2023
Великолепная экскурсия по безумно красивым местам в Казахстане,очень рекомендую к посещению,получил незабываемые эмоции и впечатления,очень рекомендую!
Спасибо огромное Антону и Дмитрию за организацию!
Г
13 сен 2023
Отличная четко спланированная поездка. Экскурсия полностью соответствует заявленной на сайте информации. Большое спасибо Антону, Кристине и Дмитрию, который сопровождал на всем маршруте!
В
11 сен 2023
Отличное путешествие! Однако многое будет зависеть от конкретной машины, на которой вы в это путешествие отправитесь.

Дорога - это половина времени экскурсии, поэтому комфорт в пути достаточно существенен. Все прошло хорошо, водитель опытен и аккуратен. рекомендую только обновить сиденья в салоне автомобиля.
Мария
8 сен 2023
всё супер для одного дня прям насыщенно, можно посмотреть ключевые места и на будущее спланировать более подробное путешествие, мне очень понравилось, места прям вау и по таймингу всё чётко хорошо спланировано
всё супер для одного дня прям насыщенно, можно посмотреть ключевые места и на будущее спланировать болеевсё супер для одного дня прям насыщенно, можно посмотреть ключевые места и на будущее спланировать болеевсё супер для одного дня прям насыщенно, можно посмотреть ключевые места и на будущее спланировать более
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