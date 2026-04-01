Отправляемся на автомобиле в живописные уголки Казахстана. Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Кольсай меж покрытых лесом гор, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий Гранд-каньон. В каждом месте у вас будет свободное время, чтобы насладиться природой.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Чарынский каньон

Точка притяжения многих путешественников, посещающих Казахстан. Более 150 километров длиной — он впечатляет своими причудливыми формами и рельефами, которые послужат прекрасными ракурсами для ваших фотографий. Вы прогуляетесь по дну каньона к реке Чарын или, если захотите, сможете заснять панораму сверху.

Озеро Кольсай

Отличительная особенность этого озера — особенный цвет воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. А вокруг — потрясающий пейзаж в альпийском стиле. Вы сможете взять в аренду лодку или катамаран и насладиться тишиной и безмятежностью волн: не зря это место называют «Казахстанской Швейцарией».

Чёрный каньон

Особенная локация в обрамлении иссиня-черных скал, которая поражает своим масштабом и инопланетными пейзажами. Каньон можно будет

заснять сверху — а ещё прогуляться по верху каньона, так как обрывистые стены не позволят спуститься вниз.

Программа и тайминг

— Сбор на месте встречи в 05:30, выезд из Алматы в 05:45

— 09:00-11:00 — прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео

— 11:30-12:00 — посещение Черного каньона

— 13.00-14.00 — обед

— 14:30-16:30 — подъезжаем максимально близко к озеру Кольсай, фото, видео, прогулка к озеру

— 17:00 — выезд в Алматы

— 21:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.

Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует некоторой физической активности. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, следует предупредить гида — он предложит для вас облегченный вариант экскурсии.

Организационные детали

Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 6 человек. Стоимость уточняйте у организатора.

Оплата и возврат

Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования

Прочие условия

Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием.

Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости будет проверка возраста по документу)

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения стоимости билета

В стоимость входит

Трансфер на минивэне

Групповая аптечка

Работа профессионального водителя-гида

Дополнительные расходы: