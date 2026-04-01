Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Кольсай меж покрытых лесом гор, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий Гранд-каньон. В каждом месте у вас будет свободное время, чтобы насладиться природой.
Описание экскурсии
Чарынский каньон
Точка притяжения многих путешественников, посещающих Казахстан. Более 150 километров длиной — он впечатляет своими причудливыми формами и рельефами, которые послужат прекрасными ракурсами для ваших фотографий. Вы прогуляетесь по дну каньона к реке Чарын или, если захотите, сможете заснять панораму сверху.
Озеро Кольсай
Отличительная особенность этого озера — особенный цвет воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. А вокруг — потрясающий пейзаж в альпийском стиле. Вы сможете взять в аренду лодку или катамаран и насладиться тишиной и безмятежностью волн: не зря это место называют «Казахстанской Швейцарией».
Чёрный каньон
Особенная локация в обрамлении иссиня-черных скал, которая поражает своим масштабом и инопланетными пейзажами. Каньон можно будет
заснять сверху — а ещё прогуляться по верху каньона, так как обрывистые стены не позволят спуститься вниз.
Программа и тайминг
— Сбор на месте встречи в 05:30, выезд из Алматы в 05:45
— 09:00-11:00 — прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео
— 11:30-12:00 — посещение Черного каньона
— 13.00-14.00 — обед
— 14:30-16:30 — подъезжаем максимально близко к озеру Кольсай, фото, видео, прогулка к озеру
— 17:00 — выезд в Алматы
— 21:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.
Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует некоторой физической активности. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, следует предупредить гида — он предложит для вас облегченный вариант экскурсии.
Организационные детали
Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 6 человек. Стоимость уточняйте у организатора.
Оплата и возврат
- Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования
Прочие условия
- Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием.
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости будет проверка возраста по документу)
- Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения стоимости билета
В стоимость входит
- Трансфер на минивэне
- Групповая аптечка
- Работа профессионального водителя-гида
Дополнительные расходы:
- входные билеты (экосборы) — 5000 тенге с чел., принимаются только наличные. Необходимо передать водителю/гиду при посадке
- питание — можно взять с собой или пообедать в гостевом доме/кафе (от 4000 тенге с чел.)
ежедневно в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Групповая экскурсия
|5200 ₽
|Индивидуально (за 1-5 чел)
|37 050 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод Али, просто ходячая энциклопедия.
Ему огромное спасибо.
Молодцы!!!
Один день на посещение нескольких локаций -
Хоть программа была и насыщенная, но успевали отдохнуть и всё посмотреть.
И отдельно хочу отметить обед в гостевом доме – было очень вкусно)
В общем, всё очень понравилось; отличный вариант для тех, кто приехал в Алматы всего на пару дней