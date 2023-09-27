Отправляемся на автомобиле в живописные уголки Казахстана. Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Кольсай меж покрытых лесом гор, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий Гранд-каньон. В каждом месте у вас будет свободное время, чтобы насладиться природой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

— Сбор на месте встречи в 06:30, выезд из Алматы в 07:00

— 10:00-12:00 — прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео

— 12:30-13:00 — посещение Черного каньона

— 14.00-15.00 — обед

— 15:00-17:00 — подъезжаем максимально близко к озеру Кольсай, фото, видео, прогулка к озеру

— 18:00 — выезд в Алматы

— 21:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.

Организационные детали

Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 6 человек. Стоимость — 45 000 руб.

Оплата и возврат

После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии

Правила возврата билета или изменения даты: если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета. Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату. Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны.

Прочие условия

Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием.

Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости будет проверка возраста по документу)

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения стоимости билета

В стоимость входит

Трансфер на внедорожнике

Групповая аптечка

Работа профессионального водителя

В стоимость не входит