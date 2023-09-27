За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Кольсай меж покрытых лесом гор, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий Гранд-каньон. В каждом месте у вас будет свободное время, чтобы насладиться природой.
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даты
Описание
Программа тура
— Сбор на месте встречи в 06:30, выезд из Алматы в 07:00
— 10:00-12:00 — прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео
— 12:30-13:00 — посещение Черного каньона
— 14.00-15.00 — обед
— 15:00-17:00 — подъезжаем максимально близко к озеру Кольсай, фото, видео, прогулка к озеру
— 18:00 — выезд в Алматы
— 21:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.
Организационные детали
Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 6 человек. Стоимость — 45 000 руб.
Оплата и возврат
- После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии
- Правила возврата билета или изменения даты: если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета. Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату. Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны.
Прочие условия
- Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием.
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости будет проверка возраста по документу)
- Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения стоимости билета
В стоимость входит
- Трансфер на внедорожнике
- Групповая аптечка
- Работа профессионального водителя
В стоимость не входит
- Экосборы — 2700 тенге/чел.
- Еда (вы можете взять перекус с собой или заедем в кафе)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
1. Сразу после бронирования, Антон вышел на связь, ответил на все мои вопросы и дал рекомендации по Алматы, места, рестораны и тд. Редко встретишь такое участие!
2. Прекрасная организация: за день до поездки все участники объединены общим чатом, там вся подробная информация, где кто и когда встречает, что взять с собой, план и описание всех посещаемых мест!
3. Все что было озвучено, было выполнено на отлично! Никаких задержек и проволочек.
4. Прекрасный водитель Дмитрий, с юмором и вниманием ко всем! Прислушивался ко всем пожеланиям и сопровождал нас!
5. Важно! Грамотный план поездки. Мы были на каньоне первыми, ходили там одни и делали любые фото, отдыхали и созерцали. Когда мы уже насмотрелись, приехали тучи автобусов с экскурсантами и там уже была толпа. Также у озера, приехали к обеду и спокойно там поели без толкучки. Это помогло насладится полностью.
5. Сами места, это чудо и сказка. Я много где была, но не думала что такое есть в Казахстане! Гранд каньон и швейцарский пейзаж с озером. Это просто надо увидеть! Фото не передают всю красоту.
Очень всем рекомендую выбрать этот тур! Это не экскурсия с текстом, это впечатления на всю жизнь!
С уважение к организаторам,
Анастасия
С нами всегда были на связи, накануне сделали общий чат со всеми участниками, напомнили орг моменты, что взять с собой.
Выехали согласно таймингу, проехали весь маршрут и вернулись вовремя)
Нас вез водитель Дима, угощал местной самсой и казахским шоколадом, поддерживал настроение группы. В машине всем выдали воду, для девочек были даже резинки для волос, если кто-то забыл, а ветер мешает) Машина большая, комфортная, чистая.
Все остановки очень живописные! По сложности, наверно, 5 из 10. Но у нас была активная группа, поэтому мы много ходили, а можно было, например, на Чарынском каньоне ездить на специальных местных открытых машинах для туристов.
Из дополнительных расходов на человека у нас получилось:
2 700 экосбор
2000 катание на катамаране
500 подъем на УАЗиках
3000 спуск на лошадях
Стоимость в местной валюте- тенге.
Вернулись уставшие и довольные) Экскурсию рекомендую!
- быстро довозили до всех локаций. Рассказали какие маршруты лучше пройти, рассказали про все нюансы.
- удобно что группа небольшая
- Удобный транспорт(7-ми местный внедорожник)
- Устроили небольшое чаепитие)
Спасибо огромное Антону и Дмитрию за организацию!
Дорога - это половина времени экскурсии, поэтому комфорт в пути достаточно существенен. Все прошло хорошо, водитель опытен и аккуратен. рекомендую только обновить сиденья в салоне автомобиля.