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Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе

За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
Отправляемся на автомобиле в живописные уголки Казахстана.

Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Кольсай меж покрытых лесом гор, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий Гранд-каньон. В каждом месте у вас будет свободное время, чтобы насладиться природой.
4.8
116 отзывов
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе

Описание экскурсии

Чарынский каньон

Точка притяжения многих путешественников, посещающих Казахстан. Более 150 километров длиной — он впечатляет своими причудливыми формами и рельефами, которые послужат прекрасными ракурсами для ваших фотографий. Вы прогуляетесь по дну каньона к реке Чарын или, если захотите, сможете заснять панораму сверху.

Озеро Кольсай

Отличительная особенность этого озера — особенный цвет воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. А вокруг — потрясающий пейзаж в альпийском стиле. Вы сможете взять в аренду лодку или катамаран и насладиться тишиной и безмятежностью волн: не зря это место называют «Казахстанской Швейцарией».

Чёрный каньон

Особенная локация в обрамлении иссиня-черных скал, которая поражает своим масштабом и инопланетными пейзажами. Каньон можно будет
заснять сверху — а ещё прогуляться по верху каньона, так как обрывистые стены не позволят спуститься вниз.

Программа и тайминг

— Сбор на месте встречи в 05:30, выезд из Алматы в 05:45
09:00-11:00 — прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео
11:30-12:00 — посещение Черного каньона
13.00-14.00 — обед
14:30-16:30 — подъезжаем максимально близко к озеру Кольсай, фото, видео, прогулка к озеру
17:00 — выезд в Алматы
21:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.

Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует некоторой физической активности. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, следует предупредить гида — он предложит для вас облегченный вариант экскурсии.

Организационные детали

Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании до 6 человек. Стоимость уточняйте у организатора.

Оплата и возврат

  • Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования

Прочие условия

  • Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием.
  • Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости будет проверка возраста по документу)
  • Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения стоимости билета

В стоимость входит

  • Трансфер на минивэне
  • Групповая аптечка
  • Работа профессионального водителя-гида

Дополнительные расходы:

  • входные билеты (экосборы) — 5000 тенге с чел., принимаются только наличные. Необходимо передать водителю/гиду при посадке
  • питание — можно взять с собой или пообедать в гостевом доме/кафе (от 4000 тенге с чел.)

ежедневно в 05:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Групповая экскурсия5200 ₽
Индивидуально (за 1-5 чел)37 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7952 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
4
4
3
2
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С
Невероятное мини-путешествие по просторам Казахстана. Редкая возможность посетить множество достопримечательных локаций за один день в другой стране - и пустынные каньоны, и озера с изумрудной водой. Гид рассказывал не только
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о локациях, которые мы посетили, но и о культуре, истории и обычаях местных народов - в деталях, при этом очень не скучно и колоритно. Испробовали несколько видов транспорта - от комфортабельного трансфера до советского автопрома и лошадей, что оставило еще более яркие впечатления от тура. Огромная благодарность харизматичному гиду и аккуратным водителям!

Невероятное мини-путешествие по просторам Казахстана. Редкая возможность посетить множество достопримечательных локаций за один день в другой
Невероятное мини-путешествие по просторам Казахстана. Редкая возможность посетить множество достопримечательных локаций за один день в другой
Невероятное мини-путешествие по просторам Казахстана. Редкая возможность посетить множество достопримечательных локаций за один день в другой
Невероятное мини-путешествие по просторам Казахстана. Редкая возможность посетить множество достопримечательных локаций за один день в другой
Невероятное мини-путешествие по просторам Казахстана. Редкая возможность посетить множество достопримечательных локаций за один день в другой
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Андрей
Все просто замечательно.
Экскурсовод Али, просто ходячая энциклопедия.
Ему огромное спасибо.
Молодцы!!!
Все просто замечательно.
Все просто замечательно.
Все просто замечательно.
Все просто замечательно.
Все просто замечательно.
Все просто замечательно.
Все просто замечательно.
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Е
Хорошо организованное мероприятие!! Рекомендую!
Хорошо организованное мероприятие!! Рекомендую!
Хорошо организованное мероприятие!! Рекомендую!
Хорошо организованное мероприятие!! Рекомендую!
Хорошо организованное мероприятие!! Рекомендую!
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Б
Экскурсия прошла отлично! Большая благодарность водителю-гиду! Эльмар - аккуратный и внимательный, рассказал много интересного о посещаемых местах, а так же о самом городе Алматы.
Один день на посещение нескольких локаций -
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это, конечно, мало. Тем не менее, мы даже успели покататься на катамаране по озеру Кольсай. В общем, получили массу положительных впечатлений, а так же приятные бонусы от самого Эльмара, не входящие в заявленную программу!
Спасибо организаторам! 👍

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М
Все отлично. Сил нет, эмоций много, поэтому текста мало. Езжайте, не пожалеете.
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А
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)

Хоть программа была и насыщенная, но успевали отдохнуть и всё посмотреть.

И отдельно хочу отметить обед в гостевом доме – было очень вкусно)

В общем, всё очень понравилось; отличный вариант для тех, кто приехал в Алматы всего на пару дней
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
Тур отличный, огромное спасибо супер гиду Али – было очень интересно)
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Входит в следующие категории Алматы

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