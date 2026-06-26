Программа объединяет три ключевые природные локации Алматинской области: Чарынский каньон с красными скалами и фантастическими формами рельефа, Чёрный каньон с глубокими ущельями и высокогорное озеро Кольсай, окружённое хвойными лесами северного Тянь-Шаня.
Вы увидите, как резко меняется природа Казахстана — от пустынных и скалистых пейзажей до горных озёр и лесных долин. И узнаете об особенностях этих мест.
Описание экскурсии
Утром мы встретимся в Алматы и отправимся в сторону Чарынского каньона. По мере выезда из города привычные городские пейзажи постепенно сменятся степными просторами и скалистыми ландшафтами юго-востока Казахстана.
К полудню прибудем в Чарынский каньон — одну из самых известных природных достопримечательностей страны. Здесь вас ждёт прогулка по тропе внутри каньона с видами на отвесные красные скалы, узкие проходы и необычные каменные формы, созданные природой за миллионы лет.
По дороге сделаем остановку у Чёрного каньона — глубокого ущелья с тёмными скальными склонами и панорамными видами на речную долину. Эта локация заметно отличается по цветам и рельефу от Чарынского каньона и позволяет увидеть ещё один природный контраст региона.
Маршрут продолжится через горные районы Алматинской области. Степные пейзажи постепенно сменятся хвойными лесами, горными реками и зелёными склонами. По пути предусмотрена остановка на обед.
Во второй половине дня прибудем к озеру Кольсай — одному из самых красивых высокогорных озёр Казахстана, расположенному среди еловых склонов северного Тянь-Шаня на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Здесь у вас будет свободное время. В спокойную погоду вода отражает окружающие горы и хвойный лес, а атмосфера отличается от пейзажей каньонов, которые вы увидите в первой половине дня. После отдыха у озера отправимся обратно в Алматы.
Темы
Формирование Чарынского и Чёрного каньонов
Особенности горных озёр региона и природа Кольсая
Животный и растительный мир Алматинской области
История и география национальных парков Казахстана
Климат и природные контрасты региона
Примерный тайминг
9:00 — сбор и выезд из Алматы 12:00 — прибытие в Чарынский каньон 12:00–13:00 — прогулка по Чарынскому каньону 13:00–15:30 — переезд к озеру Кольсай (остановка у Чёрного каньона) 15:30–16:30 — обед 16:30–17:30 — посещение озера Кольсай, свободное время 17:30 — выезд обратно в Алматы 21:00–22:00 — возвращение в город
Тайминг может меняться в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации и темпа группы.
Организационные детали
Трансфер и экосборы включены в стоимость
Отдельно по желанию — обед
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Алмате
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2262 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых.
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