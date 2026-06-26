Программа объединяет три ключевые природные локации Алматинской области: Чарынский каньон с красными скалами и фантастическими формами рельефа, Чёрный каньон с глубокими ущельями и высокогорное озеро Кольсай, окружённое хвойными лесами северного Тянь-Шаня. Вы увидите, как резко меняется природа Казахстана — от пустынных и скалистых пейзажей до горных озёр и лесных долин. И узнаете об особенностях этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Утром мы встретимся в Алматы и отправимся в сторону Чарынского каньона. По мере выезда из города привычные городские пейзажи постепенно сменятся степными просторами и скалистыми ландшафтами юго-востока Казахстана.

К полудню прибудем в Чарынский каньон — одну из самых известных природных достопримечательностей страны. Здесь вас ждёт прогулка по тропе внутри каньона с видами на отвесные красные скалы, узкие проходы и необычные каменные формы, созданные природой за миллионы лет.

По дороге сделаем остановку у Чёрного каньона — глубокого ущелья с тёмными скальными склонами и панорамными видами на речную долину. Эта локация заметно отличается по цветам и рельефу от Чарынского каньона и позволяет увидеть ещё один природный контраст региона.

Маршрут продолжится через горные районы Алматинской области. Степные пейзажи постепенно сменятся хвойными лесами, горными реками и зелёными склонами. По пути предусмотрена остановка на обед.

Во второй половине дня прибудем к озеру Кольсай — одному из самых красивых высокогорных озёр Казахстана, расположенному среди еловых склонов северного Тянь-Шаня на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Здесь у вас будет свободное время. В спокойную погоду вода отражает окружающие горы и хвойный лес, а атмосфера отличается от пейзажей каньонов, которые вы увидите в первой половине дня. После отдыха у озера отправимся обратно в Алматы.

Темы

Формирование Чарынского и Чёрного каньонов

Особенности горных озёр региона и природа Кольсая

Животный и растительный мир Алматинской области

История и география национальных парков Казахстана

Климат и природные контрасты региона

Примерный тайминг

9:00 — сбор и выезд из Алматы

12:00 — прибытие в Чарынский каньон

12:00–13:00 — прогулка по Чарынскому каньону

13:00–15:30 — переезд к озеру Кольсай (остановка у Чёрного каньона)

15:30–16:30 — обед

16:30–17:30 — посещение озера Кольсай, свободное время

17:30 — выезд обратно в Алматы

21:00–22:00 — возвращение в город

Тайминг может меняться в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали