Автомобильно-пешеходная экскурсия по Алматы — это приятная возможность узнать город изнутри.
Прогуляться по интересным локациям, включая горнолыжный курорт Чимбулак, что станет увлекательным времяпрепровождением.
Прогуляться по интересным локациям, включая горнолыжный курорт Чимбулак, что станет увлекательным времяпрепровождением.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Прекрасный Алматы.
- Прогуливаясь с гидом, вы и не заметите как пролетят 3 часа экскурсии, ведь это будет очень увлекательно. Мы будем останавливать и делать много памятных фотографий. Мы показываем нашим туристам наиболее любопытные для Алматы и жителей города достопримечательности.
- Прогулка включает посещение высокогорного катка Медео, горнолыжного курорта Чимбулак. Мы прогуляемся по извилистым дорожкам парка Кок-Тобе, посетим парк 28 Панфиловцев, названный в честь 28 героев, павших за свободу и независимость страны и Зелёный базар — место, где можно попробовать некоторые казахские национальные блюда.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты на канатную дорогу
- Место начала и завершения?
- ул. Гоголя, 49, Алматы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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