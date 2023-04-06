Добро пожаловать в Алматы

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Ответы на вопросы
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Алматы — это приятная возможность узнать город изнутри.

Прогуляться по интересным локациям, включая горнолыжный курорт Чимбулак, что станет увлекательным времяпрепровождением.
Добро пожаловать в Алматы
Добро пожаловать в Алматы
Добро пожаловать в Алматы
Добро пожаловать в Алматы
Добро пожаловать в Алматы
Добро пожаловать в Алматы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Прекрасный Алматы.
  • Прогуливаясь с гидом, вы и не заметите как пролетят 3 часа экскурсии, ведь это будет очень увлекательно. Мы будем останавливать и делать много памятных фотографий. Мы показываем нашим туристам наиболее любопытные для Алматы и жителей города достопримечательности.
  • Прогулка включает посещение высокогорного катка Медео, горнолыжного курорта Чимбулак. Мы прогуляемся по извилистым дорожкам парка Кок-Тобе, посетим парк 28 Панфиловцев, названный в честь 28 героев, павших за свободу и независимость страны и Зелёный базар — место, где можно попробовать некоторые казахские национальные блюда.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты на канатную дорогу
Место начала и завершения?
ул. Гоголя, 49, Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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