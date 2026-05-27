Увидеть самые интересные локации и объекты южной столицы Казахстана
Чтобы за полдня познакомиться с историей, архитектурой и культурой Алматы, отправимся на автомобильную экскурсию.
Мы покажем вам знаменитые мемориалы и центральные проспекты, а также уютные улочки и восточный базар. Вы подниметесь на вершину Кок-Тобе и полюбуетесь панорамой живописного города. Сделаете множество колоритных фотографий. Поездка будет комфортной и увлекательной!
Описание экскурсии
Исторический центр. Мы посетим Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, знаменитый Вознесенский собор и Мемориал Славы. Вы узнаете, как из небольшого укрепления Верный превратился в южную столицу Казахстана.
Архитектура и дух города. Мы пройдём по пешеходной улице Панфилова мимо Театра оперы и балета имени Абая и увидим памятник Виктору Цою. Мы расскажем, как оживлённая магистраль превратилась в одно из самых уютных мест города.
Современный Алматы. Проедем по главным проспектам, посетим площадь Республики и Монумент независимости Казахстана. Вы узнаете, что символизируют Золотой воин и барсы и почему именно здесь проходят главные события страны.
Город вкусов и традиций. Заглянем на Зелёный базар, чтобы попробовать местные деликатесы. А также увидим знаменитую фабрику «Рахат» — символ алматинского шоколада. Вы раскроете, почему Алматы называют «яблочным городом» и как он связан с происхождением знаменитого сорта яблок «апорт».
Панорамные виды. Поднимемся на Кок-Тобе, откуда открывается потрясающий вид на Алматы и горные хребты.
Время для фотографий. Мы будем останавливаться в живописных местах, чтобы прогуляться и без спешки сделать выразительные фотографии с алматинским колоритом.
Организационные детали
Оплата вносится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Способы оплаты отправим после бронирования
Экскурсия состоится на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером либо на минивэне Hyundai Custin, Toyota Hiace или Hyundai Starex
Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник Кок-Тобе — 10000 тенге с чел. (приблизительно 1700 ₽) за себя и за гида. Принимаются только наличные. Оплату необходимо будет передать водителю или гиду перед началом экскурсии
Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите нам заранее, и мы адаптируем маршрут
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2520 туристов
Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и
новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!
