Мои заказы

Сердце Алматы: обзорная экскурсия на автомобиле

Увидеть самые интересные локации и объекты южной столицы Казахстана
Чтобы за полдня познакомиться с историей, архитектурой и культурой Алматы, отправимся на автомобильную экскурсию.

Мы покажем вам знаменитые мемориалы и центральные проспекты, а также уютные улочки и восточный базар. Вы подниметесь на вершину Кок-Тобе и полюбуетесь панорамой живописного города. Сделаете множество колоритных фотографий. Поездка будет комфортной и увлекательной!
Сердце Алматы: обзорная экскурсия на автомобиле
Сердце Алматы: обзорная экскурсия на автомобиле
Сердце Алматы: обзорная экскурсия на автомобиле

Описание экскурсии

Исторический центр. Мы посетим Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, знаменитый Вознесенский собор и Мемориал Славы. Вы узнаете, как из небольшого укрепления Верный превратился в южную столицу Казахстана.

Архитектура и дух города. Мы пройдём по пешеходной улице Панфилова мимо Театра оперы и балета имени Абая и увидим памятник Виктору Цою. Мы расскажем, как оживлённая магистраль превратилась в одно из самых уютных мест города.

Современный Алматы. Проедем по главным проспектам, посетим площадь Республики и Монумент независимости Казахстана. Вы узнаете, что символизируют Золотой воин и барсы и почему именно здесь проходят главные события страны.

Город вкусов и традиций. Заглянем на Зелёный базар, чтобы попробовать местные деликатесы. А также увидим знаменитую фабрику «Рахат» — символ алматинского шоколада. Вы раскроете, почему Алматы называют «яблочным городом» и как он связан с происхождением знаменитого сорта яблок «апорт».

Панорамные виды. Поднимемся на Кок-Тобе, откуда открывается потрясающий вид на Алматы и горные хребты.

Время для фотографий. Мы будем останавливаться в живописных местах, чтобы прогуляться и без спешки сделать выразительные фотографии с алматинским колоритом.

Организационные детали

  • Оплата вносится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Способы оплаты отправим после бронирования
  • Экскурсия состоится на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером либо на минивэне Hyundai Custin, Toyota Hiace или Hyundai Starex
  • Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник Кок-Тобе — 10000 тенге с чел. (приблизительно 1700 ₽) за себя и за гида. Принимаются только наличные. Оплату необходимо будет передать водителю или гиду перед началом экскурсии
  • Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите нам заранее, и мы адаптируем маршрут
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2520 туристов
Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и
читать дальшеуменьшить

новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии на «Сердце Алматы: обзорная экскурсия на автомобиле»

Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Пешая
3 часа
69 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
На машине
13 часов
208 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
29 мая в 05:30
5170 ₽ за человека
Алматы вас вдохновит
На машине
6 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 385 ₽ за всё до 2 чел.
Топ-локации Казахстана: степи, скалы и горные озёра. Поездка из Алматы
На машине
13 часов
-
20%
37 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Топ-локации Казахстана: степи, скалы и горные озёра. Поездка из Алматы
Открыть удивительные природные места - в лёгком и комфортном путешествии по Алматинской области
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
29 мая в 05:30
6240 ₽7800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы
от 14 500 ₽ за человека