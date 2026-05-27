Чтобы за полдня познакомиться с историей, архитектурой и культурой Алматы, отправимся на автомобильную экскурсию. Мы покажем вам знаменитые мемориалы и центральные проспекты, а также уютные улочки и восточный базар. Вы подниметесь на вершину Кок-Тобе и полюбуетесь панорамой живописного города. Сделаете множество колоритных фотографий. Поездка будет комфортной и увлекательной!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Исторический центр. Мы посетим Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, знаменитый Вознесенский собор и Мемориал Славы. Вы узнаете, как из небольшого укрепления Верный превратился в южную столицу Казахстана.

Архитектура и дух города. Мы пройдём по пешеходной улице Панфилова мимо Театра оперы и балета имени Абая и увидим памятник Виктору Цою. Мы расскажем, как оживлённая магистраль превратилась в одно из самых уютных мест города.

Современный Алматы. Проедем по главным проспектам, посетим площадь Республики и Монумент независимости Казахстана. Вы узнаете, что символизируют Золотой воин и барсы и почему именно здесь проходят главные события страны.

Город вкусов и традиций. Заглянем на Зелёный базар, чтобы попробовать местные деликатесы. А также увидим знаменитую фабрику «Рахат» — символ алматинского шоколада. Вы раскроете, почему Алматы называют «яблочным городом» и как он связан с происхождением знаменитого сорта яблок «апорт».

Панорамные виды. Поднимемся на Кок-Тобе, откуда открывается потрясающий вид на Алматы и горные хребты.

Время для фотографий. Мы будем останавливаться в живописных местах, чтобы прогуляться и без спешки сделать выразительные фотографии с алматинским колоритом.

Организационные детали

Оплата вносится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Способы оплаты отправим после бронирования

Экскурсия состоится на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером либо на минивэне Hyundai Custin, Toyota Hiace или Hyundai Starex

Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник Кок-Тобе — 10000 тенге с чел. (приблизительно 1700 ₽) за себя и за гида. Принимаются только наличные. Оплату необходимо будет передать водителю или гиду перед началом экскурсии

Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите нам заранее, и мы адаптируем маршрут

Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет