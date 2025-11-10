Увлекательная поездка по Алматы: мемориалы, проспекты, базар и Кок-Тобе. Узнайте, как Верный стал южной столицей Казахстана
Автомобильная экскурсия по Алматы предлагает за полдня познакомиться с богатой историей и культурой города.
Участники посетят Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, узнают о трансформации Верного в южную столицу Казахстана, увидят знаменитый Вознесенский собор
и Мемориал Славы.
Прогулка по улице Панфилова позволит оценить архитектурные достопримечательности, такие как Театр оперы и балета имени Абая. Завершит поездку посещение Кок-Тобе с его захватывающими видами на город и горы. Эта экскурсия подарит массу впечатлений и ярких фотографий
Исторический центр. Мы посетим Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, знаменитый Вознесенский собор и Мемориал Славы. Вы узнаете, как из небольшого укрепления Верный превратился в южную столицу Казахстана.
Архитектура и дух города. Мы пройдём по пешеходной улице Панфилова мимо Театра оперы и балета имени Абая и увидим памятник Виктору Цою. Мы расскажем, как оживлённая магистраль превратилась в одно из самых уютных мест города.
Современный Алматы. Проедем по главным проспектам, посетим площадь Республики и Монумент независимости Казахстана. Вы узнаете, что символизируют Золотой воин и барсы и почему именно здесь проходят главные события страны.
Город вкусов и традиций. Заглянем на Зелёный базар, чтобы попробовать местные деликатесы. А также увидим знаменитую фабрику «Рахат» — символ алматинского шоколада. Вы раскроете, почему Алматы называют «яблочным городом» и как он связан с происхождением знаменитого сорта яблок «апорт».
Панорамные виды. Поднимемся на Кок-Тобе, откуда открывается потрясающий вид на Алматы и горные хребты.
Время для фотографий. Мы будем останавливаться в живописных местах, чтобы прогуляться и без спешки сделать выразительные фотографии с алматинским колоритом.
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте остаток стоимости необходимо будет оплатить не менее, чем за 48 часов до начала поездки. Мы принимаем переводы на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)
Экскурсия состоится на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером либо на минивэне Hyundai Custin, Toyota Hiace или Hyundai Starex
Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник Кок-Тобе — 8000 тенге с чел. (приблизительно 1300 ₽). Принимаются только наличные. Оплату необходимо будет передать водителю или гиду перед началом экскурсии
Если у вас есть ограничения по передвижению, сообщите нам заранее, и мы адаптируем маршрут
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Достык
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1851 туриста
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили
максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!