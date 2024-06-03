1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
«Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы
Начало: На пр. Суюнбая
«Здесь вы прокатитесь на зиплайне и по канатной дороге»
Расписание: в пятницу в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
12 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
«Канатная дорога и высокогорный каток Медео»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
«Далее пройдете по «лестнице здоровья» и, по желанию, подниметесь по канатной дороге на высоту 2230 метров над уровнем моря»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
- ООльга16 мая 2024Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
- DDmitrii13 мая 2024Великолепная экскурсия с очень красивыми местами Кыргызстана. Наш гид Роман профессионально провел нас по всем локациям, спасибо! Мои наилучшие рекомендации этой экскурсии!
- ООльга29 апреля 2024Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан! Очень долгая дорога, долгое прохождение автомобилями границы, но день этого стоил! Спасибо Бахыту, он великолепен: где
- ККсения24 апреля 2024Большая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить за один день. Путь утомительный,
- ООльга12 апреля 2024Прекрасный, внимательный экскурсовод как интересный рассказчик и чуткий человек. С удовольствием провела день с Алисой.
- ЕЕкатерина27 марта 2024Я искала вариант на пол дня, так как вылетала вечером этого же дня. Конечно, возможность подняться на вершину было решающим
- ААнна18 декабря 2023Фантастическая экскурсия с самым лучшим гидом. Ты попадаешь прямо в сказку с самым душевным человеком, который подбирет самый комфортный маршрут индивидуально для вас и покажет вам самое красивое место в Алматы.
- ТТатьяна23 ноября 2023Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту
- ААнастасия5 октября 2023Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей толстовкой, чтобы я не замёрзла. Интересно и легко слушать про горы и местную культуру, спасибо. Будем в Алматы попробуем еще экскурсии.
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