Экскурсии с посещением канатной дороги в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Алматы, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
«Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы
Начало: На пр. Суюнбая
«Здесь вы прокатитесь на зиплайне и по канатной дороге»
Расписание: в пятницу в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
12 100 за человека
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
«Канатная дорога и высокогорный каток Медео»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Величие Тянь-Шанских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
«Далее пройдете по «лестнице здоровья» и, по желанию, подниметесь по канатной дороге на высоту 2230 метров над уровнем моря»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
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    ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).

    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло
  • D
    Dmitrii
    13 мая 2024
    Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
    Великолепная экскурсия с очень красивыми местами Кыргызстана. Наш гид Роман профессионально провел нас по всем локациям, спасибо! Мои наилучшие рекомендации этой экскурсии!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
    Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан! Очень долгая дорога, долгое прохождение автомобилями границы, но день этого стоил! Спасибо Бахыту, он великолепен: где
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    надо, деликатен, где надо, общителен; очень приятный гид и просто человек, и прекрасный водитель на непростых дорогах! Два места, куда мы заезжали поесть, выбраны организаторами отлично, остановок на туалеты тоже хватило)

    Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!Великолепное путешествие из Казахстана в Кыргызстан!
  • К
    Ксения
    24 апреля 2024
    Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
    Большая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить за один день. Путь утомительный,
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    но однозначно стоит того) Очень понравилось ходить по подвесному мосту, кормить птиц с рук и кушать форель в хозяйстве) Спасибо организаторам!

    Большая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить заБольшая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить заБольшая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить заБольшая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить заБольшая и интересная экскурсия по красивейшим местам Кыргызстана - удивительно, что столько мест можно посетить за
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
    Прекрасный, внимательный экскурсовод как интересный рассказчик и чуткий человек. С удовольствием провела день с Алисой.
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Величие Тянь-Шанских гор
    Я искала вариант на пол дня, так как вылетала вечером этого же дня. Конечно, возможность подняться на вершину было решающим
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    фактором, так как мне рекомендовали друзья обязательно посетить. Так вышло, что я была единственным туристом, так что экскурсию можно назвать индивидуальной. Мы двигались в удобном мне темпе и задерживались там, где мне хотелось сделать фото/ купить кофе. Я узнала не только историю города и мест, но и смогла задать вопросы, чтобы узнать интересные нюансы из жизни обычного жителя города. Гид говорит не только по казахски, русски, а также и по английски, я была приятно удивлена и восхищена, мы даже поболтали по время спуска в фуникулере с другими туристами. Экскурсия продлилась запланированное время (может даже чуточку дольше, мы зашли за конфетами в Рахат, оттуда быстро выйти просто нереально:)) Я планирую вернуться в Алматы в мае с другом из Испании, мы хотим обязательно воспользоваться услугами именно этого гида. Большое Вам спасибо!

  • А
    Анна
    18 декабря 2023
    Величие Тянь-Шанских гор
    Фантастическая экскурсия с самым лучшим гидом. Ты попадаешь прямо в сказку с самым душевным человеком, который подбирет самый комфортный маршрут индивидуально для вас и покажет вам самое красивое место в Алматы.
  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2023
    Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
    Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту
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    гор. И нам это удалось)) Экскурсовод Алиса смогла за непродолжительную экскурсию влюбить нас в свой город. Ее интересный рассказ об истории, архитектуре города, ее любовь к его окрестностям передалась и нам! А горы - это просто прекрасно. Даже не хочется ничего добавлять…

    Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось))Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось))Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось))
  • А
    Анастасия
    5 октября 2023
    Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
    Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей толстовкой, чтобы я не замёрзла. Интересно и легко слушать про горы и местную культуру, спасибо. Будем в Алматы попробуем еще экскурсии.
    Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своейСамое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своейСамое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Канатная дорога»

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Сейчас в Алматы в категории "Канатная дорога" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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