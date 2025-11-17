Национальный парк «Алтын-Эмель» предлагает путешествие по четырём уникальным местам. Поющий бархан удивит своими звуками, напоминающими орган. Горы Актау представят марсианские пейзажи, где можно увидеть следы доисторических животных. Вулканические формы гор Катутау впечатляют своей суровой красотой. А 700-летняя ива расскажет легенды о Чингисхане. Этот тур - возможность прикоснуться к истории и природе Казахстана, увидеть редкие природные явления и насладиться уникальными ландшафтами

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Поющий бархан — одно из главных чудес Казахстана. На ветру песчаный холм издаёт гулкие звуки, напоминающие орган или низкий гудок парохода. Мы поднимемся на вершину, откуда открываются великолепные панорамы пустыни.

Горы Актау поражают марсианскими пейзажами, которым миллионы лет. Здесь белые, красные, розовые и синие слои гор формируют невероятные ландшафты. Мы пройдём по ущелью, где склоны как будто нарисованы акварелью. Вы услышите о геологических эпохах, отпечатках доисторических животных и происхождении этих гор.

Горы Катутау — выветренные вулканические породы, чьи формы напоминают скульптуры. Эти горы отличаются от Актау суровой красотой и абсолютно другим рельефом. Мы пройдёмся между скал, сделаем фото, и вы узнаете истории о древнем огненном прошлом этих мест.

700-летняя ива — по легенде, её корни помнят времена Чингисхана. Мы сделаем короткую остановку возле живого памятника и посидим в тени её могучей кроны.

Вы узнаете:

Почему бархан поёт и как возникают эти уникальные звуки.

Как миллионы лет назад формировались горы Актау и почему их называют марсианскими

Что такое Катутау, как вулканы изменили ландшафт, и почему эти горы такие необычные

Какие растения и животные обитают в этом суровом заповеднике

Какие легенды связывают Чингисхана и 700-летнюю иву

Почему этот регион особенно важен для геологов, биологов и тех, кто ищет энергетические точки силы

Ориентировочный тайминг поездки:

5:30 — сбор группы и выезд из Алматы

5:30–9:00 — трансфер из Алматы в село Басши

9:00–9:30 — завтрак

9:30–10:00 — покупка пропусков

11:00–12:00 — горы Актау

13:00–14:00 — горы Катутау, перекус в дороге

14:30–15:00 — 700-летняя ива

15:30–17:00 — поющий Бархан

17:00–17:30 — трансфер до села Басши

17:30–21:00 — дорога в Алматы

21:00–22:00 — прибытие в Алматы

Время на локациях может меняться в зависимости от темпа движения группы. Также возможны изменения в порядке посещения локаций в зависимости от погодных условий или ситуации на маршруте

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике, рассчитанном на 3 человек. Детские кресла — по запросу за доплату. Также по согласованию можно организовать поездку для большего количества человек

Оплата экскурсии возможна в тенге наличными или переводом в рублях на российскую карту

Дополнительно оплачивается входной билет в национальный парк — 5000 тенге с чел.

Важно знать: