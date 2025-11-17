Мои заказы

Из Алматы - в нацпарк «Алтын-Эмель»

Нацпарк «Алтын-Эмель» откроет перед вами четыре уникальных мира: поющий бархан, марсианские горы, вулканические скульптуры и древнюю иву
Национальный парк «Алтын-Эмель» предлагает путешествие по четырём уникальным местам. Поющий бархан удивит своими звуками, напоминающими орган. Горы Актау представят марсианские пейзажи, где можно увидеть следы доисторических животных. Вулканические формы гор Катутау впечатляют своей суровой красотой. А 700-летняя ива расскажет легенды о Чингисхане.

Этот тур - возможность прикоснуться к истории и природе Казахстана, увидеть редкие природные явления и насладиться уникальными ландшафтами

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные явления
  • 🗻 Марсианские пейзажи гор Актау
  • 🔥 Вулканические формы Катутау
  • 🌳 Древняя ива с легендами
  • 📸 Великолепные фото возможности
  • 🌍 Исторические и природные чудеса
Из Алматы - в нацпарк «Алтын-Эмель»© Яна
Что можно увидеть

  • Поющий бархан
  • Горы Актау
  • Горы Катутау
  • 700-летняя ива

Описание экскурсии

Поющий бархан — одно из главных чудес Казахстана. На ветру песчаный холм издаёт гулкие звуки, напоминающие орган или низкий гудок парохода. Мы поднимемся на вершину, откуда открываются великолепные панорамы пустыни.

Горы Актау поражают марсианскими пейзажами, которым миллионы лет. Здесь белые, красные, розовые и синие слои гор формируют невероятные ландшафты. Мы пройдём по ущелью, где склоны как будто нарисованы акварелью. Вы услышите о геологических эпохах, отпечатках доисторических животных и происхождении этих гор.

Горы Катутау — выветренные вулканические породы, чьи формы напоминают скульптуры. Эти горы отличаются от Актау суровой красотой и абсолютно другим рельефом. Мы пройдёмся между скал, сделаем фото, и вы узнаете истории о древнем огненном прошлом этих мест.

700-летняя ива — по легенде, её корни помнят времена Чингисхана. Мы сделаем короткую остановку возле живого памятника и посидим в тени её могучей кроны.

Вы узнаете:

  • Почему бархан поёт и как возникают эти уникальные звуки.
  • Как миллионы лет назад формировались горы Актау и почему их называют марсианскими
  • Что такое Катутау, как вулканы изменили ландшафт, и почему эти горы такие необычные
  • Какие растения и животные обитают в этом суровом заповеднике
  • Какие легенды связывают Чингисхана и 700-летнюю иву
  • Почему этот регион особенно важен для геологов, биологов и тех, кто ищет энергетические точки силы

Ориентировочный тайминг поездки:
5:30 — сбор группы и выезд из Алматы
5:30–9:00 — трансфер из Алматы в село Басши
9:00–9:30 — завтрак
9:30–10:00 — покупка пропусков
11:00–12:00 — горы Актау
13:00–14:00 — горы Катутау, перекус в дороге
14:30–15:00 — 700-летняя ива
15:30–17:00 — поющий Бархан
17:00–17:30 — трансфер до села Басши
17:30–21:00 — дорога в Алматы
21:00–22:00 — прибытие в Алматы

Время на локациях может меняться в зависимости от темпа движения группы. Также возможны изменения в порядке посещения локаций в зависимости от погодных условий или ситуации на маршруте

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике, рассчитанном на 3 человек. Детские кресла — по запросу за доплату. Также по согласованию можно организовать поездку для большего количества человек
  • Оплата экскурсии возможна в тенге наличными или переводом в рублях на российскую карту
  • Дополнительно оплачивается входной билет в национальный парк — 5000 тенге с чел.

Важно знать:

  • Ограничение по возрасту 5+
  • Уровень физической подготовки — средний. Маршруты простые, но нам предстоят короткие подъёмы и прогулки под солнцем
  • Питание не входит в стоимость, рекомендуем взять с собой перекус и воду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 693 туристов
Привет! Меня зовут Яна, и я гид по Алматы и его окрестностям. Я обожаю этот город и его потрясающую природу — от величественных гор до загадочных каньонов и живописных озёр. С моей командой гидов вы увидите Алматы с новой стороны, прочувствуете его атмосферу и увезёте с собой яркие эмоции и незабываемые впечатления!

