Глубина здесь довольно приличная, в Верхнем озере она местами достигает 80 метров. Дно чаще всего пологое. Вода прозрачная. Так что спокойно можно увидеть рыб.
Фотоссесия и прогулка вокруг озера
При желании можно покататься на лодках и при жаркой погоде искупаться.
Посещение озера Каинды, где деревья растут в воде.
Название озера переводится как березовый, т. к. неподалеку от озера есть березовая роща.
Приезд на смотровую площадку Черного каньона.
Черный каньон очень красив при солнечной погоде. И наблюдать за ним со смотровой площадки очень интересно. А рядом с каньоном протекает река Чарын. Журчит, словно напевая песню.
Возвращение в город
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартный билет
$52
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортные услуги
Экосборы
Услуги гида
Что не входит
Катание на лошадях
Лодки
Место начала и завершения
метро Байконыр
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.