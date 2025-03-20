В Вадим

По организации все было четко: списались, обсудили условия, начали и закончили вовремя. Александр заранее рассказал, что брать, сколько ехать, сориентировал по погоде.

Сам тур был тоже супер, шли в нужном темпе, все было достаточно интересно, чтобы не уставать, и не просто тропы, а иногда ступени и крутые подъемы и спуски.

Однозначно рекомендую, причем именно расширенную версию с "Кольцом Айдхара"!