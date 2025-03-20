Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»

Это больше, чем экскурсия — приключение в Чарынском каньоне! Кроме стандартной части маршрута «Долина замков», мы посетим ещё и соседние ущелья и заглянем в самые потаённые уголки! Узнаем природу и историю Чарынского каньона, его легенды и тайны. На части маршрута нам даже потребуется специальное снаряжение. При этом маршрут доступен любому физически здоровому человеку.
5
2 отзыва
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Ближайшие даты:
25
апр29
апр30
апр1
мая2
мая8
мая10
мая
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Приключение в Чарынском каньоне Кроме стандартной части маршрута «Долина замков», мы посетим соседние ущелья и заглянем в самые потаённые уголки! Узнаем природу и историю Чарынского каньона, его легенды и тайны. На части маршрута нам даже потребуется специальное снаряжение, но при этом маршрут доступен любому физически здоровому человеку. Что вас ждёт?
  • Долина замков — самая популярная часть маршрута: здесь вы сможете сделать самые впечатляющие фотографии.
  • Ведьмино ущелье — обзор на каньон сверху вниз. Тропа, на которой мы не встретим других туристов и сможем насладиться окружающей красотой наедине.

• Миоценовое ущелье — тайник, укрывший стража сердца Айдахара, грозного мифического дракона! Важная информация:

  • Тур в индивидуальном формате с возможностью корректировки программы по вашему запросу.
  • Тайминг может меняться, исходя из темпа участников, остановок на пешей части маршрута и дорожной обстановки.

Ежедневно в 07:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Ущелье ведьм
  • Миоценовое ущелье
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Все необходимые эко-сборы
  • Чай, печеньки
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Обязательно проконсультируйтесь с гидом по вопросам: что взять с собой
  • Как одеться
  • Прогноз погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
20 мар 2025
Отличная поездка, интересные рассказы гида. Виды каньона умопомрачительные, всем советую!!!
В
24 фев 2025
По организации все было четко: списались, обсудили условия, начали и закончили вовремя. Александр заранее рассказал, что брать, сколько ехать, сориентировал по погоде.
Сам тур был тоже супер, шли в нужном темпе, все было достаточно интересно, чтобы не уставать, и не просто тропы, а иногда ступени и крутые подъемы и спуски.
Однозначно рекомендую, причем именно расширенную версию с "Кольцом Айдхара"!

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