Это больше, чем экскурсия — приключение в Чарынском каньоне! Кроме стандартной части маршрута «Долина замков», мы посетим ещё и соседние ущелья и заглянем в самые потаённые уголки! Узнаем природу и историю Чарынского каньона, его легенды и тайны. На части маршрута нам даже потребуется специальное снаряжение. При этом маршрут доступен любому физически здоровому человеку.
Описание экскурсииПриключение в Чарынском каньоне Кроме стандартной части маршрута «Долина замков», мы посетим соседние ущелья и заглянем в самые потаённые уголки! Узнаем природу и историю Чарынского каньона, его легенды и тайны. На части маршрута нам даже потребуется специальное снаряжение, но при этом маршрут доступен любому физически здоровому человеку. Что вас ждёт?
- Долина замков — самая популярная часть маршрута: здесь вы сможете сделать самые впечатляющие фотографии.
- Ведьмино ущелье — обзор на каньон сверху вниз. Тропа, на которой мы не встретим других туристов и сможем насладиться окружающей красотой наедине.
• Миоценовое ущелье — тайник, укрывший стража сердца Айдахара, грозного мифического дракона! Важная информация:
- Тур в индивидуальном формате с возможностью корректировки программы по вашему запросу.
- Тайминг может меняться, исходя из темпа участников, остановок на пешей части маршрута и дорожной обстановки.
Ежедневно в 07:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Ущелье ведьм
- Миоценовое ущелье
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Все необходимые эко-сборы
- Чай, печеньки
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Обязательно проконсультируйтесь с гидом по вопросам: что взять с собой
- Как одеться
- Прогноз погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 мар 2025
Отличная поездка, интересные рассказы гида. Виды каньона умопомрачительные, всем советую!!!
В
Вадим
24 фев 2025
По организации все было четко: списались, обсудили условия, начали и закончили вовремя. Александр заранее рассказал, что брать, сколько ехать, сориентировал по погоде.
Сам тур был тоже супер, шли в нужном темпе, все было достаточно интересно, чтобы не уставать, и не просто тропы, а иногда ступени и крутые подъемы и спуски.
Однозначно рекомендую, причем именно расширенную версию с "Кольцом Айдхара"!
Сам тур был тоже супер, шли в нужном темпе, все было достаточно интересно, чтобы не уставать, и не просто тропы, а иногда ступени и крутые подъемы и спуски.
Однозначно рекомендую, причем именно расширенную версию с "Кольцом Айдхара"!
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