Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы впервые в Алматы, то эта экскурсия для вас. Со мной вы прогуляетесь по Старому Центру Алматы и познакомитесь с историей города. Вдохновитесь старинными зданиями 19 века. Сравните современную архитектуру с другими советские зданиями и постройками 19 века 4.2 22 отзыва

Мира Ваш гид в Алматы Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₸ за человека 4.2 22 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев был заложен в 70-е гг. XIX века на месте станичного кладбища, потому первоначально был назван Старокладбищенским парком. Парк представляет собой зеленую территорию в 18 га, разделенную ровными дорожками и аллеями, где произрастает смешанная лиственная роща многолетних дубов, карагачей, осин, кленов, тополей, сосен и елей. Парк Горького Центральный Парк Культуры и Отдыха заложен в 1856 году, первоначально назывался «Казённый сад». Это место неизменных встреч друзей, влюбленных, то место активного отдыха, где с ветром на перегонки катаешься на каруселях, неспешных прогулок по таким до мелочей знакомым дорожкам. Он по праву занимает первое место по посещаемости в нашем родном городе Алматы. Прежде чем бронировать задайте вопрос гиду. Дело в том, что может быть такое, что на этот день не собралась группа или этот день занят другими экскурсиями. Поэтому узнавайте все заранее и тогда убедившись, что можно будет бронировать тур на этот день заказывайте экскурсию и после этого оплачивайте комиссию. Важно знать: Зеленый базар в понедельник не работает. У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию:магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением города Алматы. Отличный, недорогой, а самое главное практичный подарок для ваших родных. Ведь наверняка вашим родным будет приятно пить чай или кофе с кружкой изображением Алматы. Футболка приятная на ощупь белого цвета с фотографией Алматы. Фартуки подойдут для тех кто любит готовить и тоже с изображением Алматы. А еще у нас есть магниты с золотистой каемкой, которые красиво смотрятся с фото Алматы. А если вы прикрепите магнитик на холодильник то будет выглядеть красиво и эффектно. .

ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ! Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев

Центральная мечеть

Свято-Вознесенский собор

Аллея президентов

Мемориал Славы

Музей музыкальных инструментов

Зеленый Базар Что включено Услуги гида

Вы сайту оплачиваете 20 процентов а остальную сумму гиду на месте Что не входит в цену Обед

Напитки

Входные билеты

Прежде чем бронировать задайте вопрос собралась ли группа. Если собралась группа то нужно платить 20 процентов сайту а остальную сумму гиду на месте. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ! Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.