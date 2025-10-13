Если вы впервые в Алматы, то эта экскурсия для вас. Со мной вы прогуляетесь по Старому Центру Алматы и познакомитесь с историей города. Вдохновитесь старинными зданиями 19 века. Сравните современную архитектуру с другими советские зданиями и постройками 19 века
Описание экскурсииПарк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев был заложен в 70-е гг. XIX века на месте станичного кладбища, потому первоначально был назван Старокладбищенским парком. Парк представляет собой зеленую территорию в 18 га, разделенную ровными дорожками и аллеями, где произрастает смешанная лиственная роща многолетних дубов, карагачей, осин, кленов, тополей, сосен и елей. Парк Горького Центральный Парк Культуры и Отдыха заложен в 1856 году, первоначально назывался «Казённый сад». Это место неизменных встреч друзей, влюбленных, то место активного отдыха, где с ветром на перегонки катаешься на каруселях, неспешных прогулок по таким до мелочей знакомым дорожкам. Он по праву занимает первое место по посещаемости в нашем родном городе Алматы. Прежде чем бронировать задайте вопрос гиду. Дело в том, что может быть такое, что на этот день не собралась группа или этот день занят другими экскурсиями. Поэтому узнавайте все заранее и тогда убедившись, что можно будет бронировать тур на этот день заказывайте экскурсию и после этого оплачивайте комиссию. Важно знать: Зеленый базар в понедельник не работает. У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию:магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением города Алматы. Отличный, недорогой, а самое главное практичный подарок для ваших родных. Ведь наверняка вашим родным будет приятно пить чай или кофе с кружкой изображением Алматы. Футболка приятная на ощупь белого цвета с фотографией Алматы. Фартуки подойдут для тех кто любит готовить и тоже с изображением Алматы. А еще у нас есть магниты с золотистой каемкой, которые красиво смотрятся с фото Алматы. А если вы прикрепите магнитик на холодильник то будет выглядеть красиво и эффектно. .
ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
- Центральная мечеть
- Свято-Вознесенский собор
- Аллея президентов
- Мемориал Славы
- Музей музыкальных инструментов
- Зеленый Базар
Что включено
- Услуги гида
- Вы сайту оплачиваете 20 процентов а остальную сумму гиду на месте
Что не входит в цену
- Обед
- Напитки
- Входные билеты
- Прежде чем бронировать задайте вопрос собралась ли группа. Если собралась группа то нужно платить 20 процентов сайту а остальную сумму гиду на месте.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мира, это человек с добрым и отзывчивым сердцем. Она проводит свои экскурсии с особой теплотой и заботой о каждом клиенте. Рассказ конкретно по месту и существу события. История и местная
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Л
Была очень интересная, полезная и при этом лёгкая экскурсия.
Остались довольны. Рекомендуем!
Остались довольны. Рекомендуем!
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Т
Мира хороший экскурсовод. Правильно делает, что проверяет сначало наличие билетов от спутника. Таков порядок. Ведь когда вы заходите в автобус, метро, самолет, поезд то вы сразу оплачиваете за проезд. Поэтому
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О
Решили посетить Казахстан в мае. Нам посоветовали гида Миру. Она показывала нам объекты-парки, гастрономические отделы, где мы пробовали продукцию, чтобы оценить вкус данного продукта. Поскольку мы гуляли то нам не
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П
Как красиво в парках: птички поют и столько зелени. Красота! Решили прокатиться на лодке и расслабиться. К нам присоединились еще 2 девушки из группы. Приятно провели время. Экскурсия недорогая и
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А
Понравились конфеты казахстанские. 200 г купила и ела их без остановки. Сирень зацвела+мои конфеты+запах кондитерской фабрики все это вскружило мне голову. И я шла как будто парила по парку словно птица. Как же приятно сменить обстановку. И забыть все свои проблемы и погрузиться в атмосферу другого города, страны. И почувствовать себя счастливой хоть на миг!
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