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Гастрономический пеший тур по Старому центру Алматы

Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев: основной объект экскурсии по Алматы
Если вы впервые в Алматы, то эта экскурсия для вас. Со мной вы прогуляетесь по Старому Центру Алматы и познакомитесь с историей города. Вдохновитесь старинными зданиями 19 века. Сравните современную архитектуру с другими советские зданиями и постройками 19 века
4.2
22 отзыва
Гастрономический пеший тур по Старому центру Алматы
Гастрономический пеший тур по Старому центру Алматы
Гастрономический пеший тур по Старому центру Алматы

Описание экскурсии

Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев был заложен в 70-е гг. XIX века на месте станичного кладбища, потому первоначально был назван Старокладбищенским парком. Парк представляет собой зеленую территорию в 18 га, разделенную ровными дорожками и аллеями, где произрастает смешанная лиственная роща многолетних дубов, карагачей, осин, кленов, тополей, сосен и елей. Парк Горького Центральный Парк Культуры и Отдыха заложен в 1856 году, первоначально назывался «Казённый сад». Это место неизменных встреч друзей, влюбленных, то место активного отдыха, где с ветром на перегонки катаешься на каруселях, неспешных прогулок по таким до мелочей знакомым дорожкам. Он по праву занимает первое место по посещаемости в нашем родном городе Алматы. Прежде чем бронировать задайте вопрос гиду. Дело в том, что может быть такое, что на этот день не собралась группа или этот день занят другими экскурсиями. Поэтому узнавайте все заранее и тогда убедившись, что можно будет бронировать тур на этот день заказывайте экскурсию и после этого оплачивайте комиссию. Важно знать: Зеленый базар в понедельник не работает. У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию:магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением города Алматы. Отличный, недорогой, а самое главное практичный подарок для ваших родных. Ведь наверняка вашим родным будет приятно пить чай или кофе с кружкой изображением Алматы. Футболка приятная на ощупь белого цвета с фотографией Алматы. Фартуки подойдут для тех кто любит готовить и тоже с изображением Алматы. А еще у нас есть магниты с золотистой каемкой, которые красиво смотрятся с фото Алматы. А если вы прикрепите магнитик на холодильник то будет выглядеть красиво и эффектно. .

ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
  • Центральная мечеть
  • Свято-Вознесенский собор
  • Аллея президентов
  • Мемориал Славы
  • Музей музыкальных инструментов
  • Зеленый Базар
Что включено
  • Услуги гида
  • Вы сайту оплачиваете 20 процентов а остальную сумму гиду на месте
Что не входит в цену
  • Обед
  • Напитки
  • Входные билеты
  • Прежде чем бронировать задайте вопрос собралась ли группа. Если собралась группа то нужно платить 20 процентов сайту а остальную сумму гиду на месте.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Мира, это человек с добрым и отзывчивым сердцем. Она проводит свои экскурсии с особой теплотой и заботой о каждом клиенте. Рассказ конкретно по месту и существу события. История и местная
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событийность все переплетается в ее рассказах… мы много нового для себя открыли и про Панфиловцев, и про Горбачева, и про Ельцина и Сталина… попробовали гастрономические изыски👌🏻💯🔥. Большое ей спасибо, что терпеливо ждала пока мы всего напробуемся и накупимся в магазинах, лавках и прочее… Рекомендую 👌🏻💯

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Л
Была очень интересная, полезная и при этом лёгкая экскурсия.
Остались довольны. Рекомендуем!
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Т
Мира хороший экскурсовод. Правильно делает, что проверяет сначало наличие билетов от спутника. Таков порядок. Ведь когда вы заходите в автобус, метро, самолет, поезд то вы сразу оплачиваете за проезд. Поэтому
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те кто не оплачивает сразу экскурсию, тот не сможет принимать участие в туре. Мне это понравилось. Зато порядок. И еще Мира подождала опоздавших на 10 мин. Порядочный и отзывчивый человек. Ну и конечно когда мы пришли на базар нас так хорошо приняли и угостили. И нам захотелось купить конину, орешки, свежевыжитый сок, сладости. Мы купили все в маленьком кол-ве, чтобы пожевать когда пошли в парки чем всякую химию покупать в виде чипсов. Шли по дороге, ели и наслаждались.

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О
Решили посетить Казахстан в мае. Нам посоветовали гида Миру. Она показывала нам объекты-парки, гастрономические отделы, где мы пробовали продукцию, чтобы оценить вкус данного продукта. Поскольку мы гуляли то нам не
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хотелось таскаться с сумками. Мы взяли визитку и на следующий день купили все что нам понравилось. На базаре никто нас не заставлял покупать. Мы покупали то что нам понравилось. Спасибо Мире, что она показала где и что покупать. А то базар большой и не хотелось по нему ходить целый день. Хотелось, чтобы кто-то проконсультировал, посоветовал, дал оценку. Для этого мы нанимаем гида.

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П
Как красиво в парках: птички поют и столько зелени. Красота! Решили прокатиться на лодке и расслабиться. К нам присоединились еще 2 девушки из группы. Приятно провели время. Экскурсия недорогая и
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приятная. Мире спасибо, что общалась по душам и все показывала и разъясняла. Хотя в туре были вредные люди. Они не шли на контакт с экскурсоводом и даже с нами не хотели общаться. Зачем спрашивается пошли на экскурсию? Но мы просто не стали обращать внимание на них. Главное экскурсовод добрый!!!

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А
Понравились конфеты казахстанские. 200 г купила и ела их без остановки. Сирень зацвела+мои конфеты+запах кондитерской фабрики все это вскружило мне голову. И я шла как будто парила по парку словно птица. Как же приятно сменить обстановку. И забыть все свои проблемы и погрузиться в атмосферу другого города, страны. И почувствовать себя счастливой хоть на миг!
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