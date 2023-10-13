Поляна Терра

Отправиться в треккинг по живописному лесу, полюбоваться природой и отдохнуть от городской суеты

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Ответы на вопросы
Этот маршрут для тех, кто любит лесные тропы, крутые склоны и многочисленные переходы по мостам.

Вы пройдёте по ущелью, увидите альпийские луга, сосновые и еловые рощи, освежитесь под струями мощного водопада и при желании искупаетесь в термальном источнике. Природа будет удивлять вас на каждом шагу!
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Поляна Терра
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тропа приключений

Наш маршрут пройдёт по одному из самых красивых ущелий — Алмасаран. Там очень ярко выражена смена географических зон: от смешанного леса к хвойному, далее к зоне альпийских лугов и, наконец, к сияющим от снега пикам. Путь к поляне полон приключений: вас ждут переходы через реки и поваленные деревья, крутые подъёмы и спуски. А ещё — невероятная природа. Вы полюбуетесь видами на еловые, сосновые, берёзовые и в сезон малиновые рощи. Когда доберёмся до поляны, устроим привал: отдохнём, перекусим, насладимся захватывающими пейзажами.

Не только поляна

По дороге наверх сделаем остановку у водопада «Девичьи слёзы», а на обратном пути — у термального сероводородного источника. При желании сможете окунуться: круглый год температура воды в нём держится на отметке +25 градусов.

По дороге гид расскажет о флоре и фауне ущелья Алмарасан, большом Алматинском пике, Алёшкином мосте, астрономической обсерватории и других местных достопримечательностях, а также с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном кроссовере или седане из города до начала пешеходного маршрута и обратно, экосборы и сопровождение гида
  • Обратите внимание: оставшаяся часть оплаты за экскурсию принимается только в тенге по актуальному курсу
  • Стоимость экскурсии за 2 чел. — 11000 руб., 3 чел. — 13000 руб., 4-5 чел. — 15000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Мы можем идти в вашем темпе, но нам предстоит преодолеть 14 км (около 4 часов в одну сторону с перепадом высоты 1800-2609 м), поэтому рассчитывайте свои силы. Сложность маршрута — средняя, необходима хотя бы минимальная физическая подготовка.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • Рекомендуем взять альпенштоки, запасные носки, головной убор, солнцезащитный крем, воду и сухой паёк, а также купальные принадлежности на случай, если вы захотите искупаться в термальном источнике

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
остановка на ул. Дулати
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
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