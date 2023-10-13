Отправиться в треккинг по живописному лесу, полюбоваться природой и отдохнуть от городской суеты
Вы пройдёте по ущелью, увидите альпийские луга, сосновые и еловые рощи, освежитесь под струями мощного водопада и при желании искупаетесь в термальном источнике. Природа будет удивлять вас на каждом шагу!
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Описание
Что вас ожидает
Тропа приключений
Наш маршрут пройдёт по одному из самых красивых ущелий — Алмасаран. Там очень ярко выражена смена географических зон: от смешанного леса к хвойному, далее к зоне альпийских лугов и, наконец, к сияющим от снега пикам. Путь к поляне полон приключений: вас ждут переходы через реки и поваленные деревья, крутые подъёмы и спуски. А ещё — невероятная природа. Вы полюбуетесь видами на еловые, сосновые, берёзовые и в сезон малиновые рощи. Когда доберёмся до поляны, устроим привал: отдохнём, перекусим, насладимся захватывающими пейзажами.
Не только поляна
По дороге наверх сделаем остановку у водопада «Девичьи слёзы», а на обратном пути — у термального сероводородного источника. При желании сможете окунуться: круглый год температура воды в нём держится на отметке +25 градусов.
По дороге гид расскажет о флоре и фауне ущелья Алмарасан, большом Алматинском пике, Алёшкином мосте, астрономической обсерватории и других местных достопримечательностях, а также с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном кроссовере или седане из города до начала пешеходного маршрута и обратно, экосборы и сопровождение гида
- Обратите внимание: оставшаяся часть оплаты за экскурсию принимается только в тенге по актуальному курсу
- Стоимость экскурсии за 2 чел. — 11000 руб., 3 чел. — 13000 руб., 4-5 чел. — 15000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Мы можем идти в вашем темпе, но нам предстоит преодолеть 14 км (около 4 часов в одну сторону с перепадом высоты 1800-2609 м), поэтому рассчитывайте свои силы. Сложность маршрута — средняя, необходима хотя бы минимальная физическая подготовка.
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Рекомендуем взять альпенштоки, запасные носки, головной убор, солнцезащитный крем, воду и сухой паёк, а также купальные принадлежности на случай, если вы захотите искупаться в термальном источнике
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- остановка на ул. Дулати
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.