Этот маршрут для тех, кто любит лесные тропы, крутые склоны и многочисленные переходы по мостам. Вы пройдёте по ущелью, увидите альпийские луга, сосновые и еловые рощи, освежитесь под струями мощного водопада и при желании искупаетесь в термальном источнике. Природа будет удивлять вас на каждом шагу!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тропа приключений

Наш маршрут пройдёт по одному из самых красивых ущелий — Алмасаран. Там очень ярко выражена смена географических зон: от смешанного леса к хвойному, далее к зоне альпийских лугов и, наконец, к сияющим от снега пикам. Путь к поляне полон приключений: вас ждут переходы через реки и поваленные деревья, крутые подъёмы и спуски. А ещё — невероятная природа. Вы полюбуетесь видами на еловые, сосновые, берёзовые и в сезон малиновые рощи. Когда доберёмся до поляны, устроим привал: отдохнём, перекусим, насладимся захватывающими пейзажами.

Не только поляна

По дороге наверх сделаем остановку у водопада «Девичьи слёзы», а на обратном пути — у термального сероводородного источника. При желании сможете окунуться: круглый год температура воды в нём держится на отметке +25 градусов.

По дороге гид расскажет о флоре и фауне ущелья Алмарасан, большом Алматинском пике, Алёшкином мосте, астрономической обсерватории и других местных достопримечательностях, а также с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном кроссовере или седане из города до начала пешеходного маршрута и обратно, экосборы и сопровождение гида

Обратите внимание: оставшаяся часть оплаты за экскурсию принимается только в тенге по актуальному курсу

Стоимость экскурсии за 2 чел. — 11000 руб., 3 чел. — 13000 руб., 4-5 чел. — 15000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата