Триумфальная арка «Мангелик Ел» – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Триумфальная арка «Мангелик Ел»» в Астане, цены от 3750 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
2.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
6690 ₽ за всё до 3 чел.
Деловая и культурная Астана
На машине
3.5 часа
-
5%
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
10 165 ₽10 700 ₽ за всё до 4 чел.
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
На машине
2 часа
-
25%
Индивидуальная
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
Полюбоваться улицами и достопримечательностями в свете ночных фонарей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3750 ₽5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Добрый день. 03.11.2025г воспользовалась впервые такой услугой (сопровождение в рассказах))) и ни капли не пожалела! Положительные эмоции переполняют! Организация на
    читать дальше

    высшем уровне - встретили во время, общение исключительно на Вы, экскурсовод Евгений очень начитанный грамотный молодой человек. Он на столько хорошо владеет информацией, что я не успевала крутить головой по достопримечательностям и не было вообще желания отвлекаться на свой телефон (а меня все потеряли), что говорит о его профориентации. Мастер своего дела! Прогуливался с рассказами о том или ином значимом месте и предлагал фотографировать. Очень приятный бонус. Однозначно порекомендую Евгения своим знакомым, находящимся пролетом, проездом в замечательном городе Астана.

  • И
    Ирина
    10 июня 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Огромное спасибо Евгению за экскурсию, нам нужен был именно такой формат. Ездили с ребёнком 10и лет. Посетили интересные локации, для себя уже решили, куда можно вернуться и побродить подольше. Ещё раз благодарим за ответы на 1000 наших вопросов!
  • К
    Константин
    6 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты
    читать дальше

    (не всегда точные). Но маловато для экскурсии "Деловая и культурная Астана". Больше похоже на "посмотрите налево, посмотрите направо". Нам не хватило связанного рассказа от истории появления крепости Акмола до переноса столицы из Алмата в Астану. С фактами, которые не прочитаешь в сети.
    Но поездка по городу на машине в холодную погоду, конечно, большой плюс.

    Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану
  • M
    MAKSIM
    4 ноября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Евгений очень старается, и мы это оценили! Чистое авто, вода и прочие мелочи. Хорошая речь и понятная подача, интересные моменты и факты. Рекомендую!
  • Я
    Ярослав
    3 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии
    читать дальше

    посмотрели все главные достопримечательности и успели побывать в чудесной мечети 📸🕌рекомендую Дину как гида, очень добрый и отзывчивый гид🙈Были учтены все пожелания, комфортный автомобиль! Дина помогла спланировать дни комфортно для нас, а также порекомендовала хорошие заведения😊

  • В
    Владимир
    3 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
    читать дальше

    и планы развития столицы Астана на перспективу. Показ по направлениям развития столицы и профессиональные навыки в представлении материала.
    Мы остались очень довольны.
    Советую заказывать и погрузиться в историю и развитие столицы Казахстана.
    Владимир.

    Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
    Спасибо Дине! Рекомендую.
    Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
    Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
    Спасибо!))
  • Е
    Елена
    22 октября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Всё было отлично! Нам понравилось. Рекомендуем всем туристам! Было интересно,познавательно,комфортно. Наш гиид - супер!
  • Л
    Лена
    12 октября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Приезжала в Астану по делам, но решила познакомиться поближе с городом. Все идеально прошло, это то, что нужно, чтобы за небольшое количество времени влюбиться в этот чудесный город, узнать что-то новое и просто полюбаваться Астаной
  • А
    Александр
    10 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход
    читать дальше

    к каждому участнику группы, отвечал на все вопросы и создавал по-настоящему дружескую атмосферу. По итогам проведённой экскурсии красавица Астана останется в наших сердцах навсегда! Большое спасибо нашему Гиду.
    Рекомендую!

  • С
    Сергей
    10 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
  • Н
    Наталья
    4 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело
    читать дальше

    в том, что у нас в Астане была 7-часовая пересадка, и мы хотели получить максимум от неё))) мы получили даже больше!!! Нас встретили на вокзале (на старом вокзале), показали достопримечательности, рассказали и про сам город. Мы прошлись по мосту Атырау, поднялись на башню Байтерек, побывали с экскурсионным туром во Дворце мира и согласия, посетили мечеть Нур-Султан, зачекинились в музее будущего Нур Алеме, пообедали в замечательном милом ресторанчике и отправились в аэропорт. Это было незабываемое времяпрепровождение. Мы нисколько не пожалели - экскурсия стоит каждого потраченного тенге. Очень рекомендую!!!

    Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Отличный формат, рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    От всей души рекомендуем гида Евгения! Он провел для нас две экскурсии в один день, и каждая была уникальна. Первая
    читать дальше

    — классическая, по основным достопримечательностям, вторая — по нетуристическим, скрытым от глаз обычного туриста местам.

    Евгений — настоящий профессионал. Его главный талант — показывать город через его контрасты. Через его рассказ мы увидели настоящие контрасты столицы: как ультрасовременные небоскребы соседствуют со скромными,"самодельными" домами, а шумные магистрали всего в паре шагов сменяются стихийными оазисами спокойствия. Рассказ о том, как визуально архитектура может "обманывать" глаз, был просто блестящим!

    Помимо глубоких знаний, Евгений проявил себя как очень добрый и отзывчивый человек, подробно отвечая на все наши вопросы. В итоге мы получили не просто информацию, а целостное впечатление о городе и полный восторг от работы гида. Спасибо!

  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Прекрасно провели день прилета в Астану в компании Евгения. По договоренности он встретил нас в аэропорту, провел две экскурсии "Экспресс-Астана"
    читать дальше

    и "Антиэкскурсия" с перерывом на завтрак, и отвез нас в нас апартаменты.
    Хочется отметить прекрасное знание города и его архитектуры. Смело заказывайте экскурсии у Евгения, чтобы познакомиться с городом.

    Прекрасно провели день прилета в Астану в компании Евгения. По договоренности он встретил нас в аэропорту
  • В
    Вячеслав
    1 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина,
    читать дальше

    как истинный гражданин своей страны, так преподнесла нам свою любимую столицу Астану, что мы все время (а не мало не много 6 часов), просто, ездили и ходили с восхищением увиденного и услышанного. Дина и Астана -человек и город нас влюбили по «самые уши». Спасибо Вам огромное! Все секреты поездки раскрывать не будем. Приезжайте, смотрите, кайфуйте в Алмате с Диной!!!

  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
  • Д
    Дина
    24 сентября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Все очень структурировано. Как раз то, что надо для вот такой «быстрой» экскурсии
    Все очень структурировано. Как раз то, что надо для вот такой «быстрой» экскурсии
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Экскурсия полностью оправдала ожидания

