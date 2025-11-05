Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
6690 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
10 165 ₽
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
Полюбоваться улицами и достопримечательностями в свете ночных фонарей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3750 ₽
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 ноября 2025Экспресс-Астана для тех, у кого мало времениДата посещения: 3 ноября 2025Добрый день. 03.11.2025г воспользовалась впервые такой услугой (сопровождение в рассказах))) и ни капли не пожалела! Положительные эмоции переполняют! Организация на
- ИИрина10 июня 2025Экспресс-Астана для тех, у кого мало времениДата посещения: 10 июня 2025Огромное спасибо Евгению за экскурсию, нам нужен был именно такой формат. Ездили с ребёнком 10и лет. Посетили интересные локации, для себя уже решили, куда можно вернуться и побродить подольше. Ещё раз благодарим за ответы на 1000 наших вопросов!
- ККонстантин6 ноября 2025Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты
- MMAKSIM4 ноября 2025Евгений очень старается, и мы это оценили! Чистое авто, вода и прочие мелочи. Хорошая речь и понятная подача, интересные моменты и факты. Рекомендую!
- ЯЯрослав3 ноября 2025Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии
- ВВладимир3 ноября 2025Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
- ММария27 октября 2025Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
Спасибо Дине! Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 октября 2025Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
Спасибо!))
- ЕЕлена22 октября 2025Всё было отлично! Нам понравилось. Рекомендуем всем туристам! Было интересно,познавательно,комфортно. Наш гиид - супер!
- ЛЛена12 октября 2025Приезжала в Астану по делам, но решила познакомиться поближе с городом. Все идеально прошло, это то, что нужно, чтобы за небольшое количество времени влюбиться в этот чудесный город, узнать что-то новое и просто полюбаваться Астаной
- ААлександр10 октября 2025Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход
- ССергей10 октября 2025Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
- ННаталья4 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело
- ИИрина3 октября 2025Отличный формат, рекомендую!
- ЮЮлия2 октября 2025От всей души рекомендуем гида Евгения! Он провел для нас две экскурсии в один день, и каждая была уникальна. Первая
- ИИрина2 октября 2025Прекрасно провели день прилета в Астану в компании Евгения. По договоренности он встретил нас в аэропорту, провел две экскурсии "Экспресс-Астана"
- ВВячеслав1 октября 2025Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина,
- ЕЕлена24 сентября 2025Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
- ДДина24 сентября 2025Все очень структурировано. Как раз то, что надо для вот такой «быстрой» экскурсии
- ННаталья23 сентября 2025Экскурсия полностью оправдала ожидания
