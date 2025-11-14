Путешествие из Астаны в Бурабай станет незабываемым благодаря индивидуальному трансферу с гидом-водителем. Без пересадок и лишних хлопот вы окажетесь в одном из самых живописных мест Казахстана. В дороге вас ждут живописные пейзажи и небольшие остановки для отдыха.
В Боровом вас ожидает насыщенный маршрут по ключевым локациям, включая Жумбактас, Аллею Абылайхана и смотровую площадку. Это идеальная возможность насладиться природой и культурой региона
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер без пересадок
- 🌄 Живописные пейзажи по пути
- 🗺️ Экскурсия с гидом-водителем
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🏞️ Посещение ключевых локаций Борового
Что можно увидеть
- Жумбактас
- Аллея Абылайхана
- Смотровая площадка
- Мараловое хозяйство
Описание трансфер
Трансфер с экскурсией
Встречу вас в любой точке Астаны — в аэропорту, на вокзале или по адресу. При необходимости — с табличкой. Поездка пройдёт на новой Toyota Camry 80, 2025 года выпуска. Вам не придётся тратить время и силы на организацию: я и водитель, и гид в одном лице. По желанию проведу для вас краткую экскурсию по Астане перед началом поездки в Боровое.
Что вас ждёт в Боровом
По пути — живописные пейзажи и небольшие остановки для отдыха. По прибытии — насыщенный маршрут по ключевым локациям одного из самых красивых мест Казахстана:
- Жумбактас — загадочный камень посреди озера. Доберёмся до него на катере, остановимся для фото прямо на воде
- Аллея Абылайхана — неспешная прогулка по мемориальному комплексу, фото, видеосъёмка, сувенирные лавки
- Смотровая площадка — панорамный вид на окрестности, горы, озёра и сосновые леса
- Мараловое хозяйство — знакомство с благородными оленями и возможностью понаблюдать за ними вблизи
- Пляж (по желанию) — можно заехать на местный пляж и отдохнуть у воды
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Camry V80, 2025 года выпуска
Что включено в стоимость
- Платная дорога
- Вход в национальный парк
- Сопровождение гида-водителя на всём маршруте
Дополнительные расходы:
- Прогулка на катере
- Питание
- Сувениры
- Посещение пляжа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или любой точке Астаны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Еркебулан — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 89 туристов
Я живу в Астане с 2010 года. Провожу познавательные и безопасные экскурсии на машине. Встретил более 1 000 гостей из разных стран. Люблю путешествовать с семьёй и знаю, чего хотят путешественники.
Входит в следующие категории Астаны
