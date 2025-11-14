Путешествие из Астаны в Бурабай станет незабываемым благодаря индивидуальному трансферу с гидом-водителем. Без пересадок и лишних хлопот вы окажетесь в одном из самых живописных мест Казахстана. В дороге вас ждут живописные пейзажи и небольшие остановки для отдыха. В Боровом вас ожидает насыщенный маршрут по ключевым локациям, включая Жумбактас, Аллею Абылайхана и смотровую площадку. Это идеальная возможность насладиться природой и культурой региона

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание трансфер

Трансфер с экскурсией

Встречу вас в любой точке Астаны — в аэропорту, на вокзале или по адресу. При необходимости — с табличкой. Поездка пройдёт на новой Toyota Camry 80, 2025 года выпуска. Вам не придётся тратить время и силы на организацию: я и водитель, и гид в одном лице. По желанию проведу для вас краткую экскурсию по Астане перед началом поездки в Боровое.

Что вас ждёт в Боровом

По пути — живописные пейзажи и небольшие остановки для отдыха. По прибытии — насыщенный маршрут по ключевым локациям одного из самых красивых мест Казахстана:

Жумбактас — загадочный камень посреди озера. Доберёмся до него на катере, остановимся для фото прямо на воде

Аллея Абылайхана — неспешная прогулка по мемориальному комплексу, фото, видеосъёмка, сувенирные лавки

Смотровая площадка — панорамный вид на окрестности, горы, озёра и сосновые леса

Мараловое хозяйство — знакомство с благородными оленями и возможностью понаблюдать за ними вблизи

Пляж (по желанию) — можно заехать на местный пляж и отдохнуть у воды

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Camry V80, 2025 года выпуска

Что включено в стоимость

Платная дорога

Вход в национальный парк

Сопровождение гида-водителя на всём маршруте

Дополнительные расходы: