Экскурсии к горам Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Астане, цены от 20 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Национальный парк «Бурабай» - это рай
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
«Гора Болектау — панорама с высоты 490 м на зеркала озёр»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Однодневное путешествие в Боровое из Астаны
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное путешествие в Боровое из Астаны
Погулять в нацпарке «Бурабай», подняться на гору Болектау и посетить поляну Абылай-хана
Начало: От вашего отеля
«Необходим средний уровень физподготовки для 20–30 минут хайкинга в гору»
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай (Боровое)
На машине
12 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай (Боровое)
Организую для вас комфортный трансфер из Астаны в Бурабай. Вы увидите уникальные места, узнаете их историю и получите незабываемые впечатления
Начало: В аэропорту или любой точке Астаны
«Смотровая площадка — панорамный вид на окрестности, горы, озёра и сосновые леса»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
21 250 ₽25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    23 ноября 2025
    Национальный парк «Бурабай» - это рай
    Алтын замечательный гид, ее рассказ позволил влюбиться в Казахстан и пробудил желание посетить его снова. Нам с дочерью очень понравился день проведенный на экскурсии, мы узнали много интересного, нового, необычного. Выражаем искреннюю благодарность Алтын!
    Алтын замечательный гид, ее рассказ позволил влюбиться в Казахстан и пробудил желание посетить его снова. Нам с дочерью очень понравился день проведенный на экскурсии, мы узнали много интересного, нового, необычного. Выражаем искреннюю благодарность Алтын!
  • A
    Alexandra,
    14 сентября 2025
    Национальный парк «Бурабай» - это рай
    У нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подача информации была сбивчивой и
    читать дальше

    сведена к тому что в целом ты прочитал на кануне в интернете. Так же гид пыталась рассказать что-то об Астане, но видимо из-за того что сама из другого города, то подносилась информация с туристическим описанием как из брошюры по Астане. Не понравилось то что гид пошла обедать с нами за одним столом, ни в одной стране гиды так не делают. Мы не смогли обсудить внутри семьи впечатление от места. Также она не объяснила, это тем что вы заплатите за мой обед вместо оплаты входа в национальный парк. Хотя в итоге так и вышло. А вот водитель маршрута был прекрасен, чётко выдерживал тайминг и следил за безопасностью маршрута. Что очень важно когда ты путешествуешь с детьми. К организатору Алтын вопросов нет, экскурсия была организована отлично.

    У нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подача информации была сбивчивой и

