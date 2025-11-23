Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
«Гора Болектау — панорама с высоты 490 м на зеркала озёр»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное путешествие в Боровое из Астаны
Погулять в нацпарке «Бурабай», подняться на гору Болектау и посетить поляну Абылай-хана
Начало: От вашего отеля
«Необходим средний уровень физподготовки для 20–30 минут хайкинга в гору»
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай (Боровое)
Организую для вас комфортный трансфер из Астаны в Бурабай. Вы увидите уникальные места, узнаете их историю и получите незабываемые впечатления
Начало: В аэропорту или любой точке Астаны
«Смотровая площадка — панорамный вид на окрестности, горы, озёра и сосновые леса»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
21 250 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
