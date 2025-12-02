Групповая
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 165 ₽
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 декабря 2025Благодарна Дине за наш мини тур! Пунктуально, индивидуально, гостеприимно! Увидела Астану - современной, заботливой к своей молодежи, интегрированной в мир.
- ЕЕкатерина22 ноября 2025Благодарим Дину за прекрасную экскурсию по Астане! Спасибо за теплоту, профессионализм, знания и доброжелательность! Нам было очень комфортно и интересно❤️
Всем рекомендуем!
- ТТатьяна21 ноября 2025Отлично провели время!
Комфортный транспорт, насыщенная программа.
Увидели все основные достопримечательности в оперативном темпе, пешком это все за день не обойти)
Кроме того, Дина, помогла с решением личного вопроса, за что ей ещё раз спасибо!
Рекомендую экскурсию, как ознакомительную с деловой частью Астаны!
- ИИрина20 ноября 2025Экскурсия произвела сильное впечатление. Не только потому, что Астана прекрасный город, но и потому что Дина - прекрасный рассказчик и
- ННаталья17 ноября 2025Благодарим за экскурсию Дину. Она отлично знает город и хорошо в нем ориентируется. Астана быстро растущий и очень современный город. Его обязательно надо увидеть.
- ККонстантин6 ноября 2025Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты
- ЯЯрослав3 ноября 2025Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии
- ВВладимир3 ноября 2025Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
- ММария27 октября 2025Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
Спасибо Дине! Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 октября 2025Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
Спасибо!))
- ААлександр10 октября 2025Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход
- ССергей10 октября 2025Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
- ННаталья4 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело
- ВВячеслав1 октября 2025Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина,
- ЕЕлена24 сентября 2025Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
- ЛЛюдмила22 сентября 2025Дина, спасибо большое за экскурсию!
Мы были первый раз в Астане и благодаря Вам влюбились в нее с первого взгляда!
Очень много зависит от того кто впервые покажет и расскажет о городе.
Нам повезло)
- ННаталья19 сентября 2025Отлично провели время
Всё четко по времени, комфортный транспорт, насыщенная программа. Узнали много нового и увидели все самые важные места. Смело рекомендую эту экскурсию в качестве первого знакомства с городом.
- ООксана18 сентября 2025Дина, просто замечательная. Великолепно знает город, историю. Очень вежливая. Приехала, встретила у отеля. Всё вовремя. Сделала красивые фото. Порекомендовала прекрасный национальный ресторан. Наша большая рекомендация 🫶🏻
- ААлина17 сентября 2025Очень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остаться.
- ААнна9 сентября 2025Сегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в свою работу. Море положительных эмоций от посещенных мест. Рекомендуем всем, кого интересует история Астаны. Спасибо!
