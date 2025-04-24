Эта уникальная экскурсия перенесёт вас в прошлое Астаны, раскрывая её богатую историю. Путешествие начинается с купеческих домов и продолжается через советские постройки. Вы посетите первый театр, торговый дом с фресками и православный храм. Прогулка по правобережью включает Дворец целинников и первую резиденцию президента. Удивительные истории о купцах и знаменитых делах прошлого ждут вас на каждом шагу

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Описание экскурсии

Очарование Акмолинска

Мы поговорим о том, как начиналось строительство города. Полюбуемся самым первым театром. А затем заглянем в самый старый торговый дом, стены которого хранят историю во фресках. Прогуляемся по купеческому кварталу и посетим первый православный храм города.

Наследие Целинограда

Нас ждут Дворец целинников и их первые дома, а также истории удивительного преображения хрущёвок, Дом советов и первая резиденция президента. Вы узнаете, как в результате любви купца в городе появилась частичка Санкт-Петербурга. Раскроете тайны громкого дела Попова, пожертвовавшего кирпичи на строительство храма. И выясните, какое имя носит сейчас улица Ленина.

Организационные детали