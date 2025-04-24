Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда

Погрузитесь в прошлое Астаны, гуляя по купеческим кварталам и советским постройкам. Узнайте, как любовь купца оставила след в городе
Эта уникальная экскурсия перенесёт вас в прошлое Астаны, раскрывая её богатую историю. Путешествие начинается с купеческих домов и продолжается через советские постройки. Вы посетите первый театр, торговый дом с фресками и православный храм. Прогулка по правобережью включает Дворец целинников и первую резиденцию президента. Удивительные истории о купцах и знаменитых делах прошлого ждут вас на каждом шагу
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая атмосфера
  • 🏛 Уникальные архитектурные объекты
  • 🌳 Загадочные истории и легенды
  • 🍦 Вкус детства - мороженое
  • 📷 Футуристичные фото на мосту
Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
Ближайшие даты:
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июн4
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июн
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Первый театр
  • Старый торговый дом
  • Купеческий квартал
  • Первый православный храм
  • Дворец целинников
  • Дом советов
  • Первая резиденция президента

Описание экскурсии

Очарование Акмолинска

Мы поговорим о том, как начиналось строительство города. Полюбуемся самым первым театром. А затем заглянем в самый старый торговый дом, стены которого хранят историю во фресках. Прогуляемся по купеческому кварталу и посетим первый православный храм города.

Наследие Целинограда

Нас ждут Дворец целинников и их первые дома, а также истории удивительного преображения хрущёвок, Дом советов и первая резиденция президента. Вы узнаете, как в результате любви купца в городе появилась частичка Санкт-Петербурга. Раскроете тайны громкого дела Попова, пожертвовавшего кирпичи на строительство храма. И выясните, какое имя носит сейчас улица Ленина.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия полностью пешеходная, но комфортная. По пути заглянем в местное кафе согреться и выпить чашку горячего шоколада
  • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого последующего участника 800 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Русского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
24 апр 2025
Сегодня мы прошлись по старому городу, такой спокойный, уютный. Увидели много интересного, и даже дом с ананасом-символом богатства.
За 3 дня в Астане мы увидели многое! Большое Спасибо Жанар за проведенные экскурсии 🤝.
Сегодня мы прошлись по старому городу, такой спокойный, уютный. Увидели много интересного, и даже дом с ананасом-символом богатства.Сегодня мы прошлись по старому городу, такой спокойный, уютный. Увидели много интересного, и даже дом с ананасом-символом богатства.Сегодня мы прошлись по старому городу, такой спокойный, уютный. Увидели много интересного, и даже дом с ананасом-символом богатства.
Наталия
20 апр 2025
Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.
Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.

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