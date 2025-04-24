Эта уникальная экскурсия перенесёт вас в прошлое Астаны, раскрывая её богатую историю. Путешествие начинается с купеческих домов и продолжается через советские постройки. Вы посетите первый театр, торговый дом с фресками и православный храм. Прогулка по правобережью включает Дворец целинников и первую резиденцию президента. Удивительные истории о купцах и знаменитых делах прошлого ждут вас на каждом шагу
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая атмосфера
- 🏛 Уникальные архитектурные объекты
- 🌳 Загадочные истории и легенды
- 🍦 Вкус детства - мороженое
- 📷 Футуристичные фото на мосту
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Первый театр
- Старый торговый дом
- Купеческий квартал
- Первый православный храм
- Дворец целинников
- Дом советов
- Первая резиденция президента
Описание экскурсии
Очарование Акмолинска
Мы поговорим о том, как начиналось строительство города. Полюбуемся самым первым театром. А затем заглянем в самый старый торговый дом, стены которого хранят историю во фресках. Прогуляемся по купеческому кварталу и посетим первый православный храм города.
Наследие Целинограда
Нас ждут Дворец целинников и их первые дома, а также истории удивительного преображения хрущёвок, Дом советов и первая резиденция президента. Вы узнаете, как в результате любви купца в городе появилась частичка Санкт-Петербурга. Раскроете тайны громкого дела Попова, пожертвовавшего кирпичи на строительство храма. И выясните, какое имя носит сейчас улица Ленина.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия полностью пешеходная, но комфортная. По пути заглянем в местное кафе согреться и выпить чашку горячего шоколада
- Если вас больше 3 человек, доплата за каждого последующего участника 800 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанар — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 1855 туристов
Салем, достар! Привет, друзья! Мы — группа активных гидов по Астане и Бурабаю: Азамат, Жанар и Ардак. Живём здесь более 18 лет и большую часть этого времени знакомим гостей сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
24 апр 2025
Сегодня мы прошлись по старому городу, такой спокойный, уютный. Увидели много интересного, и даже дом с ананасом-символом богатства.
За 3 дня в Астане мы увидели многое! Большое Спасибо Жанар за проведенные экскурсии 🤝.
За 3 дня в Астане мы увидели многое! Большое Спасибо Жанар за проведенные экскурсии 🤝.
Наталия
20 апр 2025
Жанар прекрассный рассказчик. Экскурсия прошла в непринужденной, неторопливой атмосфере. При этом очень много прошли и увидели за время экскурсии.
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
24 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
26 мая в 12:00
30 мая в 15:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.