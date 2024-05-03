В Владислав Вкусная обзорная экскурсия Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо

К Кирилл Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!

А Анна Святыни Кипра Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!

M Maria Золотое кольцо Кипра Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.

А Асель Золотое кольцо Кипра читать дальше местных долгожителей! Также рекомендую посетить Северный Кипр, учитывая, что штамп в паспорте не ставят если переходишь границу через пешеходный КПП. Елена также покажет все «инстаграмные места», рекомендует хорошие рестораны и делает восхитительные фотографии во время заката! Всем рекомендую! Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у

А Анастасия Золотое кольцо Кипра День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!

J Janna Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))

D Dimitry Веселый день для всей семьи в парке развлечений Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)

Ю Юрий Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Экскурсия (проведенная Сергеем) полностью оправдала ожидания. Он очень удачно оптимизировал программу под наши желания, показав все действительно интересное и много и ярко рассказывал. .