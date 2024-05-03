Экскурсии на 1 день в Ларнаке

Найдено 31 экскурсия в категории «На весь день» в Ларнаке на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400 за всё до 6 чел.
Святыни Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Ларнаки
Экскурсия в горы Троодос из Ларнаки предлагает уникальную возможность увидеть монастыри, деревни и живописные пейзажи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волшебное путешествие: Магические фонтаны и природные чудеса Ларнаки
Погрузитесь в сказку вместе с экскурсией Магические фонтаны в Ларнаке. Приключения и незабываемые впечатления ждут каждого
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Заповедный Мыс Греко
Индивидуальная
8 часов
Захватывающая экскурсия на Мыс Греко: Лефкара, Протарас, мечеть и монастырь
Погрузитесь в культуру и природу Кипра, посетив уникальные места: от Лефкары до Мыса Греко
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический тур
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по деревням Кипра из Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрских вкусов: от деликатесов Агроса до вин Платреса и сладостей Омодоса в уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 4 чел.
Южный Троодос
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Южный Троодос: святыни Кипра, Омодос и дегустация вина
Погрузитесь в мир кипрских традиций и святости, посетив монастыри Киккос и Троодитисса, а также живописную деревню Омодос
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» проведёт вас через исторические места Кипра, включая Никосию, замок Святого Иллариона и аббатство Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы острова
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада и розовых лакомств
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
130 за человека
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия для семей «В мире животных»: ослики, верблюды и морепродукты
Проведите день среди дружелюбных животных на Кипре и насладитесь вкусом свежих морепродуктов в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»: Никосия, Лефкара, монастырь Святого Мины
Путешествие по Ларнаке с «Гидом на Кипре» - это уникальная возможность увидеть Никосию, Лефкару, монастырь Святого Мины и насладиться дегустацией вина
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос: от замка Колосси до места рождения Афродиты - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Наследие древней Византии
Индивидуальная
8 часов
Византийское наследие Кипра: экскурсия по церквям ЮНЕСКО в Ларнаке
Погрузитесь в историю Кипра, посещая византийские церкви и монастыри с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
115 за человека
На квадроциклах по Троодосу
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: горное приключение из Ларнаки
Погрузитесь в мир горных приключений Кипра с экскурсией на квадроциклах по Троодосу. Откройте для себя древние деревни и восхитительные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за человека
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная
8 часов
Создайте свой идеальный маршрут экскурсии по Ларнаке и Кипру
Планируйте путешествие мечты по Ларнаке, выбирая достопримечательности и активности, которые вам по душе. Ваш уникальный маршрут ждет
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Чудеса Святого Исцеления
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Чудеса Святого Исцеления: уникальные святыни и храмы Ларнаки
Погрузитесь в историю Кипра, посетив древние святыни и храмы на экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона: эксклюзивное путешествие по пляжам Ларнаки
Погрузитесь в мир самых живописных пляжей Кипра с индивидуальной экскурсией Царство Посейдона. Вас ждут незабываемые впечатления и красивые фотографии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: монастыри, иконы и горные пейзажи
Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные монастыри и церкви горы Троодос, окунитесь в атмосферу мира и спокойствия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Приключения спартанцев
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев в Ларнаке: от шоколадной мастерской до верёвочного парка
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где шоколад и активный отдых в горах Троодос сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Нектар Диониса
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: индивидуальная экскурсия по винодельческим районам Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрского вина, исследуя винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными местными сортами вин. Уникальный маршрут по живописным пейзажам
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Разделённая столица и её окрестности
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности
Предлагаем вам увлекательное путешествие по окрестностям Никосии. Посетите почитаемую церковь, насладитесь зоопарком и откройте для себя уникальный город
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Покоряя море и горы
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: уникальное приключение в Ларнаке
Проведите день, наслаждаясь серфингом SUP и кипрской кухней в горной таверне, погрузитесь в культуру Ларнаки
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
135 за человека
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Пять Святынь
Индивидуальная
8 часов
Пять Святынь Ларнаки: погружение в историю и духовность
Подарите себе незабываемое путешествие по святым местам Ларнаки, где каждый камень хранит тайны веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие в Национальный парк Акамас с индивидуальным гидом
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд, посетив северо-западный район Кипра с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в историю православия на Кипре, посетив древние храмы и монастыри с богатым религиозным наследием
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Колорит Кипра
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: путешествие по уникальным местам Ларнаки
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив его живописные уголки: от горных деревушек до виноделен
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    3 мая 2024
    Вкусная обзорная экскурсия
    Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
  • К
    Кирилл
    27 апреля 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • M
    Maria
    21 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
  • А
    Асель
    8 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у
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    местных долгожителей! Также рекомендую посетить Северный Кипр, учитывая, что штамп в паспорте не ставят если переходишь границу через пешеходный КПП. Елена также покажет все «инстаграмные места», рекомендует хорошие рестораны и делает восхитительные фотографии во время заката! Всем рекомендую!

  • А
    Анастасия
    17 ноября 2023
    Золотое кольцо Кипра
    День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!
  • J
    Janna
    4 ноября 2022
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
  • Ю
    Юрий
    28 сентября 2022
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Экскурсия (проведенная Сергеем) полностью оправдала ожидания. Он очень удачно оптимизировал программу под наши желания, показав все действительно интересное и много и ярко рассказывал. .
  • Ю
    Юлия
    10 января 2022
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "На весь день" можно забронировать 31 экскурсию от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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