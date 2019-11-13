Что вас ожидает

Святые места

Это большое путешествие начнётся с посещения церкви святых Киприана и Иустины: вы не только узнаете об истории этого места, но и сможете приложиться к мощам святых, которые защищают от сглаза и дурного слова. На склонах холма Киония вас встретит царский ставропигиальный мужской монастырь Махерас. Здесь я расскажу вам о названии монастыря, о легенде местной чудотворной иконы и о святом Луке Евангелисте. А в женском монастыре Святой Фёклы вы узнаете об удивительном даре этой святой и сможете набрать целебной воды и глины, помогающей при кожных заболеваниях.

Аутентичные деревни

Почти заброшенная деревня Фикарду впечатлит вас своими домами с деревянными фрагментами и фольклорной архитектурой 18 века. А в знаменитой Лефкаре вы рассмотрите традиционное кипрское кружево и изделия из серебра, прогуляетесь по извилистым улочкам мимо терракотовых домов. Кроме того, вас ждёт деревня Кити, где в местной церкви вы полюбуетесь удивительными мозаиками 6 века.

Красота и дух Кипра

Всю дорогу вас будут сопровождать красивейшие пейзажи: горы, холмы и леса. В одной из атмосферных деревень вы обязательно заглянете в маленькую таверну, чтобы насладиться кипрским кофе. По дороге в Лефкару мы заедем в горный ресторанчик, где вы познакомитесь с кипрской кухней. А в конце экскурсии стаи розовых фламинго очаруют вас на солёном озере!