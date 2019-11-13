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Известные монастыри, горные деревни, живописные виды — экскурсия из любого города

Михаил
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Михаил – ваш гид
Почувствовать настоящий Кипр невозможно только в монастырях или деревнях.

Эта экскурсия формата «всего понемногу» позволит объединить святой и аутентичный, исторический и природный Кипр.

Вы побываете в трёх известных монастырях, узнаете необыкновенные легенды и прикоснётесь к святыням.

А в живописных горных деревнях отроете кипрское искусство и прогуляетесь по узким улочкам.
238 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре

Что вас ожидает

Святые места
Это большое путешествие начнётся с посещения церкви святых Киприана и Иустины: вы не только узнаете об истории этого места, но и сможете приложиться к мощам святых, которые защищают от сглаза и дурного слова. На склонах холма Киония вас встретит царский ставропигиальный мужской монастырь Махерас. Здесь я расскажу вам о названии монастыря, о легенде местной чудотворной иконы и о святом Луке Евангелисте. А в женском монастыре Святой Фёклы вы узнаете об удивительном даре этой святой и сможете набрать целебной воды и глины, помогающей при кожных заболеваниях.

Аутентичные деревни
Почти заброшенная деревня Фикарду впечатлит вас своими домами с деревянными фрагментами и фольклорной архитектурой 18 века. А в знаменитой Лефкаре вы рассмотрите традиционное кипрское кружево и изделия из серебра, прогуляетесь по извилистым улочкам мимо терракотовых домов. Кроме того, вас ждёт деревня Кити, где в местной церкви вы полюбуетесь удивительными мозаиками 6 века.

Красота и дух Кипра
Всю дорогу вас будут сопровождать красивейшие пейзажи: горы, холмы и леса. В одной из атмосферных деревень вы обязательно заглянете в маленькую таверну, чтобы насладиться кипрским кофе. По дороге в Лефкару мы заедем в горный ресторанчик, где вы познакомитесь с кипрской кухней. А в конце экскурсии стаи розовых фламинго очаруют вас на солёном озере!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия может начаться из Ларнаки, Айя-Напы, Лимассола. Трансфер из Пафоса возможен с доплатой 60€.
  • Обед в горной таверне по желанию и не входит в стоимость экскурсии.
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре
Всё самое лучшее на Кипре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Мне 51 год, я являюсь сертифицированным гидом-экскурсоводом, а это значит, что я профессионал. Я специализируюсь практически по всем темам: история, археология, религия, гастрономия, виноделие и т.д. Мой подход к экскурсиям в первую очередь заключается в подаче правильной информации, заключенной в интересный рассказ. А чем я отличаюсь от других гидов — своеобразностью, у каждого гида своё лицо и своя методика постановки экскурсии, но в пределах общенормативной техники проведения.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 ноября 2019
Экскурсия супер !!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую !!!!

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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