2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)

Елена
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Елена – ваш гид
Чтобы увидеть настоящий Кипр, познакомиться с бытом местных жителей и понять самобытную культуру острова, обязательно стоит посетить его старинные горные деревушки.

Вы прогуляетесь по живописным узким улочкам, утопающим в зелени, заглянете в крохотные дворики и уютные церкви, познакомитесь с традиционными ремеслами, выпьете кофе в домашней кофейне и продегустируете местные вина и сладости.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
3
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра

Что вас ожидает

Ремесленные горные деревни
На Кипре сохранились десятки невероятно красивых горных деревень, где можно в полной мере прочувствовать колорит и культуру острова. Вы сможете выбрать и посетить самые интересные из этих селений, например, средневековый поселок Фарду — музей под открытым небом, деревню ткачей Фити, где местные мастерицы до сих пор изготавливают прекрасный текстиль, Калопанайотиссу с потрясающими горными панорамами или деревню Омодос, где почти всё взрослое население занимается виноделием. А можем отправиться в уютную деревню Какопетрия, прогуляться по живописной деревне художников Лании, познакомиться с гончарными традициями в деревне Фини или рассмотреть знаменитое кипрское кружево в Лефкаре.

Традиции и особенности деревенского Кипра
Прогуливаясь мимо каменных домиков с черепичными крышами вы услышите множество интересных историй и легенд, связанных с меленькими, спрятанными в горах селениями. Я расскажу вам, почему ширина улиц в деревнях не более двух метров, откуда на Кипре взялась традиция возводить трехметровые глухие стены вокруг своих домов и как устроен быт местных жителей. А еще вы узнаете, почему в одном селении живут гончары, в другом — мастера по серебру, в третьем — виноделы, а в четвертом варят варенья.

Знакомство с местной кухней
Ну и конечно, наше путешествие не обойдется без традиционной кипрской кухни! Лучшие таверны Кипра находятся именно в этих аутентичных деревушках, поэтому в пути мы обязательно попробуем вкуснейшие национальные блюда острова.

Организационные детали

  • Точный маршрут мы с вами составим вместе, выбрав те деревни, которые заинтересуют вас больше всего!
  • Эта экскурсия может быть организована для группы более 6 человек (стоимость и подробности уточняйте у гида).
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Пафоса возможен с доплатой 60€.
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра
Путешествие по горным деревням Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 апреля 2018
Маршрут был спланирован, мягко говоря "не очень" -за все время заехали только в монастырь, на который потратили 10 мин и две деревни (по 5 мин на каждую), остальное время провели в автомобиле и таверне. Зато минут 15 ушло на магазин, где хозяйка очень долго нас не отпускала, не смотря на то, что сразу было обозначено, что времени мало и кружева не интересуют. Разговоры по ходу экскурсии были больше на отвлеченные темы, а не по экскурсионной.
5 января 2018
Все прошло очень неплохо, узнали много нового о Кипре, посетили интереснейшие деревушки. Немного смазала впечатление плохая погода. Несмотря на уверения киприотов, что дожди на острове редкость, у нас за неделю пребывания 4 дня шёл дождь.

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