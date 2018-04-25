2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ремесленные горные деревни

На Кипре сохранились десятки невероятно красивых горных деревень, где можно в полной мере прочувствовать колорит и культуру острова. Вы сможете выбрать и посетить самые интересные из этих селений, например, средневековый поселок Фарду — музей под открытым небом, деревню ткачей Фити, где местные мастерицы до сих пор изготавливают прекрасный текстиль, Калопанайотиссу с потрясающими горными панорамами или деревню Омодос, где почти всё взрослое население занимается виноделием. А можем отправиться в уютную деревню Какопетрия, прогуляться по живописной деревне художников Лании, познакомиться с гончарными традициями в деревне Фини или рассмотреть знаменитое кипрское кружево в Лефкаре.

Традиции и особенности деревенского Кипра

Прогуливаясь мимо каменных домиков с черепичными крышами вы услышите множество интересных историй и легенд, связанных с меленькими, спрятанными в горах селениями. Я расскажу вам, почему ширина улиц в деревнях не более двух метров, откуда на Кипре взялась традиция возводить трехметровые глухие стены вокруг своих домов и как устроен быт местных жителей. А еще вы узнаете, почему в одном селении живут гончары, в другом — мастера по серебру, в третьем — виноделы, а в четвертом варят варенья.

Знакомство с местной кухней

Ну и конечно, наше путешествие не обойдется без традиционной кипрской кухни! Лучшие таверны Кипра находятся именно в этих аутентичных деревушках, поэтому в пути мы обязательно попробуем вкуснейшие национальные блюда острова.