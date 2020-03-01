Владимир и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов.

Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов
Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов
Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Предгорная деревня Лефкара в окружении белых скал очарует вас своими добродушными жителями, великолепными ручными работами из серебра и знаменитым кружевом. Здесь даже украшения балконов и дверей, выходящих на очаровательные улочки повторяют виртуозные узоры лефкарийских мастериц . Мы понаблюдаем, как плетется бесценное кружево, о красоте которого ходят легенды, увидим как работают мастера-ювелиры, узнаем о чем они грустят. А еще покажем таинственный и мистический отель Беренгария.
Высоко в горах посетим НЕтрадиционную кипрскую таверну, которую и таверной сложно назвать, потому что ее отличает изысканная кухня и необычный интерьер с загадкой, но лучше кипрское мезе на острове – это здесь!
Позже, после обеда вы неторопливо пройдетесь по узким улочкам еще одной живописной деревушки Ланьи и посетите несколько музеев, бережно сохраненных местными жителями. Заглянете в старинную винодельню, производящую самое известное кипрское вино «Коммандария»!

Кипр и вера
Знакомство с островом невозможно без монастырей, святынь и церквей . В Лефкаре вы посетите церковь Святого Креста, где хранится частица Животворящего креста и Уз Христовых. Посетим богатейший на Кипре монастырь Киккос, расположенный в горах Троодос. Вы погуляете по его живописной территории и сможете прикоснуться к великим святыням, среди которых Пояс Пресвятой Богородицы, мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и животворящая икона, написанная при жизни Девы Марии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Лимасолла включен в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Трансфер из других городов обсуждается (зависит от вашей локации)

Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.

Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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Владимир и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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