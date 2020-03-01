Владимир и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Предгорная деревня Лефкара в окружении белых скал очарует вас своими добродушными жителями, великолепными ручными работами из серебра и знаменитым кружевом. Здесь даже украшения балконов и дверей, выходящих на очаровательные улочки повторяют виртуозные узоры лефкарийских мастериц . Мы понаблюдаем, как плетется бесценное кружево, о красоте которого ходят легенды, увидим как работают мастера-ювелиры, узнаем о чем они грустят. А еще покажем таинственный и мистический отель Беренгария.

Высоко в горах посетим НЕтрадиционную кипрскую таверну, которую и таверной сложно назвать, потому что ее отличает изысканная кухня и необычный интерьер с загадкой, но лучше кипрское мезе на острове – это здесь!

Позже, после обеда вы неторопливо пройдетесь по узким улочкам еще одной живописной деревушки Ланьи и посетите несколько музеев, бережно сохраненных местными жителями. Заглянете в старинную винодельню, производящую самое известное кипрское вино «Коммандария»!

Кипр и вера

Знакомство с островом невозможно без монастырей, святынь и церквей . В Лефкаре вы посетите церковь Святого Креста, где хранится частица Животворящего креста и Уз Христовых. Посетим богатейший на Кипре монастырь Киккос, расположенный в горах Троодос. Вы погуляете по его живописной территории и сможете прикоснуться к великим святыням, среди которых Пояс Пресвятой Богородицы, мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и животворящая икона, написанная при жизни Девы Марии.