Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Ларнаки
Вас ждёт индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 в древний город 🏙️ северного побережья Кипра – Кирению.

По пути мы посетим замок 🏰 Святого Илариона и Аббатство Беллапаис, где вы узнаете легенды этих мест.

Прибыв в портовый город, вы отправитесь в средневековую крепость и увидите древний затонувший корабль.

Завершит путешествие прогулка 👣 по живописной бухте и обед на побережье.
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Кирения
Кирения

Что вы увидите

  • замок Святого Илариона
  • Аббатство Беллапаис
  • Кирения
  • церковь Святого Георгия
  • музей затонувшего корабля
Это очень яркое, зрелищное путешествие в далекое средневековье.
На первой остановке мы посетим одно из самых красивых 🤩 мест на Кипре - замок 🏰 Святого Илариона, который был построен на вершине горного массива еще в 8 веке и позже являлся королевской резиденцией. Перед нами откроется потрясающая панорама, которая перенесет нас в прошлое.
Затем мы отправимся в Аббатство Беллапаис – неповторимый образец кипрского готического стиля, принесенного на остров 🏝️ франкскими рыцарями. Это первый католический монастырь на Кипре, основанный орденом августинцев в начале 13 века и величественное место, откуда открывается великолепный вид на северное побережье Кипра.
Далее мы продолжим наш путь в направлении Кирении, города со старинными домами, средневековой крепостью и живописной бухтой в форме подковы, напоминающей прибрежные города на юге Франции. Здесь мы посетим крепость, которая была построена во 2 веке для защиты города от вражеских набегов и со временем только расширялась и укреплялась. Внутри крепости расположилась церковь ⛪ Святого Георгия, венецианская башня, темница и музей 🖼 затонувшего корабля, в котором находится остов торгового судна 4 века до н. э. и остатки перевозимого им груза. Вероятно, это самое древнее торговое судно, которое когда-либо было обнаружено.
В заключение у Вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться 👣 по живописному порту, перекусить или выпить 🍹 чашечку кофе перед обратной дорогой.
Важно! На экскурсии 🧭 обязательно иметь при себе паспорт.

Транспорт для проведения экскурсии:

    Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
    Mercedes V-class -до 7 пассажиров
    Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
    Что входит
    • услуги водителя-гида
    • транспорт
    Что не входит
    • личные расходы
    • обед
    • входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Кирения
    Кирения
    Кирения

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Орфеус Т.
    Орфеус Т.
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