Что вас ждет

Большая часть нашего путешествия пройдет через живописную горную цепь Троодос, известную своими великолепными зелеными кедровыми лесами и чистым горным воздухом. Там, у подножия гор среди виноградников, находится деревня Омодос, охраняемая ЮНЕСКО.

Мы прогуляемся по ее узким мощеным улочкам и посетим монастырь Тимиос Ставрос. Монастырь знаменит тем, что в нем хранится кусочек Святого Креста и Веревки.

Мы продолжим наше путешествие на винодельне, где попробуем Commandaria и Zivania среди других местных вин.

Далее мы возьмем курс к вершинам гор Троодос и посетим монастырь Троодитисса. Увидим ценную реликвию монастыря — чудотворную икону Пресвятой Девы Марии. В монастыре также хранится пояс, надеваемый на женщин, мечтающих о материнстве. По пути полюбуемся на окрестности с отличной смотровой площадки.

Проедем через горные деревни Педулас и Продромос и отправимся на вершину горы, где посетим Могилу архиепископа Макариоса — первого президента Кипра.

На обратном пути в Пафос мы посетим место рождения Афродиты — одно из самых потрясающих мест на побережье Кипра, где Афродита появилась из морской пены. Считается, что купание в этих водах продлевает молодость и красоту, у нас будет возможность убедиться в этом самим.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

полностью застрахованный автомобиль с кондиционером;

бесплатная дегустация вин.

Туристы оплачивают самостоятельно: