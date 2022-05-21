Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос

Большая часть нашего путешествия пройдет через живописную горную цепь Троодос, мы попробуем Commandaria

Большая часть нашего путешествия пройдет через живописную горную цепь Троодос, мы попробуем Commandaria и Zivania на местной винодельне, посетим монастырь Троодитисса, проедем через горные деревни Педулас и Продромо и и искупаемся там, где Афродита появилась из морской пены.
Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос

Что вас ожидает 🤩

  • Омодос — традиционная деревня
  • Монастырь Честного Креста
  • Винодельня
  • Троодитисса монастырь
  • Монастырь Киккос
  • Могила архиепископа Макариоса
  • Место рождения Афродиты

Что вас ждет

Большая часть нашего путешествия пройдет через живописную горную цепь Троодос, известную своими великолепными зелеными кедровыми лесами и чистым горным воздухом. Там, у подножия гор среди виноградников, находится деревня Омодос, охраняемая ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по ее узким мощеным улочкам и посетим монастырь Тимиос Ставрос. Монастырь знаменит тем, что в нем хранится кусочек Святого Креста и Веревки.
Мы продолжим наше путешествие на винодельне, где попробуем Commandaria и Zivania среди других местных вин.
Далее мы возьмем курс к вершинам гор Троодос и посетим монастырь Троодитисса. Увидим ценную реликвию монастыря — чудотворную икону Пресвятой Девы Марии. В монастыре также хранится пояс, надеваемый на женщин, мечтающих о материнстве. По пути полюбуемся на окрестности с отличной смотровой площадки.
Проедем через горные деревни Педулас и Продромос и отправимся на вершину горы, где посетим Могилу архиепископа Макариоса — первого президента Кипра.
На обратном пути в Пафос мы посетим место рождения Афродиты — одно из самых потрясающих мест на побережье Кипра, где Афродита появилась из морской пены. Считается, что купание в этих водах продлевает молодость и красоту, у нас будет возможность убедиться в этом самим.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • полностью застрахованный автомобиль с кондиционером;
  • бесплатная дегустация вин.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Полностью застрахованный автомобиль с кондиционером
  • Бесплатная дегустация вин
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Подтвержденное туроператором место
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и пятницам в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Точка сбора находятся недалеко от большинства отелей в Пафосе. Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с нами, чтобы подтвердить точку сбора и точное время.
  • Внимание. Вы должны запросить точку сбора и время, отправив сообщение на: info@eos-tour.com
  • Пожалуйста, укажите в письме: ваш номер бронирования, имя и дату забронированной экскурсии.
  • Обратите внимание, что район Pissouri не включен в район Пафос, он является частью района Лимассола
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам и пятницам в 8:00

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