Ежедневно в 09:00

Что вас ожидает:

«Страна можжевельника»

В 9 утра мы заберем вас из вашего отеля (подходит не для всех отелей, уточните после бронирования) в Бишкеке. Мы сядем в машину и совершим часовое путешествие в национальный парк Ала-Арча. По дороге заедем в небольшую деревню, чтобы вы могли купить что-нибудь перекусить.

Остановка в ущелье Ала-Арча. Когда мы прибудем в пункт назначения, мы выйдем из машины и совершим приятную получасовую прогулку, чтобы исследовать национальный парк Ала-Арча. Красота пейзажа возможно лишит вас дара речи! Во время прогулки вас ждут величественные горы, пышные кроны деревьев и дикая природа лесов. Как только мы дойдем до реки, у вас будет час свободного времени, чтобы на досуге насладиться окрестностями. После перерыва мы вернемся к машине и отвезем вас обратно в отель в Бишкеке, куда прибудем в 14:00.

Важная информация: