Ежедневно в 09:00

Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча

Всего в 50 минутах езды от Бишкека находится прекрасный Национальный парк - «Ала-Арча»

Всего в 50 минутах езды от Бишкека находится прекрасный Национальный парк — «Ала-Арча».

Наслаждайтесь видами на Ала-Арча, расположившимся в 30 км от Бишкека, где вы увидите ледники на вершинах гор.

Кстати, в Национальном парке, вы также сможете увидеть деревенскую жизнь людей.
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча
Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча

Что вас ожидает:

    «Страна можжевельника»
    В 9 утра мы заберем вас из вашего отеля (подходит не для всех отелей, уточните после бронирования) в Бишкеке. Мы сядем в машину и совершим часовое путешествие в национальный парк Ала-Арча. По дороге заедем в небольшую деревню, чтобы вы могли купить что-нибудь перекусить.
    Остановка в ущелье Ала-Арча. Когда мы прибудем в пункт назначения, мы выйдем из машины и совершим приятную получасовую прогулку, чтобы исследовать национальный парк Ала-Арча. Красота пейзажа возможно лишит вас дара речи! Во время прогулки вас ждут величественные горы, пышные кроны деревьев и дикая природа лесов. Как только мы дойдем до реки, у вас будет час свободного времени, чтобы на досуге насладиться окрестностями. После перерыва мы вернемся к машине и отвезем вас обратно в отель в Бишкеке, куда прибудем в 14:00.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Подтверждение будет получено во время бронирования;
    • Не доступно для инвалидных колясок;
    • Имя паспорта, номер, срок действия и гражданство потребуется для бронирования;
    • Допускаются животные-поводыри;
    • Маленькие дети должны сидеть на коленях;
    • Это индивидуальный тур. Только ваша группа будет участвовать.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человек
    Стандартное предложение
    $120
    $140

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Местный гид
    • Сборы национального парка
    • Закуски
    • Бутилированная вода
    • Автомобиль с кондиционером
    Что не входит
    • Обед
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    • Подтверждение будет получено во время бронирования
    • Не доступно для инвалидных колясок
    • Имя паспорта, номер, срок действия и гражданство потребуется для бронирования
    • Допускаются животные-поводыри
    • Маленькие дети должны сидеть на коленях
    • Это индивидуальный тур. Только ваша группа будет участвовать.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 09:00

    Solto H.
    Solto H.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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