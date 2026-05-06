Это поездка для тех, кто хочет увидеть не один, а сразу несколько образов Кыргызстана. Древняя башня Бурана напомнит о временах Шёлкового пути, каньон Конорчек удивит скальными формами, а озеро Иссык-Куль встретит горным воздухом и вечерними пейзажами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Башня Бурана

Один из главных древних памятников Кыргызстана. Вы окажетесь на территории археологического комплекса, где сохранилась атмосфера Великого шёлкового пути, узнаете историю башни и сможете подняться наверх, чтобы рассмотреть окрестности с высоты.

Каньон Конорчек

Здесь вас ждут скалы и живописные пейзажи. При желании можно будет немного пройти вдоль ущелья и рассмотреть каньон ближе — без сложного треккинга и спешки.

Озеро Иссык-Куль

Будет время на обед, отдых и прогулки вдоль песчаного берега. После насыщенного дня вы вернётесь в Бишкек с новыми впечатлениями и красивыми кадрами.

Ориентировочный тайминг

10:00–10:15 — трансфер из отеля

11:15–12:45 — башня Бурана

12:45–13:15 — остановка на перекус

13:30–17:30 — каньон Конорчек

17:30–18:30 — выезд к городу Балыкчи на берегу Иссык-Куля

18:30–19:30 — ужин

19:30–20:30 — прогулка по побережью Иссык-Куля

21:00 — возвращение в Бишкек

Организационные детали