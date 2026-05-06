Из Бишкека - к башне Бурана, Конорчеку и Иссык-Кулю
Проехать от древнего комплекса до скалистого ущелья и отдохнуть у воды горного озера
Это поездка для тех, кто хочет увидеть не один, а сразу несколько образов Кыргызстана.
Древняя башня Бурана напомнит о временах Шёлкового пути, каньон Конорчек удивит скальными формами, а озеро Иссык-Куль встретит горным воздухом и вечерними пейзажами.
Описание экскурсии
Башня Бурана
Один из главных древних памятников Кыргызстана. Вы окажетесь на территории археологического комплекса, где сохранилась атмосфера Великого шёлкового пути, узнаете историю башни и сможете подняться наверх, чтобы рассмотреть окрестности с высоты.
Каньон Конорчек
Здесь вас ждут скалы и живописные пейзажи. При желании можно будет немного пройти вдоль ущелья и рассмотреть каньон ближе — без сложного треккинга и спешки.
Озеро Иссык-Куль
Будет время на обед, отдых и прогулки вдоль песчаного берега. После насыщенного дня вы вернётесь в Бишкек с новыми впечатлениями и красивыми кадрами.
Ориентировочный тайминг
10:00–10:15 — трансфер из отеля 11:15–12:45 — башня Бурана 12:45–13:15 — остановка на перекус 13:30–17:30 — каньон Конорчек 17:30–18:30 — выезд к городу Балыкчи на берегу Иссык-Куля 18:30–19:30 — ужин 19:30–20:30 — прогулка по побережью Иссык-Куля 21:00 — возвращение в Бишкек
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках
Питание оплачивается отдельно и по желанию
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и напишите вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
