Однодневная поездка в ущелье Чункурчак

Насладитесь утром в одиночестве в одном из любимых мест отдыха местных жителей, во время экскурсии в...

Насладитесь утром в одиночестве в одном из любимых мест отдыха местных жителей, во время экскурсии в ущелье Чункурчак.

Вы также можете заняться стрельбой из лука, верховой ездой и многим другим.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак

Что вы увидите 🤩

  • ущелье Чункурчак
  • курорт «Супара Чункурчак»

Что вас ожидает:

    Лучшее место для семейного отдыха
    Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет часовая поездка на микроавтобусе до курорта «Супара Чункурчак», расположенного в ущелье. Оказавшись там, у вас будет три часа свободного времени, чтобы насладиться этой потрясающей панорамой. Если вы захотите, то сможете принять участие в мероприятиях, предлагаемых местными жителями, таких как верховая езда или стрельба из лука, вам точно понравятся эти впечатления! А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то вы сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить! Возвращение в Бишкек приблизительно в 15:00.

    Важная информация:

    • Мы соблюдаем местное законодательство и применимые рекомендации по охране здоровья, чтобы избежать распространения Covid-19.
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-2 человекДля группы 3-5 человекДля группы 6-10 человекДля группы 11-15 человек
    Стандартное предложение
    $233
    $336.72
    $414.48
    $507.72

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Встреча в отеле и высадка
    • Транспорт на машине или микроавтобусе, в зависимости от размера группы
    • Гид
    • Индивидуальный тур, в группе больше никого не будет
    Что не входит
    • Конная прогулка: $ 30 (€ 25,90)
    • Стрельба из лука: $ 2 (€ 1,70) на 3 выстрела
    • Форфейт: $ 13 (€ 11.20) на человека
    • Прокат лыжного снаряжения: $ 8 (€ 6.90) на человека.
    • Одежда и очки Skii: $ 15 (€ 13) на человека
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 09:00

    Solto H.
    Solto H.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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