Что вас ожидает:

Лучшее место для семейного отдыха

Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет часовая поездка на микроавтобусе до курорта «Супара Чункурчак», расположенного в ущелье. Оказавшись там, у вас будет три часа свободного времени, чтобы насладиться этой потрясающей панорамой. Если вы захотите, то сможете принять участие в мероприятиях, предлагаемых местными жителями, таких как верховая езда или стрельба из лука, вам точно понравятся эти впечатления! А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то вы сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить! Возвращение в Бишкек приблизительно в 15:00.

Важная информация: