Что вас ждет

Наш тур займет около 6 часов. Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике!

Подвесной «парящий» мост

Это первая точка нашего тура. Вы насладитесь видом на горные хребты Тянь-Шаня и пройдем по мосту над глубоким ущельем. Входные билеты на мост входят в стоимость! Мы снимем момент съемки вашего прохождения на круговую панорамную камеру Insta 360 и сохраним впечатления для вас надолго!

Вершина Чункурчак

После прогулки по мосту отправимся по извилистому и красивому горному перевалу выше в горы до базы Чункурчак. При низкой облачности база находится над уровнем облаков — сделаем великолепные снимки. Стоимость подъема на экскурсионном кресельном подъемнике также входит в стоимость тура.

Этно-комплекс Supara

Завершим мы наш тур посещением легендарного этно-комплекса Supara, одного из самых известных и популярных в Кыргызстане. В комплексе вы прокатитесь на лошадях, прогуляетесь по парку на территории и отведаете местные блюда в ресторане.

Тур для вас проведу лично я, никаких посредников!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспорт по всем локациям и обратно до вашего отеля/дома,

детское автокресло,

легкое снаряжение (трекинговые палки),

горный чай с печеньками, вода,

плата за вход на мост, за подъем на экскурсионном подъемнике.

Туристы оплачивают самостоятельно:

обед в ресторане (по желанию).