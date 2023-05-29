Над облаками у Бишкека
Наш тур займет около 6 часов.
Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике! Нас ждет прогулка на лошадях, прогулка по парку на территории этно-комплекса и обед из вкуснейших местных блюд.
Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике! Нас ждет прогулка на лошадях, прогулка по парку на территории этно-комплекса и обед из вкуснейших местных блюд.
Ближайшие даты:
29
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Биосферный заповедник «Чункурчак»
- Водопад Голубиный
- Этно-комплекс
- Парящий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Наш тур займет около 6 часов. Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике!
Подвесной «парящий» мост
Это первая точка нашего тура. Вы насладитесь видом на горные хребты Тянь-Шаня и пройдем по мосту над глубоким ущельем. Входные билеты на мост входят в стоимость! Мы снимем момент съемки вашего прохождения на круговую панорамную камеру Insta 360 и сохраним впечатления для вас надолго!
Вершина Чункурчак
После прогулки по мосту отправимся по извилистому и красивому горному перевалу выше в горы до базы Чункурчак. При низкой облачности база находится над уровнем облаков — сделаем великолепные снимки. Стоимость подъема на экскурсионном кресельном подъемнике также входит в стоимость тура.
Этно-комплекс Supara
Завершим мы наш тур посещением легендарного этно-комплекса Supara, одного из самых известных и популярных в Кыргызстане. В комплексе вы прокатитесь на лошадях, прогуляетесь по парку на территории и отведаете местные блюда в ресторане.
Тур для вас проведу лично я, никаких посредников!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт по всем локациям и обратно до вашего отеля/дома,
- детское автокресло,
- легкое снаряжение (трекинговые палки),
- горный чай с печеньками, вода,
- плата за вход на мост, за подъем на экскурсионном подъемнике.
Туристы оплачивают самостоятельно:
обед в ресторане (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт по всем локациям и обратно до вашего отеля/дома
- Детское автокресло
- Легкое снаряжение (трекинговые палки)
- Горный чай с печеньками, вода
- Плата за вход на мост, за подъем на экскурсионном подъемнике
- Что не входит
- Обед в ресторане (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель в г. БишкекЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
tyan-shan
Похожие туры из Бишкека
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
25 мая
26 мая
27 мая
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Природные заповедники, леса, ущелья, термальные источники и этнокомплексы за 1 день
у вашего отеля
Завтра
25 мая
26 мая
27 мая
€179 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Салам, Бишкек
Осмотреть знаковые места столицы Киргизии и услышать о ключевых событиях в жизни страны
на улице Адбрахманова
26 мая
27 мая
30 мая
31 мая
от €60 за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании