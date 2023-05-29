Над облаками у Бишкека: прогулка в горах

Над облаками у Бишкека

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Наш тур займет около 6 часов.

Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике! Нас ждет прогулка на лошадях, прогулка по парку на территории этно-комплекса и обед из вкуснейших местных блюд.
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Ближайшие даты:
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Биосферный заповедник «Чункурчак»
  • Водопад Голубиный
  • Этно-комплекс
  • Парящий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Наш тур займет около 6 часов. Мы увидим панораму города, полюбуемся потрясающими видами с горных серпантинов и подвесного моста, взлетим на высоту 2100 метров над уровнем моря на кресельном подъемнике!

Подвесной «парящий» мост

Это первая точка нашего тура. Вы насладитесь видом на горные хребты Тянь-Шаня и пройдем по мосту над глубоким ущельем. Входные билеты на мост входят в стоимость! Мы снимем момент съемки вашего прохождения на круговую панорамную камеру Insta 360 и сохраним впечатления для вас надолго!

Вершина Чункурчак

После прогулки по мосту отправимся по извилистому и красивому горному перевалу выше в горы до базы Чункурчак. При низкой облачности база находится над уровнем облаков — сделаем великолепные снимки. Стоимость подъема на экскурсионном кресельном подъемнике также входит в стоимость тура.

Этно-комплекс Supara

Завершим мы наш тур посещением легендарного этно-комплекса Supara, одного из самых известных и популярных в Кыргызстане. В комплексе вы прокатитесь на лошадях, прогуляетесь по парку на территории и отведаете местные блюда в ресторане.
Тур для вас проведу лично я, никаких посредников!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт по всем локациям и обратно до вашего отеля/дома,
  • детское автокресло,
  • легкое снаряжение (трекинговые палки),
  • горный чай с печеньками, вода,
  • плата за вход на мост, за подъем на экскурсионном подъемнике.

Туристы оплачивают самостоятельно:

обед в ресторане (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по всем локациям и обратно до вашего отеля/дома
  • Детское автокресло
  • Легкое снаряжение (трекинговые палки)
  • Горный чай с печеньками, вода
  • Плата за вход на мост, за подъем на экскурсионном подъемнике
Что не входит
  • Обед в ресторане (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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