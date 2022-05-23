Однодневная поездка в ущелье Чункурчак

Насладиться красотой горного Кыргызстана и познакомиться с местными традициями

Можно ли понять кыргызскую культуру всего за один день? Нет, но можно к ней прикоснуться.

Мы отправимся в этно-комплекс «Супара Чункурчак», расположенный в ущелье Чункурчак, где вы почувствуете на себе красоту кыргызского гостеприимства.

И конечно, насладитесь удивительным очарование местной природы: вдохнете свежего горного воздуха и отдохнете от городской суеты.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Юрты, лошади и горы

Насладитесь чарующими горными пейзажами в одном из любимых мест отдыха местных жителей в ущелье Чункурчак. Там располагается знаменитый этно-комплекс «Супара Чункурчак», где вы сможете попробовать местной еды, покататься верхом на лошадях и попробовать свои силы в стрельбе из лука. Для любителей пеших прогулок на территории ущелья организовано два приятных маршрута протяженностью 1,5-2 километра. А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить.

Маршрут прогулки

Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет полуторачасовая поездка на микроавтобусе до ущелья и курорта «Супара Чункурчак». По дороге вы проедете по красочному грунтовому серпантину, насладитесь горным пейзажем и полюбуетесь сказочной панорамой на Чуйскую долину. А наш гид поделится интересной информацией об истории этих мест. Оказавшись в этно-комплексе, у вас будет три часа свободного времени. Возвращаемся в Бишкек в 15:00.

Организационные детали

Дополнительные расходы на 1 человека:

  • Конная прогулка: 30$
  • Стрельба из лука: 2$ на 3 выстрела
  • Прокат лыжного снаряжения: 8$ на человека (зимой)
  • Горнолыжная одежда и очки: 15$ на человека (зимой)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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