Можно ли понять кыргызскую культуру всего за один день? Нет, но можно к ней прикоснуться. Мы отправимся в этно-комплекс «Супара Чункурчак», расположенный в ущелье Чункурчак, где вы почувствуете на себе красоту кыргызского гостеприимства. И конечно, насладитесь удивительным очарование местной природы: вдохнете свежего горного воздуха и отдохнете от городской суеты.

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Что вас ожидает

Юрты, лошади и горы

Насладитесь чарующими горными пейзажами в одном из любимых мест отдыха местных жителей в ущелье Чункурчак. Там располагается знаменитый этно-комплекс «Супара Чункурчак», где вы сможете попробовать местной еды, покататься верхом на лошадях и попробовать свои силы в стрельбе из лука. Для любителей пеших прогулок на территории ущелья организовано два приятных маршрута протяженностью 1,5-2 километра. А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить.

Маршрут прогулки

Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет полуторачасовая поездка на микроавтобусе до ущелья и курорта «Супара Чункурчак». По дороге вы проедете по красочному грунтовому серпантину, насладитесь горным пейзажем и полюбуетесь сказочной панорамой на Чуйскую долину. А наш гид поделится интересной информацией об истории этих мест. Оказавшись в этно-комплексе, у вас будет три часа свободного времени. Возвращаемся в Бишкек в 15:00.

Организационные детали

Дополнительные расходы на 1 человека: