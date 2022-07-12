Идеальное время для поездки в ущелье Чункурчак - июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы, с ноября по апрель, ущелье превращается в отличное место для лыжного отдыха, но стоит быть готовым к более холодным условиям.

Можно ли понять кыргызскую культуру всего за один день? Нет, но можно к ней прикоснуться.Экскурсия в ущелье Чункурчак предлагает уникальную возможность почувствовать на себе красоту кыргызского гостеприимства.В этно-комплексе «Супара Чункурчак»

вы сможете попробовать местной еды, покататься верхом на лошадях и испытать свою силу в стрельбе из лука. Пешие прогулки по живописным маршрутам, а зимой - катание на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим горным воздухом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Юрты, лошади и горы

Насладитесь чарующими горными пейзажами в одном из любимых мест отдыха местных жителей в ущелье Чункурчак. Там располагается знаменитый этно-комплекс «Супара Чункурчак», где вы сможете попробовать местной еды, покататься верхом на лошадях и испытать свою силу в стрельбе из лука. Для любителей пеших прогулок на территории ущелья организовано два приятных маршрута протяженностью 1,5-2 километра. А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить.

Маршрут прогулки

Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет полуторачасовая поездка на микроавтобусе до ущелья и курорта «Супара Чункурчак». По дороге вы проедете по красочному грунтовому серпантину, вдоволь полюбуетесь горными хребтами и сказочной панорамой на Чуйскую долину. А наш гид поделится интересной информацией об истории этих мест. Оказавшись в этно-комплексе, вы сами распределите три часа свободного времени. Возвращаемся в Бишкек в 15:00.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы на 1 человека: