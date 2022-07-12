Идеальное время для поездки в ущелье Чункурчак - июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы, с ноября по апрель, ущелье превращается в отличное место для лыжного отдыха, но стоит быть готовым к более холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Горные хребты
Чуйская долина
Описание экскурсии
Юрты, лошади и горы
Насладитесь чарующими горными пейзажами в одном из любимых мест отдыха местных жителей в ущелье Чункурчак. Там располагается знаменитый этно-комплекс «Супара Чункурчак», где вы сможете попробовать местной еды, покататься верхом на лошадях и испытать свою силу в стрельбе из лука. Для любителей пеших прогулок на территории ущелья организовано два приятных маршрута протяженностью 1,5-2 километра. А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить.
Маршрут прогулки
Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет полуторачасовая поездка на микроавтобусе до ущелья и курорта «Супара Чункурчак». По дороге вы проедете по красочному грунтовому серпантину, вдоволь полюбуетесь горными хребтами и сказочной панорамой на Чуйскую долину. А наш гид поделится интересной информацией об истории этих мест. Оказавшись в этно-комплексе, вы сами распределите три часа свободного времени. Возвращаемся в Бишкек в 15:00.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы на 1 человека:
Конная прогулка: 30$
Стрельба из лука: 2$ на 3 выстрела
Прокат лыжного снаряжения: 8$ на человека (зимой)
Горнолыжная одежда и очки: 15$ на человека (зимой)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дияз — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 323 туристов
Мы с командой гидов организуем экскурсии, конные прогулки и горные треки в Кыргызстане. С радостью покажем вам любимую страну!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Всеволод
За день до экскурсии Айдане удалось организовать индивидуальный тур. Моим гидом был Заман - опытный путешественник по Киргизстану, хорошо разговаривающий на разных языках, в том числе русский и английский. Заман читать дальшеуменьшить
приехал с водителем во время, заранее предупредив. Машина была чистая, с заранее подготовленной водой / снеками. Тур так же закончился в срок, блестящая организация! С Заманом было очень интересно и познавательно общаться на протяжении всего времени, причем он грамотно подстраивается под настроение, не навязчив, обладает чувством юмора. Маршрут был явно продуман до мелочей, видно что гид ходит по нему не первый раз. Смело могу рекомендовать и Айдану и Замана в качестве гидов, спасибо вам большое за этот день!
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С
Сергей
по сути это просто отель с рестораном в живописном месте, за доп. плату покатался на лошади вокруг территории (это понравилось больше всего)
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