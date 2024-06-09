Описание экскурсии

Что вас ждет Наше путешествие начинается в городе Бишкек, где я (или гид из моей команды) заберу вас от отеля/дома, и мы с вами направимся в сторону озера Иссык-Куль, по безумно живописной дороге, проходящей вдоль границы с Казахстаном. Одна только эта дорога стоит отдельного упоминания, как завораживающая своими пейзажами и непреодолимым желанием наслаждаться ей как можно дольше. Проехав немногим более полутора часов, мы совершим остановку для того что бы немного подкрепиться национальными лепешками Катама и чаем с молоком, приготовленным по национальному рецепту кочевников, которому уже более 300 лет. По желанию, для ценителей кофе, мы также можем совершить остановку на маршруте, где вам могут приготовить «с собой» свежий ароматный латте или ванильный РАФ. Далее отправимся через мощное Боомское ущелье, по скоростному шоссе сквозь горный хребет к легенде и жемчужине Киргизского народа — озеру Иссык-Куль. Но в отличии от подавляющего большинства маршрутов, которые проходят по северному берегу, переполненному населенными пунктами, стихийными торговыми точками и отдыхающими туристами, мы проложили наш маршрут по южному берегу озера. До этого берега еще не дотянулась «рука прогресса», на нем очень мало населенных пунктов, нет производств и сохранилась первозданная природа и атмосфера. Южный берег пользуется популярностью у людей, которые хотят отдохнуть от городской суеты и почувствать максимальное единение с природой. Проехав вдоль Южного берега, совершая небольшие остановки для отдыха и созерцания разнообразных пейзажей по обе стороны от озера, мы попадем в по-настоящему волшебное место, полностью соответствующее своему названию — Каньон Сказка! В мире не существует второго такого места, его не описать словами, лучше взгляните на фотографии которые я прикрепил к описанию и вы все поймете. Эту локацию со времен СССР и по сегодняшний день используют как «съемочный павильон» для фантастических фильмов и создания атмосферы других планет. В зависимости от вашей подготовки, мы выберем маршрут по каньону, и прогуляемся по нему, посетив самые оптимальные точки для фото и поднимемся на самую высокую точку его образования. Миллионы лет природа создавала это чудо и вы сможете получить возможность прикоснуться к нему и увидеть все своими собственными глазами. После прогулки, по желанию, мы можем посетить ресторан, который расположен на холме у берега, с которого открывается потрясающий вид на озеро и закат. И отправимся обратно в город, наблюдая теперь уже совершенно иные пейзажи, окрасившиеся багрянцем, в лучах закатного солнца.