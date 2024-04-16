1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений16 апреля 2024В полном восторге от экскурсии. Константин - замечательный водитель и интересный рассказчик. За два мы объехали Иссык-Куль и осмотрели все
- ДДмитрий14 апреля 2024Спасибо большое Константину, за организацию от А до Я. Все было душевно и просто замечательно!
- ССтас1 марта 2024тем кто хочет супер впечатлений - рекомендую. отдельное спасибо за фильм про нас
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Уникальный опыт»
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Сейчас в Бишкеке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 670. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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