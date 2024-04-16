читать дальше основные достопримечательности и природные красоты вокруг озера. Наснимал тысячи живописных фото и видео с дрона.) Отдельная благодарность гостевому дому "Алтай" в Караколе - прекрасные условия и отличный завтрак за такую цену. Короче, бронируйте - точно не пожалеете:)

В полном восторге от экскурсии. Константин - замечательный водитель и интересный рассказчик. За два мы объехали Иссык-Куль и осмотрели все