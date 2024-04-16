Уникальный опыт – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Бишкеке на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 4 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    16 апреля 2024
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    В полном восторге от экскурсии. Константин - замечательный водитель и интересный рассказчик. За два мы объехали Иссык-Куль и осмотрели все
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    основные достопримечательности и природные красоты вокруг озера. Наснимал тысячи живописных фото и видео с дрона.) Отдельная благодарность гостевому дому "Алтай" в Караколе - прекрасные условия и отличный завтрак за такую цену. Короче, бронируйте - точно не пожалеете:)

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    Спасибо большое Константину, за организацию от А до Я. Все было душевно и просто замечательно!
  • С
    Стас
    1 марта 2024
    Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
    тем кто хочет супер впечатлений - рекомендую. отдельное спасибо за фильм про нас

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
  2. Небесный мост в ущелье Чункурчак
  3. Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 670. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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