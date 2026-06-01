Выезжаем из Бишкека и через Чуйскую долину отправляемся в Боомское ущелье. Прогуляемся по каньону Кок-Мойнок с извилистыми проходами среди красно-жёлтых песчаников. Поднимемся к точкам, откуда видны ущелье и скальные лабиринты.

Заедем в город Кочкор. Пообедаем и посетим шырдак-шоу, посвящённое традициям войлочного ремесла кочевников Кыргызстана. Узнаем, как создают материал для ковров, обуви, сумок и головных уборов. Желающие поучаствуют в мастер-классе по валянию.

Через перевал Калмак-Ашуу направимся к высокогорному озеру Сон-Куль. По приезде разместимся в юрточном лагере. После ужина можно прогуляться по территории и, если позволит погода, увидеть звёздное небо и Млечный Путь.