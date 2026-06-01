Маршрут пройдёт от каньона Кок-Мойнок и озера Сон-Куль до долины Ак-Сай и озера Кёль-Суу, окружённого отвесными скалами.
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Описание тура
Организационные детали
В горах возможны резкие перепады температур даже летом, поэтому необходима тёплая одежда. Рекомендуется взять лёгкий рюкзак, личный пауэрбэнк, сменную обувь и носки, по желанию — треккинговые палочки.
Обязательно иметь наличные деньги, так как в регионах не везде принимают банковские карты.
Программа тура по дням
Каньон Кок-Мойнок, Кочкор, озеро Сон-Куль
Выезжаем из Бишкека и через Чуйскую долину отправляемся в Боомское ущелье. Прогуляемся по каньону Кок-Мойнок с извилистыми проходами среди красно-жёлтых песчаников. Поднимемся к точкам, откуда видны ущелье и скальные лабиринты.
Заедем в город Кочкор. Пообедаем и посетим шырдак-шоу, посвящённое традициям войлочного ремесла кочевников Кыргызстана. Узнаем, как создают материал для ковров, обуви, сумок и головных уборов. Желающие поучаствуют в мастер-классе по валянию.
Через перевал Калмак-Ашуу направимся к высокогорному озеру Сон-Куль. По приезде разместимся в юрточном лагере. После ужина можно прогуляться по территории и, если позволит погода, увидеть звёздное небо и Млечный Путь.
Водопад Кажырты и Кёль-Суу
Позавтракаем в юрте с видом на озеро Сон-Куль и отправимся в сторону Нарына через перевал Тескей-Торпок, который благодаря многочисленным поворотам серпантина также называют «33 попугая». С высшей точки открываются панорамы хребтов и речной долины.
По дороге остановимся у водопада Кажырты, а затем пообедаем в городе Нарын. Продолжим путь к высокогорному озеру Кёль-Суу через ущелье Босого, перевал Кынды и долину Ак-Сай. По приезде разместимся в юрточном лагере, поужинаем и отдохнём.
Озеро Кёль-Суу и переезд в Нарын
После завтрака отправимся к озеру Кёль-Суу. Добраться до него можно пешком или на лошадях — маршрут туда и обратно составляет 14 км. Озеро находится на юге долины Ак-Сай. Его окружают отвесные скалы, а вода отличается насыщенным изумрудным оттенком.
Желающие прокатятся на катере и доберутся до центральной части водоёма, где среди скал скрываются небольшие пещеры. На обед возьмём ланч-боксы. После останется свободное время для отдыха и фотографий.
Затем вернёмся в лагерь и направимся в город Нарын. По приезде разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Южный берег Иссык-Куля и каньоны Ак-Сай
Завтракаем и выезжаем на южный берег Иссык-Куля, остановимся в каньонах Ак-Сай. Пообедаем и посмотрим беркут-шоу — традиционную соколиную охоту. Устроим треккинг к обзорной точке (около 2 км). Каньон известен отвесными стенами, узкими тропами и ландшафтами, напоминающими марсианские пейзажи.
Вечером поужинаем и разместимся в гостевом доме.
Каньон Сказка, Джеты-Огуз и водопады южного берега Иссык-Куля
После завтрака отправимся в каньон Сказка на южном берегу Иссык-Куля. Это ущелье известно красными глиняными скалами необычных форм. Одна из самых узнаваемых природных фигур — Китайская стена. Здесь преодолеем пеший маршрут (около 1 км).
Затем поедем в ущелье Барскоон, где находятся три водопада: Чаша Манаса, Слёзы Барса и Брызги Шампанского. Каждый отличается формой и характером.
Посетим ущелье Джеты-Огуз, которое также называют «Семь быков», и поднимемся к джайлоо Кок-Жайык. Отсюда начнётся пеший трек к водопаду Девичьи косы (около 4 км). Желающие поднимутся верхом на лошадях.
После прогулки пообедаем в традиционной юрте и направимся в Каракол. Дорога займёт около часа. По приезде разместимся в отеле, поужинаем в ресторане и отдохнём.
Алтын-Арашан и озеро Ала-Куль
Утром отправимся на спецтранспорте в ущелье Алтын-Арашан. Оно известно хвойными лесами, горячими источниками и панорамными видами.
По приезде пересядем на лошадей и продолжим путь к высокогорному озеру Ала-Куль через одноимённый перевал. Маршрут проходит вдоль левого притока реки Алтын-Арашан.
По дороге увидим Аксуйскую стену, которую также называют пиком Палатка из-за необычной трапециевидной формы. Наверху желающие спешатся и продолжат путь пешком (около 1 км с набором высоты 300 м). На вершине сделаем остановку для отдыха и фотографий.
После возвращения искупаемся в горячих источниках, поужинаем и разместимся в гостевом доме.
Каракол - Бишкек
После завтрака на спецтранспорте поедем в Каракол, где пересядем в автобус и отправимся вдоль северного берега Иссык-Куля в сторону Бишкека.
По дороге пообедаем в форелевом хозяйстве. Здесь при нас выловят горную форель и приготовят её на барбекю. После заедем на пляж Иссык-Куля, желающие смогут искупаться.
Затем вернёмся в Бишкек.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€1070
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины, 3 обеда
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии
- Шырдак-шоу и беркут-шоу
- Аренда лошадей Алтын-Арашан и услуги конюха
- Пограничные пропуска
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание
- Катание на катере