Мои заказы

Активный отдых среди озёр и гор: путешествие в Кыргызстан с конной прогулкой и треккингом

Из Бишкека - к Иссык-Кулю, Джеты-Огуз, Кёль-Суу, Ала-Кулю, каньонам и водопадам
Северный Кыргызстан встретит нас высокогорными озёрами, ущельями и дорогами среди хребтов Тянь-Шаня.

Маршрут пройдёт от каньона Кок-Мойнок и озера Сон-Куль до долины Ак-Сай и озера Кёль-Суу, окружённого отвесными скалами.

Вы поживёте в
читать дальшеуменьшить

юрточных лагерях, увидите беркут-шоу и познакомитесь с традициями кочевников на шырдак-шоу в Кочкоре.

На южном берегу Иссык-Куля вас ждут каньон Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, а в Алтын-Арашане — хвойные леса, горячие источники и подъём к озеру Ала-Куль.

Активный отдых среди озёр и гор: путешествие в Кыргызстан с конной прогулкой и треккингом
Активный отдых среди озёр и гор: путешествие в Кыргызстан с конной прогулкой и треккингом
Активный отдых среди озёр и гор: путешествие в Кыргызстан с конной прогулкой и треккингом

Описание тура

Организационные детали

В горах возможны резкие перепады температур даже летом, поэтому необходима тёплая одежда. Рекомендуется взять лёгкий рюкзак, личный пауэрбэнк, сменную обувь и носки, по желанию — треккинговые палочки.

Обязательно иметь наличные деньги, так как в регионах не везде принимают банковские карты.

Программа тура по дням

1 день

Каньон Кок-Мойнок, Кочкор, озеро Сон-Куль

Выезжаем из Бишкека и через Чуйскую долину отправляемся в Боомское ущелье. Прогуляемся по каньону Кок-Мойнок с извилистыми проходами среди красно-жёлтых песчаников. Поднимемся к точкам, откуда видны ущелье и скальные лабиринты.

Заедем в город Кочкор. Пообедаем и посетим шырдак-шоу, посвящённое традициям войлочного ремесла кочевников Кыргызстана. Узнаем, как создают материал для ковров, обуви, сумок и головных уборов. Желающие поучаствуют в мастер-классе по валянию.

Через перевал Калмак-Ашуу направимся к высокогорному озеру Сон-Куль. По приезде разместимся в юрточном лагере. После ужина можно прогуляться по территории и, если позволит погода, увидеть звёздное небо и Млечный Путь.

Каньон Кок-Мойнок, Кочкор, озеро Сон-КульКаньон Кок-Мойнок, Кочкор, озеро Сон-КульКаньон Кок-Мойнок, Кочкор, озеро Сон-Куль
2 день

Водопад Кажырты и Кёль-Суу

Позавтракаем в юрте с видом на озеро Сон-Куль и отправимся в сторону Нарына через перевал Тескей-Торпок, который благодаря многочисленным поворотам серпантина также называют «33 попугая». С высшей точки открываются панорамы хребтов и речной долины.

По дороге остановимся у водопада Кажырты, а затем пообедаем в городе Нарын. Продолжим путь к высокогорному озеру Кёль-Суу через ущелье Босого, перевал Кынды и долину Ак-Сай. По приезде разместимся в юрточном лагере, поужинаем и отдохнём.

Водопад Кажырты и Кёль-СууВодопад Кажырты и Кёль-СууВодопад Кажырты и Кёль-Суу
3 день

Озеро Кёль-Суу и переезд в Нарын

После завтрака отправимся к озеру Кёль-Суу. Добраться до него можно пешком или на лошадях — маршрут туда и обратно составляет 14 км. Озеро находится на юге долины Ак-Сай. Его окружают отвесные скалы, а вода отличается насыщенным изумрудным оттенком.

Желающие прокатятся на катере и доберутся до центральной части водоёма, где среди скал скрываются небольшие пещеры. На обед возьмём ланч-боксы. После останется свободное время для отдыха и фотографий.

Затем вернёмся в лагерь и направимся в город Нарын. По приезде разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

Озеро Кёль-Суу и переезд в НарынОзеро Кёль-Суу и переезд в НарынОзеро Кёль-Суу и переезд в Нарын
4 день

Южный берег Иссык-Куля и каньоны Ак-Сай

Завтракаем и выезжаем на южный берег Иссык-Куля, остановимся в каньонах Ак-Сай. Пообедаем и посмотрим беркут-шоу — традиционную соколиную охоту. Устроим треккинг к обзорной точке (около 2 км). Каньон известен отвесными стенами, узкими тропами и ландшафтами, напоминающими марсианские пейзажи.

Вечером поужинаем и разместимся в гостевом доме.

Южный берег Иссык-Куля и каньоны Ак-СайЮжный берег Иссык-Куля и каньоны Ак-Сай
5 день

Каньон Сказка, Джеты-Огуз и водопады южного берега Иссык-Куля

После завтрака отправимся в каньон Сказка на южном берегу Иссык-Куля. Это ущелье известно красными глиняными скалами необычных форм. Одна из самых узнаваемых природных фигур — Китайская стена. Здесь преодолеем пеший маршрут (около 1 км).

Затем поедем в ущелье Барскоон, где находятся три водопада: Чаша Манаса, Слёзы Барса и Брызги Шампанского. Каждый отличается формой и характером.

Посетим ущелье Джеты-Огуз, которое также называют «Семь быков», и поднимемся к джайлоо Кок-Жайык. Отсюда начнётся пеший трек к водопаду Девичьи косы (около 4 км). Желающие поднимутся верхом на лошадях.

После прогулки пообедаем в традиционной юрте и направимся в Каракол. Дорога займёт около часа. По приезде разместимся в отеле, поужинаем в ресторане и отдохнём.

Каньон Сказка, Джеты-Огуз и водопады южного берега Иссык-КуляКаньон Сказка, Джеты-Огуз и водопады южного берега Иссык-КуляКаньон Сказка, Джеты-Огуз и водопады южного берега Иссык-Куля
6 день

Алтын-Арашан и озеро Ала-Куль

Утром отправимся на спецтранспорте в ущелье Алтын-Арашан. Оно известно хвойными лесами, горячими источниками и панорамными видами.

По приезде пересядем на лошадей и продолжим путь к высокогорному озеру Ала-Куль через одноимённый перевал. Маршрут проходит вдоль левого притока реки Алтын-Арашан.

По дороге увидим Аксуйскую стену, которую также называют пиком Палатка из-за необычной трапециевидной формы. Наверху желающие спешатся и продолжат путь пешком (около 1 км с набором высоты 300 м). На вершине сделаем остановку для отдыха и фотографий.

После возвращения искупаемся в горячих источниках, поужинаем и разместимся в гостевом доме.

Алтын-Арашан и озеро Ала-КульАлтын-Арашан и озеро Ала-КульАлтын-Арашан и озеро Ала-КульАлтын-Арашан и озеро Ала-Куль
7 день

Каракол - Бишкек

После завтрака на спецтранспорте поедем в Каракол, где пересядем в автобус и отправимся вдоль северного берега Иссык-Куля в сторону Бишкека.

По дороге пообедаем в форелевом хозяйстве. Здесь при нас выловят горную форель и приготовят её на барбекю. После заедем на пляж Иссык-Куля, желающие смогут искупаться.

Затем вернёмся в Бишкек.

Каракол - БишкекКаракол - Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€1070
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, 3 обеда
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Шырдак-шоу и беркут-шоу
  • Аренда лошадей Алтын-Арашан и услуги конюха
  • Пограничные пропуска
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание
  • Катание на катере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, точное место - по договорённости, 6:00
Завершение: Бишкек, точное место - по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 440 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
читать дальшеуменьшить

окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Активный отдых среди озёр и гор: путешествие в Кыргызстан с конной прогулкой и треккингом»

Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
В Кыргызстан за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На автобусе
Конные прогулки
Круизы
5 дней
8 отзывов
В Кыргызстан за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, главная площадь Ала Тоо, рядом с флагштоко...
22 июн в 08:30
28 июн в 08:30
82 235 ₽ за человека
Настоящий Кыргызстан только для вас: горы, каньоны, озёра и погружение в культуру
На машине
5 дней
1 отзыв
Настоящий Кыргызстан только для вас: горы, каньоны, озёра и погружение в культуру
Увидеть Иссык-Куль и Джеты-Огуз, посетить Музей петроглифов и центр «Рух-Ордо»
Начало: Бишкек, точное место - по договорённости, 9:00
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
$1050 за всё до 2 чел.
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль с конной прогулкой и беркут-шоу
На машине
Конные прогулки
6 дней
-
15%
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль с конной прогулкой и беркут-шоу
Посетить мастер-класс по ткачеству, увидеть ущелье Джеты-Огуз и исследовать верхом местные ландшафты
Начало: Аэропорт Бишкека, 8:00
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
79 900 ₽94 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
€1070 за человека