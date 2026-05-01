Отправляемся в колоритный Кыргызстан, чтобы вдохнуть полной грудью свежие ароматы, полюбоваться альпийскими лугами и суровыми вершинами. Исследовать живопись древних людей и познакомиться с историей страны в культурном центре «Рух Ордо». Сделать фото на фоне марсианских пейзажей каньона Кок-Мойнок и, при желании, расслабиться в термах.
Важно защитить глаза солнцезащитными очками, так как круглый год солнце в горах ослепляет. И не забудьте удобную обувь с хорошей подошвой.
Нацпарк «Ала-Арча»: ущелья Чункурчак и Аламединское
Встретим вас в Бишкеке и отправимся в нацпарк «Ала-Арча». Вы побываете в ущелье Чункурчак, полюбуетесь суровыми хребтами, альпийскими лугами и целым ковром цветов. Вдоволь надышитесь ароматами, увидите водопады и сделаете красивые снимки. А в ущелье Аламединское желающие расслабятся в термах и искупаются в природном бассейне.
Вечером заселитесь в отель в Аламединском ущелье.
Аламединское ущелье, каньон Кок-Мойнок и нацпарк «Чон-Кемин»
Вы побываете в Аламединском ущелье и исследуете каньон Кок-Мойнок. Его скалы из красного песчаника и глины напоминают марсианские пейзажи, а извилистые проходы образуют настоящие лабиринты. А нацпарк «Чон-Кемин» поразит контрастами: здесь можно увидеть и хвойные леса, и ледники.
Вечером заселитесь в этнокомплекс.
Иссык-Куль, Григорьевское и Семёновские ущелья, петроглифы
Отправитесь на Иссык-Куль. А по пути полюбуетесь Григорьевским и Семёновским ущельями, увидите высокогорное озеро и исследуете петроглифы — древнюю наскальную живопись. Желающие посетят термальные источники.
Заселитесь в отель на берегу. Дальше у вас будет свободное время на прогулки и отдых на пляже.
Культурный центр «Рух Ордо» и завершение тура
Побываете в культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова — музее под открытым небом. Основная концепция — единство Бога и равенство всех людей. Это символизируют пять одинаковых белых часовен, представляющих ислам, православие, католичество, иудаизм и буддизм. А ещё увидите башню Бурана — древний минарет. К вечеру вернёмся в Бишкек.
Что включено
- Трансферы по маршруту на подготовленном джипе
- Бутилированная вода
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Проживание - ок. €20-80 за номер
- Питание - ок. €5-12
- Посещение термальных источников - €5
- Посещение петроглифов - €1
- Билеты в нацпарк - €2, в «Рух Ордо» - €5