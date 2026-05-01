Джип-тур на Иссык-Куль в своей компании: горы, каньоны и погружение в культуру

Побывать в нацпарке «Ала-Арча», увидеть петроглифы и отдохнуть на пляже
В одном туре мы соединили драйв горных дорог и релакс на берегу, дикую природу и историю.

Отправляемся в колоритный Кыргызстан, чтобы вдохнуть полной грудью свежие ароматы, полюбоваться альпийскими лугами и суровыми вершинами. Исследовать живопись древних людей и познакомиться с историей страны в культурном центре «Рух Ордо». Сделать фото на фоне марсианских пейзажей каньона Кок-Мойнок и, при желании, расслабиться в термах.
Описание тура

Организационные детали

Важно защитить глаза солнцезащитными очками, так как круглый год солнце в горах ослепляет. И не забудьте удобную обувь с хорошей подошвой.

Программа тура по дням

1 день

Нацпарк «Ала-Арча»: ущелья Чункурчак и Аламединское

Встретим вас в Бишкеке и отправимся в нацпарк «Ала-Арча». Вы побываете в ущелье Чункурчак, полюбуетесь суровыми хребтами, альпийскими лугами и целым ковром цветов. Вдоволь надышитесь ароматами, увидите водопады и сделаете красивые снимки. А в ущелье Аламединское желающие расслабятся в термах и искупаются в природном бассейне.

Вечером заселитесь в отель в Аламединском ущелье.

2 день

Аламединское ущелье, каньон Кок-Мойнок и нацпарк «Чон-Кемин»

Вы побываете в Аламединском ущелье и исследуете каньон Кок-Мойнок. Его скалы из красного песчаника и глины напоминают марсианские пейзажи, а извилистые проходы образуют настоящие лабиринты. А нацпарк «Чон-Кемин» поразит контрастами: здесь можно увидеть и хвойные леса, и ледники.

Вечером заселитесь в этнокомплекс.

3 день

Иссык-Куль, Григорьевское и Семёновские ущелья, петроглифы

Отправитесь на Иссык-Куль. А по пути полюбуетесь Григорьевским и Семёновским ущельями, увидите высокогорное озеро и исследуете петроглифы — древнюю наскальную живопись. Желающие посетят термальные источники.

Заселитесь в отель на берегу. Дальше у вас будет свободное время на прогулки и отдых на пляже.

4 день

Культурный центр «Рух Ордо» и завершение тура

Побываете в культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова — музее под открытым небом. Основная концепция — единство Бога и равенство всех людей. Это символизируют пять одинаковых белых часовен, представляющих ислам, православие, католичество, иудаизм и буддизм. А ещё увидите башню Бурана — древний минарет. К вечеру вернёмся в Бишкек.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на подготовленном джипе
  • Бутилированная вода
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Проживание - ок. €20-80 за номер
  • Питание - ок. €5-12
  • Посещение термальных источников - €5
  • Посещение петроглифов - €1
  • Билеты в нацпарк - €2, в «Рух Ордо» - €5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 8:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Бишкек, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный гид и менеджер по туризму. Своей любовью к культуре, быту и традициям Кыргызстана я готова поделиться с вами на экскурсиях по нашей прекрасной стране. Работаю в команде профессионалов, которые любят свою страну и хотят, чтобы каждый гость мог увидеть Кыргызстан таким, какой он есть на самом деле — с прекрасной природой, гостеприимными людьми и уникальной культурой.

