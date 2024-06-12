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Проживание. гостевом доме «Жекшен» в Чон-Кемин, гостинице «Мой отель» в Караколе, гостевом доме «Алаколь-Жыргалан» в Жыргалане, в гостевом доме Emily guest house в селе Боконбаево, в отеле My hotel Bishkek в Бишкеке, 2-местное размещение. Обратите внимание: возможно проживание в других гостиницах/гостевых домах в зависимости от количества мест.

Питание. В программу включено 3-разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день.

Дети. Участие возможно с 8-9 лет.