Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте

Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Приглашаем в насыщенное приключение по самым живописным уголкам Киргизии.

Вы побываете в удивительных каньонах, напоминающих другие планеты, полюбуетесь альпийскими лугами, горными хребтами и лазурными озёрами.

А ещё сможете искупаться в диких горячих источниках в окружении леса, познакомитесь с охотником и местными музыкантами, покатаетесь на лошадях в долине Джергалан, насладитесь национальной кухней и пройдётесь по пустующим улочкам покинутого города.
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. гостевом доме «Жекшен» в Чон-Кемин, гостинице «Мой отель» в Караколе, гостевом доме «Алаколь-Жыргалан» в Жыргалане, в гостевом доме Emily guest house в селе Боконбаево, в отеле My hotel Bishkek в Бишкеке, 2-местное размещение. Обратите внимание: возможно проживание в других гостиницах/гостевых домах в зависимости от количества мест.

Питание. В программу включено 3-разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день.

Дети. Участие возможно с 8-9 лет.

Программа тура по дням

1 день

Долина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня Бурана

Встретим вас в аэропорту Бишкека и отправимся в долину Чон-Кемин. Расстояние — около 200 км. Вас ждёт путешествие по живописной горной дороге. Обязательно будем останавливаться для фотографий. Побываем в ущелье Кегеты, а затем полюбуемся башней Бурана — минаретом 9-12 веков и одним из старейших сооружений в Средней Азии.

Прибудем в долину и заселимся в гостиницу. Если будет желание, можем прогуляться в окрестностях. Вечером насладимся вкусным ужином и разойдёмся по номерам.

Долина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня БуранаДолина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня БуранаДолина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня БуранаДолина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня БуранаДолина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня БуранаДолина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня БуранаДолина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня Бурана
2 день

Каньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в Караколе

После завтрака поедем в Каракол. Остановимся в каньонах Кок и Мойнок, а ещё прогуляемся в горных ущельях, чтобы полюбоваться невероятным видом: альпийские луга, утопающие в зелени лесов горы, лазурные озёра и шумные реки.

Уже вечером прибудем в Каракол и заселимся в отель. Ужинать сегодня будем в этнокафе: попробуем национальные блюда и погрузимся в местную культуру во время кулинарного шоу.

Каньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в КараколеКаньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в КараколеКаньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в КараколеКаньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в КараколеКаньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в КараколеКаньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в КараколеКаньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в Караколе
3 день

Пустующий город Иныльчек и горячие источники

Завтрак зарядит нас энергией на весь день, после чего мы отправимся в заброшенный город-призрак Иныльчек. Путь до него непростой: мы преодолеем перевал Чон-Ашуу высотой 3900 метров. Прогуляемся по пустующим улочкам, насладимся тишиной и сделаем атмосферные кадры.

Следующая остановка — горячие источники. Если уровень воды в реке будет достаточным, вы сможете окунуться. Здесь мы пообедаем, а затем вернёмся в Каракол.

Пустующий город Иныльчек и горячие источникиПустующий город Иныльчек и горячие источникиПустующий город Иныльчек и горячие источникиПустующий город Иныльчек и горячие источникиПустующий город Иныльчек и горячие источникиПустующий город Иныльчек и горячие источники
4 день

Катание на лошадях по долине Джергалан

Сегодня нас ждёт долина Джергалан. Зимой сюда съезжаются любители фрирайдинга, а летом — приверженцы кумысолечения. Заселимся в юрточный лагерь с невероятными видами вокруг, после чего прогуляемся к водопаду Кок бель или озеру Туралуу Коль. А ещё в долине мы покатаемся верхом!

Вечером вкусно поужинаем и разойдёмся по юртам.

Катание на лошадях по долине ДжергаланКатание на лошадях по долине ДжергаланКатание на лошадях по долине ДжергаланКатание на лошадях по долине Джергалан
5 день

Ущелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоу

Утром поедем в село Боконбаево. По дороге остановимся на смотровой площадке ущелья Джеты-Огуз, а затем в ущелье Барскоон — нас ждёт прогулка к водопадам.

Следующая локация — каньон Сказка. Пейзажи здесь почти марсианские: скалы имеют насыщенный красный цвет и образуют причудливые формы. Кому-то они напоминают замки, волшебных существ или высокие башни, отсюда и название.

Наконец прибудем в село Боконбаево. Заселимся в юрточный лагерь, а после ужина насладимся музыкальным этношоу.

Ущелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоуУщелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоуУщелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоуУщелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоуУщелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоуУщелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоу
6 день

Орлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-Куля

Позавтракаем и отправимся в Бишкек. Дорога будет полна впечатлений и приключений! Сначала сделаем остановку, чтобы познакомиться с беркутчи — охотником, который использует для охоты орла. Он с интересом расскажет нам про особенности своей работы. А затем вас ждёт захватывающее зрелище — орлиная охота!

Прогуляемся в каньонах Ак-Сай и сделаем красивые фотографии на фоне необычных рельефных скал. А затем, по желанию, можем пройтись по берегу озера Иссык-Куль.

В Бишкек приедем уже к вечеру.

Орлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-КуляОрлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-КуляОрлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-КуляОрлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-КуляОрлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-Куля
7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Бишкека к вашим рейсам.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день, бутилированная вода (1 л в день на человека)
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Разрешение на въезд в приграничную зону
  • Кулинарное шоу в Караколе
  • Музыкальное этническое шоу
  • Демонстрация орлиной охоты
  • Местные налоги
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Завтрак в 1 день и ужин в 6 день
  • Алкогольные напитки
  • Чаевые водителю и другому персоналу
  • Личные расходы: международные звонки, бар, сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт Бишкека, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыНабережнаяПопулярные местаБилеты на шоу

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