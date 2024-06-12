Вы побываете в удивительных каньонах, напоминающих другие планеты, полюбуетесь альпийскими лугами, горными хребтами и лазурными озёрами.
А ещё сможете искупаться в диких горячих источниках в окружении леса, познакомитесь с охотником и местными музыкантами, покатаетесь на лошадях в долине Джергалан, насладитесь национальной кухней и пройдётесь по пустующим улочкам покинутого города.
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. гостевом доме «Жекшен» в Чон-Кемин, гостинице «Мой отель» в Караколе, гостевом доме «Алаколь-Жыргалан» в Жыргалане, в гостевом доме Emily guest house в селе Боконбаево, в отеле My hotel Bishkek в Бишкеке, 2-местное размещение. Обратите внимание: возможно проживание в других гостиницах/гостевых домах в зависимости от количества мест.
Питание. В программу включено 3-разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день.
Дети. Участие возможно с 8-9 лет.
Программа тура по дням
Долина Чон-Кемин, ущелье Кегеты и башня Бурана
Встретим вас в аэропорту Бишкека и отправимся в долину Чон-Кемин. Расстояние — около 200 км. Вас ждёт путешествие по живописной горной дороге. Обязательно будем останавливаться для фотографий. Побываем в ущелье Кегеты, а затем полюбуемся башней Бурана — минаретом 9-12 веков и одним из старейших сооружений в Средней Азии.
Прибудем в долину и заселимся в гостиницу. Если будет желание, можем прогуляться в окрестностях. Вечером насладимся вкусным ужином и разойдёмся по номерам.
Каньоны Кок и Мойнок и кулинарное шоу в Караколе
После завтрака поедем в Каракол. Остановимся в каньонах Кок и Мойнок, а ещё прогуляемся в горных ущельях, чтобы полюбоваться невероятным видом: альпийские луга, утопающие в зелени лесов горы, лазурные озёра и шумные реки.
Уже вечером прибудем в Каракол и заселимся в отель. Ужинать сегодня будем в этнокафе: попробуем национальные блюда и погрузимся в местную культуру во время кулинарного шоу.
Пустующий город Иныльчек и горячие источники
Завтрак зарядит нас энергией на весь день, после чего мы отправимся в заброшенный город-призрак Иныльчек. Путь до него непростой: мы преодолеем перевал Чон-Ашуу высотой 3900 метров. Прогуляемся по пустующим улочкам, насладимся тишиной и сделаем атмосферные кадры.
Следующая остановка — горячие источники. Если уровень воды в реке будет достаточным, вы сможете окунуться. Здесь мы пообедаем, а затем вернёмся в Каракол.
Катание на лошадях по долине Джергалан
Сегодня нас ждёт долина Джергалан. Зимой сюда съезжаются любители фрирайдинга, а летом — приверженцы кумысолечения. Заселимся в юрточный лагерь с невероятными видами вокруг, после чего прогуляемся к водопаду Кок бель или озеру Туралуу Коль. А ещё в долине мы покатаемся верхом!
Вечером вкусно поужинаем и разойдёмся по юртам.
Ущелье Барскоон, каньон Сказка и музыкальное этношоу
Утром поедем в село Боконбаево. По дороге остановимся на смотровой площадке ущелья Джеты-Огуз, а затем в ущелье Барскоон — нас ждёт прогулка к водопадам.
Следующая локация — каньон Сказка. Пейзажи здесь почти марсианские: скалы имеют насыщенный красный цвет и образуют причудливые формы. Кому-то они напоминают замки, волшебных существ или высокие башни, отсюда и название.
Наконец прибудем в село Боконбаево. Заселимся в юрточный лагерь, а после ужина насладимся музыкальным этношоу.
Орлиная охота, каньоны Ак-Сай и прогулка по берегу Иссык-Куля
Позавтракаем и отправимся в Бишкек. Дорога будет полна впечатлений и приключений! Сначала сделаем остановку, чтобы познакомиться с беркутчи — охотником, который использует для охоты орла. Он с интересом расскажет нам про особенности своей работы. А затем вас ждёт захватывающее зрелище — орлиная охота!
Прогуляемся в каньонах Ак-Сай и сделаем красивые фотографии на фоне необычных рельефных скал. А затем, по желанию, можем пройтись по берегу озера Иссык-Куль.
В Бишкек приедем уже к вечеру.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 100
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Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание, кроме завтрака в 1 день и ужина в 6 день, бутилированная вода (1 л в день на человека)
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Разрешение на въезд в приграничную зону
- Кулинарное шоу в Караколе
- Музыкальное этническое шоу
- Демонстрация орлиной охоты
- Местные налоги
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Завтрак в 1 день и ужин в 6 день
- Алкогольные напитки
- Чаевые водителю и другому персоналу
- Личные расходы: международные звонки, бар, сувениры