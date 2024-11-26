Посетите невероятные шоу в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Билеты на шоу» в Бишкеке на русском языке, цены от €1400. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
На машине
7 дней
1 отзыв
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Ужинать сегодня будем в этнокафе: попробуем национальные блюда и погрузимся в местную культуру во время кулинарного шоу»
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€1400 за человека
В поисках впечатлений по Киргизии: природные жемчужины, каякинг, беркут-шоу и мастер-класс
На машине
Прогулки на каяках
6 дней
В поисках впечатлений по Киргизии: природные жемчужины, каякинг, беркут-шоу и мастер-класс
Побывать на Иссык-Куле и в каньоне Сказка, научиться стрелять из лука и увидеть беркутиную охоту
Начало: Аэропорт Бишкека, с 15:00 до 16:30
«Вас ждёт встреча с невероятными горами Тянь-Шаня и беркут-шоу: беркутчи раскроет секреты охоты с хищными птицами»
14 апр в 16:00
21 апр в 16:00
69 900 ₽ за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Джиппинг
На машине
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
«Вас также ждут ужин в дунганской семье, шоу с беркутами и мастер-класс по изготовлению войлочных изделий, являющихся важной частью наследия этого региона»
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
110 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    26 ноября 2024
    Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
    Мой тур по Киргизии. Мы с женой хотели после нескольких дней в Бишкеке добраться через Иссык-Куль до Оша. Это время,
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    когда, согласно интернету, многие перевалы еще закрыты. Поэтому необходимо было найти грамотного гида с хорошим внедорожником, чтобы вместе с ним составить маршрут по долинам и перевалам Тянь Шаня. Через знакомых в Бишкеке я вышел на Сергея и не прогадал! Вместе с ним была составлена программа тура и мы побывали в красивейших местах республики! Описывать эту красоту бессмысленно, лучше посмотреть несколько фотографий, хотя и они, только дают возможность вернуть свои впечатления от тех днях… Все время тура Сергей относился к нам очень заботливо. Везде по ходу маршрута нас ожидали: иногда это были прекрасные современные гостиницы (как на Иссык-Куле), иногда гостеприимные гостевые дома с национальным колоритом, иногда просто добрые люди с вкусным обедом. А по ходу движения Сергей регулярно показывал нам как природные, так и культурные достопримечательности. Бытовых проблем в туре также не возникало, все решалось оперативно, даже такая непростая в текущий момент процедура, как обмен или перевод валюты. В общем, мы очень признательны Сергею за организацию нашего, не совсем простого, тура и желаем ему всяческих успехов, в том числе – в освоении новых маршрутов.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Билеты на шоу»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
  2. В поисках впечатлений по Киргизии: природные жемчужины, каякинг, беркут-шоу и мастер-класс
  3. На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в апреле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 тура от 1400 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Билеты на шоу», 1 ⭐ отзыв, цены от €1400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь