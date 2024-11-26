Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Ужинать сегодня будем в этнокафе: попробуем национальные блюда и погрузимся в местную культуру во время кулинарного шоу»
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€1400 за человека
В поисках впечатлений по Киргизии: природные жемчужины, каякинг, беркут-шоу и мастер-класс
Побывать на Иссык-Куле и в каньоне Сказка, научиться стрелять из лука и увидеть беркутиную охоту
Начало: Аэропорт Бишкека, с 15:00 до 16:30
«Вас ждёт встреча с невероятными горами Тянь-Шаня и беркут-шоу: беркутчи раскроет секреты охоты с хищными птицами»
14 апр в 16:00
21 апр в 16:00
69 900 ₽ за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
«Вас также ждут ужин в дунганской семье, шоу с беркутами и мастер-класс по изготовлению войлочных изделий, являющихся важной частью наследия этого региона»
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
110 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей26 ноября 2024Мой тур по Киргизии. Мы с женой хотели после нескольких дней в Бишкеке добраться через Иссык-Куль до Оша. Это время,
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