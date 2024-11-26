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когда, согласно интернету, многие перевалы еще закрыты. Поэтому необходимо было найти грамотного гида с хорошим внедорожником, чтобы вместе с ним составить маршрут по долинам и перевалам Тянь Шаня. Через знакомых в Бишкеке я вышел на Сергея и не прогадал! Вместе с ним была составлена программа тура и мы побывали в красивейших местах республики! Описывать эту красоту бессмысленно, лучше посмотреть несколько фотографий, хотя и они, только дают возможность вернуть свои впечатления от тех днях… Все время тура Сергей относился к нам очень заботливо. Везде по ходу маршрута нас ожидали: иногда это были прекрасные современные гостиницы (как на Иссык-Куле), иногда гостеприимные гостевые дома с национальным колоритом, иногда просто добрые люди с вкусным обедом. А по ходу движения Сергей регулярно показывал нам как природные, так и культурные достопримечательности. Бытовых проблем в туре также не возникало, все решалось оперативно, даже такая непростая в текущий момент процедура, как обмен или перевод валюты. В общем, мы очень признательны Сергею за организацию нашего, не совсем простого, тура и желаем ему всяческих успехов, в том числе – в освоении новых маршрутов.