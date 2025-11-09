Сможете насладиться любимым спортом, а
Описание тура
Организационные детали
Все расчёты с организатором ведутся в сомах или евро. Можно переводить деньги через банк. Российские карты в Кыргызстане на данный момент не работают. В первый день заедем в проверенный обменник, поэтому вы можете взять наличку даже в рублях. Покупать доллары или евро специально не нужно.
SIM-карты рекомендуем купить в аэропорту (операторы: MegaCom или О! Рекомендуем сразу взять пакет на неделю с бесплатной связью и безлимитным интернетом. Примерная стоимость: 300–500 сом.
Мы не бронируем музеи и источники. Просто заезжаем на эти локации по пути. Возможно, что музей будет на ремонте, закрыт или не будет экскурсовода (это случается крайне редко вне сезона).
Погода в горах переменчивая. Одевайтесь по сезону, но всегда имейте с собой:
- Тёплую кофту
- Тёплые штаны
- Купальные принадлежности
- Полотенца
- Сланцы
- Головные уборы
- Крем от загара
- Удобную обувь
Если после возвращения из тура у вас сразу перелёт, позаботьтесь о том, чтобы все вещи в ручной клади были сухие. Иначе могут возникнуть проблемы в аэропорту на регистрации.
Программа тура по дням
Дорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-Куль
Встречаемся в аэропорту. Разбираемся с сим-картами и заезжаем в обменник. Затем отправляемся в Каракол. По дороге заедем в кафе в Боомском ущелье, где вы сможете попробовать местные блюда (оплачивается отдельно). Посетим ущелье Сказка, немного прогуляемся и поедем далее. Также остановимся по пути на побережье Иссык-Куля.
Вечером заселимся в уютный гостевой дом в Караколе.
Горнолыжный комплекс «Каракол»
Следующие дни вы сможете проводить на горнолыжном курорте и самостоятельно планировать свой досуг. После завтраков вам будет предоставлен трансфер до трасс с заездом в прокат. В 16:30 — обратный трансфер.
Фрирайд на снегоходах
Сегодня вас ждёт фрирайд на снегоходах в Каракольском ущелье. В 9:00 выезжаем из гостиницы. Далее — заброска к месту старта активности. Вам будет предоставлено всё необходимое снаряжение. Обратите внимание, что важно уметь управлять снегоходом. Вы будете кататься не по оборудованной трассе, а по бездорожью.
В 16:00 — спуск. Возвращение в гостиницу.
Фрирайд на ратраках
Сегодня прокатимся на ратраках — специальном транспорте на гусеничном ходу, который используют для подготовки горнолыжных трасс. Машина устойчива и безопасна. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Джеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источники
Сегодня сделаем перерыв в катании и отправимся на экскурсию. Вы посетите ущелья Джеты-Огуз и Саруу. Прогуляетесь до замёрзшего водопада и искупаетесь в горячих источниках (за доплату).
Заброска на лошадях до старта фрирайда, поездка к горячим источникам
Сегодня к месту старта фрирайда отправимся на лошадях (заброска с 10:00 до 13:00). Далее вас ждёт длинный спуск с горы на сноуборде или лыжах.
В 14:00 собираемся внизу и выезжаем на горячие источники (входной билет за доплату). Желающие отдохнут, расслабятся в горячей воде. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Последний день катания
Проведём половину дня на горнолыжном курорте, а после обеда заедем в город Каракол, сдадим снаряжение, купим сувениры.
Музей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в Бишкек
После завтрака выезжаем обратно в Бишкек. По пути остановимся в музее «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова на побережье Иссык-Куля. Также заедем на горячие источники и в кафе.
Ближе к вечеру будем в аэропорту Бишкека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из Бишкека в Каракол и обратно
- Трансфер до горнолыжной базы и обратно
- Одна заброска на лошадях к старту фрирайда
- Фрирайд на снегоходах
- Фрирайд на ратраках
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
- Остальное питание - средний чек около 1000 сом за человека (в кафе в городе)
- Ски-пасс - 1500 сом в день за человека (около 1790 ₽)
- Посещение горячих источников - около 300 сом с человека
- Входной билет в музей «Рух Ордо» - около 500 сом с человека
- Экосбор - 50 сом с человека
- 1-местное размещение - доплата 1000 сом за сутки
- Занятия с инструктором (для новичков) - около €100 в день
- Стоимость тура зависит от количества человек:
- €1700 за 1-2 чел
- €2100 за 3
- €2600 за 4
- €3200 за 5
- €3700 за 6
- €4100 за 7
- €4700 за 8
- €5100 за 9
- €5600 за 10
- €6100 за 11
- €6500 за 12
- €6900 за 13
- €7300 за 14