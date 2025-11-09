Мои заказы

Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании

Спуститься с ветерком по склону, прокатиться на снегоходе, ратраке и лошадях и зайти в «Рух Ордо»
Индивидуальный активный тур в горах Киргизии для опытных горнолыжников и сноубордистов. Вы отправитесь на курорт «Каракол», где есть места для фрирайда, и прокатитесь по нетронутому снегу.

Сможете насладиться любимым спортом, а
читать дальше

ещё вас ждёт фрирайд на снегоходах и даже ратраке! К одной из точек старта спуска доберёмся верхом на лошадях. Также заедем на горячие источники, в живописные ущелья и к замёрзшему водопаду. А в конце программы — культурный центр «Рух Ордо» и горячие источники (по желанию). Максимально возможный размер группы — 14 человек. Стоимость зависит от количества путешественников.

Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
Ближайшие даты:
25
дек26
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Все расчёты с организатором ведутся в сомах или евро. Можно переводить деньги через банк. Российские карты в Кыргызстане на данный момент не работают. В первый день заедем в проверенный обменник, поэтому вы можете взять наличку даже в рублях. Покупать доллары или евро специально не нужно.

SIM-карты рекомендуем купить в аэропорту (операторы: MegaCom или О! Рекомендуем сразу взять пакет на неделю с бесплатной связью и безлимитным интернетом. Примерная стоимость: 300–500 сом.

Мы не бронируем музеи и источники. Просто заезжаем на эти локации по пути. Возможно, что музей будет на ремонте, закрыт или не будет экскурсовода (это случается крайне редко вне сезона).

Погода в горах переменчивая. Одевайтесь по сезону, но всегда имейте с собой:
- Тёплую кофту
- Тёплые штаны
- Купальные принадлежности
- Полотенца
- Сланцы
- Головные уборы
- Крем от загара
- Удобную обувь

Если после возвращения из тура у вас сразу перелёт, позаботьтесь о том, чтобы все вещи в ручной клади были сухие. Иначе могут возникнуть проблемы в аэропорту на регистрации.

Программа тура по дням

1 день

Дорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-Куль

Встречаемся в аэропорту. Разбираемся с сим-картами и заезжаем в обменник. Затем отправляемся в Каракол. По дороге заедем в кафе в Боомском ущелье, где вы сможете попробовать местные блюда (оплачивается отдельно). Посетим ущелье Сказка, немного прогуляемся и поедем далее. Также остановимся по пути на побережье Иссык-Куля.

Вечером заселимся в уютный гостевой дом в Караколе.

Дорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-Куль
2 день

Горнолыжный комплекс «Каракол»

Следующие дни вы сможете проводить на горнолыжном курорте и самостоятельно планировать свой досуг. После завтраков вам будет предоставлен трансфер до трасс с заездом в прокат. В 16:30 — обратный трансфер.

Горнолыжный комплекс «Каракол»Горнолыжный комплекс «Каракол»Горнолыжный комплекс «Каракол»Горнолыжный комплекс «Каракол»
3 день

Фрирайд на снегоходах

Сегодня вас ждёт фрирайд на снегоходах в Каракольском ущелье. В 9:00 выезжаем из гостиницы. Далее — заброска к месту старта активности. Вам будет предоставлено всё необходимое снаряжение. Обратите внимание, что важно уметь управлять снегоходом. Вы будете кататься не по оборудованной трассе, а по бездорожью.

В 16:00 — спуск. Возвращение в гостиницу.

Фрирайд на снегоходахФрирайд на снегоходахФрирайд на снегоходах
4 день

Фрирайд на ратраках

Сегодня прокатимся на ратраках — специальном транспорте на гусеничном ходу, который используют для подготовки горнолыжных трасс. Машина устойчива и безопасна. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Фрирайд на ратракахФрирайд на ратракахФрирайд на ратраках
5 день

Джеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источники

Сегодня сделаем перерыв в катании и отправимся на экскурсию. Вы посетите ущелья Джеты-Огуз и Саруу. Прогуляетесь до замёрзшего водопада и искупаетесь в горячих источниках (за доплату).

Джеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источникиДжеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источникиДжеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источникиДжеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источники
6 день

Заброска на лошадях до старта фрирайда, поездка к горячим источникам

Сегодня к месту старта фрирайда отправимся на лошадях (заброска с 10:00 до 13:00). Далее вас ждёт длинный спуск с горы на сноуборде или лыжах.

В 14:00 собираемся внизу и выезжаем на горячие источники (входной билет за доплату). Желающие отдохнут, расслабятся в горячей воде. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Заброска на лошадях до старта фрирайда, поездка к горячим источникамЗаброска на лошадях до старта фрирайда, поездка к горячим источникамЗаброска на лошадях до старта фрирайда, поездка к горячим источникам
7 день

Последний день катания

Проведём половину дня на горнолыжном курорте, а после обеда заедем в город Каракол, сдадим снаряжение, купим сувениры.

Последний день катанияПоследний день катанияПоследний день катанияПоследний день катания
8 день

Музей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в Бишкек

После завтрака выезжаем обратно в Бишкек. По пути остановимся в музее «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова на побережье Иссык-Куля. Также заедем на горячие источники и в кафе.

Ближе к вечеру будем в аэропорту Бишкека.

Музей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в БишкекМузей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в БишкекМузей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из Бишкека в Каракол и обратно
  • Трансфер до горнолыжной базы и обратно
  • Одна заброска на лошадях к старту фрирайда
  • Фрирайд на снегоходах
  • Фрирайд на ратраках
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
  • Остальное питание - средний чек около 1000 сом за человека (в кафе в городе)
  • Ски-пасс - 1500 сом в день за человека (около 1790 ₽)
  • Посещение горячих источников - около 300 сом с человека
  • Входной билет в музей «Рух Ордо» - около 500 сом с человека
  • Экосбор - 50 сом с человека
  • 1-местное размещение - доплата 1000 сом за сутки
  • Занятия с инструктором (для новичков) - около €100 в день
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • €1700 за 1-2 чел
  • €2100 за 3
  • €2600 за 4
  • €3200 за 5
  • €3700 за 6
  • €4100 за 7
  • €4700 за 8
  • €5100 за 9
  • €5600 за 10
  • €6100 за 11
  • €6500 за 12
  • €6900 за 13
  • €7300 за 14
Место начала и завершения?
Аэропорт Бишкека, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Бишкеке
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры из Бишкека

Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На автобусе
7 дней
-
15%
11 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
18 апр в 09:00
25 апр в 09:00
79 900 ₽94 000 ₽ за человека
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
На машине
3 дня
5 отзывов
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт, время по договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$600 за человека
Индивидуальный мини-тур: ночь в юрте, каньон Сказка и шоу кочевых охотников
На машине
2 дня
3 отзыва
Индивидуальный мини-тур: ночь в юрте, каньон Сказка и шоу кочевых охотников
Пожить, как кочевник, искупаться в Иссык-Куле, пострелять из лука и увидеть космические пейзажи
Начало: Бишкек, заберём вас из вашего отеля, время по дого...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$600 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека