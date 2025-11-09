Индивидуальный активный тур в горах Киргизии для опытных горнолыжников и сноубордистов. Вы отправитесь на курорт «Каракол», где есть места для фрирайда, и прокатитесь по нетронутому снегу.Сможете насладиться любимым спортом, а

ещё вас ждёт фрирайд на снегоходах и даже ратраке! К одной из точек старта спуска доберёмся верхом на лошадях. Также заедем на горячие источники, в живописные ущелья и к замёрзшему водопаду. А в конце программы — культурный центр «Рух Ордо» и горячие источники (по желанию). Максимально возможный размер группы — 14 человек. Стоимость зависит от количества путешественников.

Описание тура

Организационные детали

Все расчёты с организатором ведутся в сомах или евро. Можно переводить деньги через банк. Российские карты в Кыргызстане на данный момент не работают. В первый день заедем в проверенный обменник, поэтому вы можете взять наличку даже в рублях. Покупать доллары или евро специально не нужно.

SIM-карты рекомендуем купить в аэропорту (операторы: MegaCom или О! Рекомендуем сразу взять пакет на неделю с бесплатной связью и безлимитным интернетом. Примерная стоимость: 300–500 сом.

Мы не бронируем музеи и источники. Просто заезжаем на эти локации по пути. Возможно, что музей будет на ремонте, закрыт или не будет экскурсовода (это случается крайне редко вне сезона).

Погода в горах переменчивая. Одевайтесь по сезону, но всегда имейте с собой:

- Тёплую кофту

- Тёплые штаны

- Купальные принадлежности

- Полотенца

- Сланцы

- Головные уборы

- Крем от загара

- Удобную обувь

Если после возвращения из тура у вас сразу перелёт, позаботьтесь о том, чтобы все вещи в ручной клади были сухие. Иначе могут возникнуть проблемы в аэропорту на регистрации.