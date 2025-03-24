Описание тура
Организационные детали
Все расчёты с организатором ведутся в сомах или евро. Можно переводить деньги через банк. Российские карты в Кыргызстане на данный момент не работают. В первый день заедем в проверенный обменник, поэтому вы можете взять наличку даже в рублях. Покупать доллары или евро специально не нужно.
SIM-карты рекомендуем купить в аэропорту (операторы: MegaCom или О!). Рекомендуем сразу взять пакет на неделю с бесплатной связью и безлимитным интернетом. Примерная стоимость: 300–500 сом.
Мы не бронируем музеи и источники. Просто заезжаем на эти локации по пути. Возможно, что музей будет на ремонте, закрыт или не будет экскурсовода (это случается крайне редко вне сезона).
Погода в горах переменчивая. Одевайтесь по сезону, но всегда имейте с собой:
- Тёплую кофту
- Тёплые штаны
- Купальные принадлежности
- Полотенца
- Сланцы
- Головные уборы
- Крем от загара
- Удобную обувь
Если после возвращения из тура у вас сразу перелёт, позаботьтесь о том, чтобы все вещи в ручной клади были сухие. Иначе могут возникнуть проблемы в аэропорту на регистрации.
Проживание. В гостевых домах: Karakol Holiday, Sunny Valley, Fortuna или аналогичном. 2-, 3-, 4-местное размещение со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включены завтраки в гостевом доме. Завтрак в 1-й день в пути, обеды и ужины во все дни оплачиваются отдельно.
Транспорт. Легковое авто (до 3 человек), минивэн (до 7 человек) или микроавтобус (до 14 человек).
Дети. От 9 лет.
Уровень сложности. Тур рассчитан на любую подготовку. Интересно будет как новичкам, так и профессионалам. На горнолыжном курорте есть трассы различной уровни сложности.
Возможны ежедневные заезды с 25.11. по 21.03. Тур проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
Дорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-Куль
Встречаемся в аэропорту. Разбираемся с сим-картами и заезжаем в обменник. Затем отправляемся в Каракол. По дороге заедем в кафе в Боомском ущелье, где вы сможете попробовать местные блюда (оплачивается отдельно). Посетим ущелье Сказка, немного прогуляемся и поедем далее. Также остановимся по пути на побережье Иссык-Куля.
Вечером заселимся в уютный гостевой дом в Караколе.
Горнолыжный комплекс «Каракол»
Следующие дни вы сможете проводить на горнолыжном курорте и самостоятельно планировать свой досуг. После завтраков вам будет предоставлен трансфер до трасс с заездом в прокат.
Продолжение катания
Завтрак, трансфер к горнолыжному комплексу. Вечером для вас будет протоплена баня на территории гостевого дома.
Продолжение катания
Горнолыжный комплекс «Каракол» большой. Общая протяжённость всех трасс составляет более 20 км. Вы самостоятельно выбираете трассу, также за доплату можно воспользоваться услугами инструктора.
Джеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источники
Сегодня сделаем перерыв в катании и отправимся на экскурсию. Вы посетите ущелья Джеты-Огуз и Саруу. Прогуляетесь до замёрзшего водопада и искупаетесь в горячих источниках (за доплату).
Последний день катания
Проведём половину дня на горнолыжном курорте, а после обеда заедем в город Каракол, сдадим снаряжение, купим сувениры.
Музей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в Бишкек
После завтрака выезжаем обратно в Бишкек. По пути остановимся в музее «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова на побережье Иссык-Куля. Также заедем на горячие источники и в кафе.
Ближе к вечеру будем в аэропорту Бишкека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из Бишкека в Каракол и обратно
- Трансфер до горнолыжной базы и обратно
- Баня в один из вечеров
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
- Остальное питание - средний чек около 1000 сом за человека (в кафе в городе)
- Ски-пасс - 1500 сом в день за человека (около 1790 ₽)
- Посещение горячих источников - около 300 сом с человека
- Входной билет в музей «Рух Ордо» - около 500 сом с человека
- Экосбор - 50 сом с человека
- Стоимость тура зависит от количества человек:
- €830 за 1-2 чел
- €950 за 3
- €1300 за 4
- €1450 за 5
- €1550 за 6
- €1680 за 7
- €2250 за 8
- €2400 за 9
- €2550 за 10
- €2780 за 11
- €2900 за 12
- €3050 за 13
- €3160 за 14
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Наш персональный