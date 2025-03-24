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Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании

Провести неделю за любимым занятием в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Горнолыжный курорт «Каракол» притягивает лыжников и сноубордистов своей мягкой зимой, большим количеством солнечных дней и удобной и современной инфраструктурой. Здесь есть трассы как для начинающих, так и для профессионалов. Мы
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встретим вашу компанию в Бишкеке и отвезём в уютный гостевой дом в Караколе.

А по пути остановимся в популярных местах: ущелье Сказка, на побережье Иссык-Куля, у горячих источников и в музее «Рух Ордо». Также разбавим катание экскурсией в Джеты-Огуз и Саруу.

Максимально возможный размер группы — 14 человек (стоимость зависит от количества путешественников).

5
1 отзыв
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Все расчёты с организатором ведутся в сомах или евро. Можно переводить деньги через банк. Российские карты в Кыргызстане на данный момент не работают. В первый день заедем в проверенный обменник, поэтому вы можете взять наличку даже в рублях. Покупать доллары или евро специально не нужно.

SIM-карты рекомендуем купить в аэропорту (операторы: MegaCom или О!). Рекомендуем сразу взять пакет на неделю с бесплатной связью и безлимитным интернетом. Примерная стоимость: 300–500 сом.

Мы не бронируем музеи и источники. Просто заезжаем на эти локации по пути. Возможно, что музей будет на ремонте, закрыт или не будет экскурсовода (это случается крайне редко вне сезона).

Погода в горах переменчивая. Одевайтесь по сезону, но всегда имейте с собой:
- Тёплую кофту
- Тёплые штаны
- Купальные принадлежности
- Полотенца
- Сланцы
- Головные уборы
- Крем от загара
- Удобную обувь

Если после возвращения из тура у вас сразу перелёт, позаботьтесь о том, чтобы все вещи в ручной клади были сухие. Иначе могут возникнуть проблемы в аэропорту на регистрации.

Проживание. В гостевых домах: Karakol Holiday, Sunny Valley, Fortuna или аналогичном. 2-, 3-, 4-местное размещение со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включены завтраки в гостевом доме. Завтрак в 1-й день в пути, обеды и ужины во все дни оплачиваются отдельно.

Транспорт. Легковое авто (до 3 человек), минивэн (до 7 человек) или микроавтобус (до 14 человек).

Дети. От 9 лет.

Уровень сложности. Тур рассчитан на любую подготовку. Интересно будет как новичкам, так и профессионалам. На горнолыжном курорте есть трассы различной уровни сложности.

Возможны ежедневные заезды с 25.11. по 21.03. Тур проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Дорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-Куль

Встречаемся в аэропорту. Разбираемся с сим-картами и заезжаем в обменник. Затем отправляемся в Каракол. По дороге заедем в кафе в Боомском ущелье, где вы сможете попробовать местные блюда (оплачивается отдельно). Посетим ущелье Сказка, немного прогуляемся и поедем далее. Также остановимся по пути на побережье Иссык-Куля.

Вечером заселимся в уютный гостевой дом в Караколе.

Дорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-КульДорога из Бишкека в Каракол, ущелье Сказка и Иссык-Куль
2 день

Горнолыжный комплекс «Каракол»

Следующие дни вы сможете проводить на горнолыжном курорте и самостоятельно планировать свой досуг. После завтраков вам будет предоставлен трансфер до трасс с заездом в прокат.

Горнолыжный комплекс «Каракол»Горнолыжный комплекс «Каракол»Горнолыжный комплекс «Каракол»
3 день

Продолжение катания

Завтрак, трансфер к горнолыжному комплексу. Вечером для вас будет протоплена баня на территории гостевого дома.

Продолжение катанияПродолжение катанияПродолжение катания
4 день

Продолжение катания

Горнолыжный комплекс «Каракол» большой. Общая протяжённость всех трасс составляет более 20 км. Вы самостоятельно выбираете трассу, также за доплату можно воспользоваться услугами инструктора.

Продолжение катанияПродолжение катанияПродолжение катания
5 день

Джеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источники

Сегодня сделаем перерыв в катании и отправимся на экскурсию. Вы посетите ущелья Джеты-Огуз и Саруу. Прогуляетесь до замёрзшего водопада и искупаетесь в горячих источниках (за доплату).

Джеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источникиДжеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источникиДжеты-Огуз, Саруу, водопад и горячие источники
6 день

Последний день катания

Проведём половину дня на горнолыжном курорте, а после обеда заедем в город Каракол, сдадим снаряжение, купим сувениры.

Последний день катанияПоследний день катанияПоследний день катания
7 день

Музей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в Бишкек

После завтрака выезжаем обратно в Бишкек. По пути остановимся в музее «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова на побережье Иссык-Куля. Также заедем на горячие источники и в кафе.

Ближе к вечеру будем в аэропорту Бишкека.

Музей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в БишкекМузей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в БишкекМузей «Рух Ордо», горячие источники и возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из Бишкека в Каракол и обратно
  • Трансфер до горнолыжной базы и обратно
  • Баня в один из вечеров
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
  • Остальное питание - средний чек около 1000 сом за человека (в кафе в городе)
  • Ски-пасс - 1500 сом в день за человека (около 1790 ₽)
  • Посещение горячих источников - около 300 сом с человека
  • Входной билет в музей «Рух Ордо» - около 500 сом с человека
  • Экосбор - 50 сом с человека
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • €830 за 1-2 чел
  • €950 за 3
  • €1300 за 4
  • €1450 за 5
  • €1550 за 6
  • €1680 за 7
  • €2250 за 8
  • €2400 за 9
  • €2550 за 10
  • €2780 за 11
  • €2900 за 12
  • €3050 за 13
  • €3160 за 14
Место начала и завершения?
Аэропорт Бишкека, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
24 мар 2025
Бронировали мы наши экскурсии на Трипстере не первый раз! Была и Европа, и Калининград! При поездке в Кыргызстан мы неизменно обратились сюда же. Роман закрепил за нами замечательного гида!
Наш персональный
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гид-водитель в Кыргызстане, точнее в г. Каракол и его огромных окрестностях - Сергей Французов!
Сергей, потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! С Сергеем у нас были самые разнообразные поездки-экскурсии: ущелья, каньоны, горячие источники, небольшие горные восхождения! Сергей на своем опыте знает все лучшие маршруты по горам, особенности погоды и местных дорог! Безопасность-это его главный лозунг!
Были и поездки в музеи, красивые парки, самые вкусные национальные рестораны, отдых в бане и национальных юртах!
Так как мы приехали в Кыргызстан в первую очередь покататься на горных лыжах - естественно провели неделю в городе Каракол, на склонах. Сергей сам катается, бывший спортсмен! Показал нам все трассы, маршруты! Сопровождал нас первый день на горе! Это значительно помогло и облегчило нам знакомство с новым для нас горнолыжным курортом!
Также Сергей всегда прислушивается к желаниям туристов! Маршруты корректируются и дополняются исходя из пожеланий и запросов!
Мы очень хотели съездить на фрирайд! Сергей все организовал: прокат специальных лыж, инструктора, снегоходы! Сам сопроводил нас, весь день был с нами! Очень чувствовалась его заинтересованность, внимание и забота! Даже термос с чаем нам взял)) Это была супер незабываемая поездка!
Так же мы очень хотели пожить на озере Иссук-Куль с видом на «море»))) И это без проблем все было решено!
Сергей очень ответственный, пунктуальный, переживающий за своих клиентов! Замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко, комфортно и самое важное безопасно путешествовать!
В общем тур понравился на все 100%!

Тур входит в следующие категории Бишкека

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