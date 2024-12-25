Горнолыжные туры – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Горнолыжные туры» в Бишкеке на русском языке, цены от €950. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
Конные прогулки
На снегоходах
8 дней
Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
Спуститься с ветерком по нетронутому снегу и прокатиться на снегоходе, ратраке и лошадях
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
«Тур для опытных и продвинутых горнолыжников/сноубордистов»
25 дек в 10:00
4 янв в 10:00
2100 за всё до 3 чел.
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
На машине
На яхте
Прогулки на каяках
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Устройте себе перезагрузку в кыргызских горах — вас ждут прогулки по живописным ущельям, горнолыжный курорт, каякинг и яхтинг на озере Иссык-Куль»
23 дек в 08:00
30 дек в 08:00
$1100 за человека
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
На микроавтобусе
7 дней
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Провести неделю за любимым занятием в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
«На горнолыжном курорте есть трассы различной уровни сложности»
22 дек в 10:00
5 янв в 10:00
950 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Горнолыжные туры»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
  2. Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
  3. Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в декабре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 тура от 950 до 2100.
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