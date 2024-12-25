8 дней
Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
Спуститься с ветерком по нетронутому снегу и прокатиться на снегоходе, ратраке и лошадях
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
«Тур для опытных и продвинутых горнолыжников/сноубордистов»
25 дек в 10:00
4 янв в 10:00
€2100 за всё до 3 чел.
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Устройте себе перезагрузку в кыргызских горах — вас ждут прогулки по живописным ущельям, горнолыжный курорт, каякинг и яхтинг на озере Иссык-Куль»
23 дек в 08:00
30 дек в 08:00
$1100 за человека
7 дней
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Провести неделю за любимым занятием в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
«На горнолыжном курорте есть трассы различной уровни сложности»
22 дек в 10:00
5 янв в 10:00
€950 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Горнолыжные туры»
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