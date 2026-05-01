Индивидуальный джип-тур по южному берегу Иссык-Куля

От красных каньонов до ледниковых водопадов
Вы откроете для себя Иссык-Куль не только как красивый пейзаж, но и как интересный географический объект.

Маршрут пройдёт через перевал Кубакы и Ортотокойское водохранилище к берегу озера, затем — к скалам
Джеты-Огуз и Разбитое сердце. Узнаете, какой след здесь оставил океан Тетис и почему космонавтов тянуло в эти края.

Посетим ущелье Барскоон и поднимемся на Сары-Мойнок Ашуу, а ещё выйдем к водопадам Слёзы барса и Чаша Манаса. Завершим путешествие у каньона Сказка.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по одежде высылаются с учётом сезона, необходимо взять с собой солнцезащитные очки и купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Джеты-Огуз

Ранним утром выезжаем из Бишкека и отправляемся в сторону Иссык-Куля. По дороге пересечём перевал Кубакы и остановимся у Ортотокойского водохранилища.

Добравшись до озера, прогуляемся вдоль берега. Затем поедем в ущелье Джеты-Огуз, увидим знаменитые скалы Семь быков и Разбитое сердце.

После заедем на термальные источники, где можно отдохнуть и восстановить силы. Вечером прибудем в Каракол, заселимся в отель.

2 день

Ущелья, водопады и каньон Сказка

После завтрака отправимся в ущелье Барскоон. Поднимемся на перевал Сары-Мойнок Ашуу (3442 м), откуда открываются виды на горные пейзажи.

Затем прогуляемся к водопадам Слёзы барса и Чаша Манаса. По дороге сделаем остановку у памятника Юрию Гагарину.

Далее поедем к каньону Сказка и пройдёмся среди необычных скальных образований. Потом вернёмся в Бишкек.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Проживание
  • Питание - €5-12
  • Входные билеты на термальные источники - €4-5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Бишкеке, 7:00
Завершение: Бишкек, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1556 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
в живописный Кыргызстан. Узнаете захватывающие истории, древние легенды и правдивые рассказы о быте и культуре кочевников. Познакомитесь с традициями: от секретов приготовления национальных блюд до правил национальных игр. Увидите захватывающие дух пейзажи с неожиданных ракурсов. Моё увлечение скалолазанием помогает прокладывать интересные маршруты, также увлекаюсь фотоискусством и съёмкой дроном. Я объездил пол-Европы, Кавказ и Азию, но сердце моё — здесь, в родном Кыргызстане. И я знаю, как показать его вам так, чтобы вы тоже влюбились. Готовы ли вы сменить стандартный отпуск на настоящее путешествие?

