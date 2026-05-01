Ранним утром выезжаем из Бишкека и отправляемся в сторону Иссык-Куля. По дороге пересечём перевал Кубакы и остановимся у Ортотокойского водохранилища.

Добравшись до озера, прогуляемся вдоль берега. Затем поедем в ущелье Джеты-Огуз, увидим знаменитые скалы Семь быков и Разбитое сердце.

После заедем на термальные источники, где можно отдохнуть и восстановить силы. Вечером прибудем в Каракол, заселимся в отель.