Индивидуальный джип-тур по южному берегу Иссык-Куля
От красных каньонов до ледниковых водопадов
Вы откроете для себя Иссык-Куль не только как красивый пейзаж, но и как интересный географический объект.
Маршрут пройдёт через перевал Кубакы и Ортотокойское водохранилище к берегу озера, затем — к скалам
Джеты-Огуз и Разбитое сердце. Узнаете, какой след здесь оставил океан Тетис и почему космонавтов тянуло в эти края.
Посетим ущелье Барскоон и поднимемся на Сары-Мойнок Ашуу, а ещё выйдем к водопадам Слёзы барса и Чаша Манаса. Завершим путешествие у каньона Сказка.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по одежде высылаются с учётом сезона, необходимо взять с собой солнцезащитные очки и купальные принадлежности.
Программа тура по дням
1 день
Джеты-Огуз
Ранним утром выезжаем из Бишкека и отправляемся в сторону Иссык-Куля. По дороге пересечём перевал Кубакы и остановимся у Ортотокойского водохранилища.
Добравшись до озера, прогуляемся вдоль берега. Затем поедем в ущелье Джеты-Огуз, увидим знаменитые скалы Семь быков и Разбитое сердце.
После заедем на термальные источники, где можно отдохнуть и восстановить силы. Вечером прибудем в Каракол, заселимся в отель.
2 день
Ущелья, водопады и каньон Сказка
После завтрака отправимся в ущелье Барскоон. Поднимемся на перевал Сары-Мойнок Ашуу (3442 м), откуда открываются виды на горные пейзажи.
Затем прогуляемся к водопадам Слёзы барса и Чаша Манаса. По дороге сделаем остановку у памятника Юрию Гагарину.
Далее поедем к каньону Сказка и пройдёмся среди необычных скальных образований. Потом вернёмся в Бишкек.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Бишкека и обратно
Проживание
Питание - €5-12
Входные билеты на термальные источники - €4-5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Бишкеке, 7:00
Завершение: Бишкек, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1556 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
в живописный Кыргызстан.
Узнаете захватывающие истории, древние легенды и правдивые рассказы о быте и культуре кочевников.
Познакомитесь с традициями: от секретов приготовления национальных блюд до правил национальных игр.
Увидите захватывающие дух пейзажи с неожиданных ракурсов.
Моё увлечение скалолазанием помогает прокладывать интересные маршруты, также увлекаюсь фотоискусством и съёмкой дроном.
Я объездил пол-Европы, Кавказ и Азию, но сердце моё — здесь, в родном Кыргызстане. И я знаю, как показать его вам так, чтобы вы тоже влюбились.
Готовы ли вы сменить стандартный отпуск на настоящее путешествие?
