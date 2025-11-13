Встретим вас в аэропорту Бишкека и доставим в отель. После заселения и отдыха соберёмся в лобби на позднем завтраке, потом отправимся гулять.

Увидим главные площади столицы — Ала-Тоо, Старую и Победы. Пройдём по дубовому парку, заглянем в картинную галерею под открытым небом, чтобы познакомиться с современными молодыми художниками. Сходим в гости к удивительному человеку, создавшему Музей пустоты.

Ужинать будем в этнокомплексе «Супара», где нас угостят вкусными киргизскими блюдами. Тут же посмотрим фольклорное шоу и прикоснёмся к народному быту.