Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)

Запечатлеть Тянь-Шань и Иссык-Куль в красках, порисовать в разных техниках, познакомиться с беркутчи
Кыргызстан с его многообразием ландшафтов — гор, озёр, степей — можно назвать мечтой пейзажиста.

Вы проследуете вдоль кромки Иссык-Куля вместе с художницей, преподавателем живописи Жанной Бхаскер, останавливаясь в самых впечатляющих локациях.

Беспокоиться
ни о чём не придётся — набор кистей, графические материалы, мольберт, походный стульчик и всё остальное для рисования мы вам подарим.

Вам же останется только творить, чтобы увезти частичку этой страны с собой на холсте в масляных красках, карандашных набросках, лёгком скетчинге.

Итогом станут масса зарисовок и 2 полноценные картины, которые мы упакуем в удобные мобильные кейсы для транспортировки.

В перерывах между пленэрами будет возможность прикоснуться к самобытной культуре: вы посмотрите фольклорное шоу, познакомитесь с беркутчи, пообедаете в юрте.

Удастся и полноценно отдохнуть: в Бишкеке мы будем жить в отеле с бассейном, а в один вечер проводим лучи заходящего солнца в круизе по озеру.

Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:
SU-1882, «Аэрофлот», Москва (SVO), 21:35 — Бишкек (FRU), 4:50
SU-1885, «Аэрофлот», Бишкек (FRU), 21:00 — Москва (SVO), 22:20

Возьмите с собой в поездку:
красивые наряды
одежду и обувь для прогулок в горах
головной убор
солнцезащитные очки и крем
купальные принадлежности

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Горы Азии» (с бассейном), «Аль-Хаят» и аналогичных. За доплату возможно 1-местное заселение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Трёхразовое: завтраки в отелях, обеды и ужины в кафе и ресторанах, перекусы во время плэнеров (без алкоголя).

Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.

Возраст участников. 12+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Всё главное в Бишкеке с ужином в этнокомплексе

Встретим вас в аэропорту Бишкека и доставим в отель. После заселения и отдыха соберёмся в лобби на позднем завтраке, потом отправимся гулять.

Увидим главные площади столицы — Ала-Тоо, Старую и Победы. Пройдём по дубовому парку, заглянем в картинную галерею под открытым небом, чтобы познакомиться с современными молодыми художниками. Сходим в гости к удивительному человеку, создавшему Музей пустоты.

Ужинать будем в этнокомплексе «Супара», где нас угостят вкусными киргизскими блюдами. Тут же посмотрим фольклорное шоу и прикоснёмся к народному быту.

Всё главное в Бишкеке с ужином в этнокомплексеВсё главное в Бишкеке с ужином в этнокомплексеВсё главное в Бишкеке с ужином в этнокомплексеВсё главное в Бишкеке с ужином в этнокомплексе
2 день

Башня Бурана, каньон Кок-Мойнок, знакомство с беркутчи, рисование на берегу Иссык-Куля

Утром поедем к южным берегам Иссык-Куля, по пути делая остановки. Сначала по живописной горной дороге проследуем к башне Бурана, потом пройдём по извилистым лабиринтам песчаного каньона Кок-Мойнок.

Заедем в село Боконбаево, чтобы лично познакомиться с беркутчи — охотником с беркутами. Вечером прибудем к озеру, немного прогуляемся и порисуем. Затем заселимся в арт-отель — излюбленное художниками место, с террасы которого можно наблюдать прекрасные закаты.

Башня Бурана, каньон Кок-Мойнок, знакомство с беркутчи, рисование на берегу Иссык-КуляБашня Бурана, каньон Кок-Мойнок, знакомство с беркутчи, рисование на берегу Иссык-КуляБашня Бурана, каньон Кок-Мойнок, знакомство с беркутчи, рисование на берегу Иссык-КуляБашня Бурана, каньон Кок-Мойнок, знакомство с беркутчи, рисование на берегу Иссык-Куля
3 день

Плэнер в ущелье Сказка, вечерняя лекция от художницы

Сегодня у нас будет целый день, чтобы живописать фантастические пейзажи южного берега Иссык-Куля. Он более разнообразен по ландшафту и менее заселён, чем северный.

Мы отправимся в ущелье Сказка с песчаными изваяниями, похожими на сказочных героев: прогуляемся, выберем самое подходящее место, установим мольберты и полностью погрузимся в творчество.

Вечером послушаем лекцию о техниках рисования от нашей художницы Жанны.

Плэнер в ущелье Сказка, вечерняя лекция от художницыПлэнер в ущелье Сказка, вечерняя лекция от художницыПлэнер в ущелье Сказка, вечерняя лекция от художницыПлэнер в ущелье Сказка, вечерняя лекция от художницы
4 день

Ущелье Джеты-Огуз, скалы Семь быков, обед в юрте, рисование в скетчбуках

Ещё один день, наполненный творчеством и головокружительными видами. Мы поедем в ущелье Джеты-Огуз, одно из красивейших мест на востоке Иссык-Куля. Немного задержимся на въезде, чтобы сфотографироваться у природного памятника «Разбитое сердце» и услышать печальную историю любви.

Затем поднимемся на панорамную площадку, откуда видна ярко-красная скальная гряда Семь быков — тут тоже не обойдётся без легенд. Пообедаем в киргизской юрте, немного порисуем в скетчбуках и переместимся в Каракол, где останемся ночевать.

Ущелье Джеты-Огуз, скалы Семь быков, обед в юрте, рисование в скетчбукахУщелье Джеты-Огуз, скалы Семь быков, обед в юрте, рисование в скетчбукахУщелье Джеты-Огуз, скалы Семь быков, обед в юрте, рисование в скетчбукахУщелье Джеты-Огуз, скалы Семь быков, обед в юрте, рисование в скетчбуках
5 день

Музеи русского быта и Пржевальского, храмы, плэнер в Григорьевском ущелье

Начнём день с посещения села Теплоключенка — первого пристанища русских переселенцев конца 18 века, когда земли нынешнего Кыргызстана вошли в состав Российской империи. Проследим историю зарождения тут русской культуры в Музее русского быта.

Следующие на нашем пути — церковь Святой Троицы, мечеть дунганской диаспоры, музейно-мемориальный комплекс Николая Пржевальского. Затем доберёмся до живописного озера в Григорьевском ущелье, где замедлимся, насладимся величием гор и порисуем.

Ночуем в Чолпон-Ате.

Музеи русского быта и Пржевальского, храмы, плэнер в Григорьевском ущельеМузеи русского быта и Пржевальского, храмы, плэнер в Григорьевском ущельеМузеи русского быта и Пржевальского, храмы, плэнер в Григорьевском ущельеМузеи русского быта и Пржевальского, храмы, плэнер в Григорьевском ущелье
6 день

Рисование у Иссык-Куля и в Музее петроглифов, круиз на закате

Впереди — ещё один удивительный день у берегов Иссык-Куля. Утром порисуем у воды, после обеда съездим в Музей петроглифов. Здесь можно запечатлеть древние наскальные изображения в технике скетчинг на фоне горного хребта. А на закате мы отправимся в круиз по озеру: проводим день бокалом игристого, желающие смогут искупаться.

Рисование у Иссык-Куля и в Музее петроглифов, круиз на закатеРисование у Иссык-Куля и в Музее петроглифов, круиз на закатеРисование у Иссык-Куля и в Музее петроглифов, круиз на закатеРисование у Иссык-Куля и в Музее петроглифов, круиз на закате
7 день

Возвращение в столицу, выставка работ

Утром насладимся гармонией озера, посвятим время себе. А после обеда отправимся в Бишкек. Наш путь пролегает по северному берегу Иссык-Куля через Боомское ущелье в Чуйскую долину. В столице мы разместимся в отеле и устроим выставку наших картин. Ужин и весь оставшийся вечер проведём у бассейна.

Возвращение в столицу, выставка работВозвращение в столицу, выставка работВозвращение в столицу, выставка работВозвращение в столицу, выставка работ
8 день

Возвращение домой

В первой половине дня доставим вас к аэропорту. Если у вас запланирован поздний рейс, мы организуем для вас индивидуальный трансфер ко времени вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$1785
1-местное размещение$2050
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение художественным руководителем и гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Все принадлежности для рисования в подарок
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за 1-местное размещение - $265
  • Чаевые
  • Страховка
  • Минимальное количество участников - 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бишкека, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Бишкеке
Мы решили увлечь вас тем, что любим сами: создавать, открывать миру нового себя и неизведанное в себе, трансформироваться! Теперь у вас есть возможность совместить отдых с творческим самовыражением: будь то написание
картин или йога-практика. А может быть, вам нужна перезарядка души и тела? В этом мы поможем! Путешествуя по живописным местам, вы сможете запечатлеть свои эмоции и впечатления на холсте, очистить организм, выразить себя через новые для себя, действующие с древних времен практики.

