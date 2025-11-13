Вы проследуете вдоль кромки Иссык-Куля вместе с художницей, преподавателем живописи Жанной Бхаскер, останавливаясь в самых впечатляющих локациях.
Беспокоиться
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
SU-1882, «Аэрофлот», Москва (SVO), 21:35 — Бишкек (FRU), 4:50
SU-1885, «Аэрофлот», Бишкек (FRU), 21:00 — Москва (SVO), 22:20
Возьмите с собой в поездку:
красивые наряды
одежду и обувь для прогулок в горах
головной убор
солнцезащитные очки и крем
купальные принадлежности
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Горы Азии» (с бассейном), «Аль-Хаят» и аналогичных. За доплату возможно 1-местное заселение.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Трёхразовое: завтраки в отелях, обеды и ужины в кафе и ресторанах, перекусы во время плэнеров (без алкоголя).
Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.
Возраст участников. 12+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Всё главное в Бишкеке с ужином в этнокомплексе
Встретим вас в аэропорту Бишкека и доставим в отель. После заселения и отдыха соберёмся в лобби на позднем завтраке, потом отправимся гулять.
Увидим главные площади столицы — Ала-Тоо, Старую и Победы. Пройдём по дубовому парку, заглянем в картинную галерею под открытым небом, чтобы познакомиться с современными молодыми художниками. Сходим в гости к удивительному человеку, создавшему Музей пустоты.
Ужинать будем в этнокомплексе «Супара», где нас угостят вкусными киргизскими блюдами. Тут же посмотрим фольклорное шоу и прикоснёмся к народному быту.
Башня Бурана, каньон Кок-Мойнок, знакомство с беркутчи, рисование на берегу Иссык-Куля
Утром поедем к южным берегам Иссык-Куля, по пути делая остановки. Сначала по живописной горной дороге проследуем к башне Бурана, потом пройдём по извилистым лабиринтам песчаного каньона Кок-Мойнок.
Заедем в село Боконбаево, чтобы лично познакомиться с беркутчи — охотником с беркутами. Вечером прибудем к озеру, немного прогуляемся и порисуем. Затем заселимся в арт-отель — излюбленное художниками место, с террасы которого можно наблюдать прекрасные закаты.
Плэнер в ущелье Сказка, вечерняя лекция от художницы
Сегодня у нас будет целый день, чтобы живописать фантастические пейзажи южного берега Иссык-Куля. Он более разнообразен по ландшафту и менее заселён, чем северный.
Мы отправимся в ущелье Сказка с песчаными изваяниями, похожими на сказочных героев: прогуляемся, выберем самое подходящее место, установим мольберты и полностью погрузимся в творчество.
Вечером послушаем лекцию о техниках рисования от нашей художницы Жанны.
Ущелье Джеты-Огуз, скалы Семь быков, обед в юрте, рисование в скетчбуках
Ещё один день, наполненный творчеством и головокружительными видами. Мы поедем в ущелье Джеты-Огуз, одно из красивейших мест на востоке Иссык-Куля. Немного задержимся на въезде, чтобы сфотографироваться у природного памятника «Разбитое сердце» и услышать печальную историю любви.
Затем поднимемся на панорамную площадку, откуда видна ярко-красная скальная гряда Семь быков — тут тоже не обойдётся без легенд. Пообедаем в киргизской юрте, немного порисуем в скетчбуках и переместимся в Каракол, где останемся ночевать.
Музеи русского быта и Пржевальского, храмы, плэнер в Григорьевском ущелье
Начнём день с посещения села Теплоключенка — первого пристанища русских переселенцев конца 18 века, когда земли нынешнего Кыргызстана вошли в состав Российской империи. Проследим историю зарождения тут русской культуры в Музее русского быта.
Следующие на нашем пути — церковь Святой Троицы, мечеть дунганской диаспоры, музейно-мемориальный комплекс Николая Пржевальского. Затем доберёмся до живописного озера в Григорьевском ущелье, где замедлимся, насладимся величием гор и порисуем.
Ночуем в Чолпон-Ате.
Рисование у Иссык-Куля и в Музее петроглифов, круиз на закате
Впереди — ещё один удивительный день у берегов Иссык-Куля. Утром порисуем у воды, после обеда съездим в Музей петроглифов. Здесь можно запечатлеть древние наскальные изображения в технике скетчинг на фоне горного хребта. А на закате мы отправимся в круиз по озеру: проводим день бокалом игристого, желающие смогут искупаться.
Возвращение в столицу, выставка работ
Утром насладимся гармонией озера, посвятим время себе. А после обеда отправимся в Бишкек. Наш путь пролегает по северному берегу Иссык-Куля через Боомское ущелье в Чуйскую долину. В столице мы разместимся в отеле и устроим выставку наших картин. Ужин и весь оставшийся вечер проведём у бассейна.
Возвращение домой
В первой половине дня доставим вас к аэропорту. Если у вас запланирован поздний рейс, мы организуем для вас индивидуальный трансфер ко времени вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1785
|1-местное размещение
|$2050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение художественным руководителем и гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Все принадлежности для рисования в подарок
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
- Алкогольные напитки
- Доплата за 1-местное размещение - $265
- Чаевые
- Страховка
- Минимальное количество участников - 6 человек