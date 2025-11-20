Если вы мечтали увидеть Киргизию без декораций, такой, какая она есть — суровой, величественной и настоящей, — этот маршрут для вас.Вы отправитесь в путешествие по древнему Великому шёлковому пути, увидите

средневековый караван-сарай Таш-Рабат среди гор и окажетесь у изумрудного озера Кёль-Суу — дикого и труднодоступного. Проживание в глэмпинге и уютных деревянных домиках подарит комфорт. Вас будут ждать ужины у костра, горная баня и пейзажи, от которых перехватывает дыхание. В программе — прогулки, хайкинг, по желанию — конные маршруты.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Рюкзак объёмом 25–30 л

Тёплая одежда (в горах возможно похолодание ночью)

Треккинговая обувь

Головной убор и солнцезащитные очки

Крем с SPF 20+ и выше

Фонарик с запасными батарейками

Фляга или бутылка для воды

Внимание: тур проходит в высокогорной местности. Связь может отсутствовать в удалённых районах. Все участники получают подробный брифинг перед отправлением.