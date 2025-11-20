Перезагрузка на просторах Киргизии: тур к Таш-Рабату и озеру Кёль-Суу с проживанием в глэмпинге
Отдохнуть в горной бане, увидеть знаменитый караван-сарай и встретить рассвет среди вершин
Если вы мечтали увидеть Киргизию без декораций, такой, какая она есть — суровой, величественной и настоящей, — этот маршрут для вас.
Вы отправитесь в путешествие по древнему Великому шёлковому пути, увидите
средневековый караван-сарай Таш-Рабат среди гор и окажетесь у изумрудного озера Кёль-Суу — дикого и труднодоступного. Проживание в глэмпинге и уютных деревянных домиках подарит комфорт. Вас будут ждать ужины у костра, горная баня и пейзажи, от которых перехватывает дыхание. В программе — прогулки, хайкинг, по желанию — конные маршруты.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: Рюкзак объёмом 25–30 л Тёплая одежда (в горах возможно похолодание ночью) Треккинговая обувь Головной убор и солнцезащитные очки Крем с SPF 20+ и выше Фонарик с запасными батарейками Фляга или бутылка для воды
Внимание: тур проходит в высокогорной местности. Связь может отсутствовать в удалённых районах. Все участники получают подробный брифинг перед отправлением.
Проживание. Размещение в этническом глэмпинге у Таш-Рабата и в A-frame домиках в комплексе Bosogo Resort. Гости проживают в 2-местных тёплых юртах или деревянных домиках с базовыми удобствами. Возможна организация 1-местного размещения по запросу и за доплату (уточняется индивидуально).
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 ужина. Гостям предлагают блюда местной кухни: домашние супы, мясо, плов, лагман, свежие лепёшки. Подача осуществляется в уютной юрте или у костра на свежем воздухе. Обеды не включены — их можно заказать на месте.
Транспорт. Mercedes Sprinter. Трансфер по всей программе входит в стоимость тура.
Возраст участников. 8-65.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Основные передвижения — на транспорте. В программе предусмотрены короткие пешие маршруты и по желанию — конные прогулки. Физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Путь к Таш-Рабату и отдых в горной бане
Ранним утром, в 7:00, отправимся из Бишкека на юг. Дорога приведёт нас в посёлок Кочкор, где в 9:30 запланирован завтрак. После короткого отдыха маршрут продолжится через Нарынское ущелье — здесь мы сделаем остановку, чтобы сделать фотографии на фоне горных ландшафтов.
К 14:30 прибудем в глэмпинг, расположенный недалеко от знаменитого караван-сарая Таш-Рабат. После заселения, в 16:00, начнётся прогулка к самому памятнику — уникальному сооружению 15 века, некогда служившему пристанищем для купцов и путешественников по Великому шёлковому пути. При желании, маршрут можно пройти верхом на лошадях.
К 18:30 вас будет ждать отдых в горной бане, после чего — ужин у костра под открытым небом. Завершится день ночёвкой в глэмпинге — тёплых и комфортных юртах в окружении киргизских гор.
2 день
Озеро Кёль-Суу
После раннего завтрака в 7:00 мы отправимся в долину Кок-Кыя — выезд в 08:00. Примерно к полудню начнётся пеший маршрут к озеру Кёль-Суу, одному из самых живописных уголков Киргизии. По желанию, этот путь можно преодолеть на лошадях (около 6 км, продолжительность — 2–3 часа).
Около 14:30 прибудем к озеру. Гладь воды, зажатая между отвесными скалами, создаёт невероятную картину, достойную десятков кадров. Здесь будет организована фотосессия и пикник на берегу.
В 16:30 начнётся путь обратно. К 20:00 приедем в Bosogo Resort, где нас будет ждать ужин у костра и заселение в уютные A-фрейм домики. Ночь пройдёт в тишине гор и комфорте деревянных шале.
3 день
Утренний хайкинг и возвращение в Бишкек
В 7:00 — утренний подъём на смотровую площадку. Прогулка позволит встретить рассвет в горах и увидеть панорамы долины с высоты.
После возвращения в 8:30 подадут завтрак. В 10:00 мы выедем в Бишкек. Прибытие в столицу планируется в промежутке между 17:00 и 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€175
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака и 2 ужина
Трансфер из/до Бишкека
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Баня
Пограничный пропуск
Что не входит в цену
Перелёт до Бишкека и обратно
Остальное питание
1-местное размещение
Конные прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, ул. Ибраимова, 113/2, 7:00
Завершение: Бишкек, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Бишкеке
Наша команда организует авторские путешествия и иммерсивные маршруты по Кыргызстану с 2021 года. Мы начинали с локальных аудиоспектаклей и выросли в продюсерский центр культурных туров и впечатлений. У нас есть
команда профессиональных гидов, кураторов маршрутов и локальных экспертов. Все они — знатоки своей области, влюблены в Кыргызстан и умеют деликатно работать с гостями из разных стран. Мы делаем ставку на атмосферу и глубину: наши маршруты — это не просто обзор достопримечательностей, а культурное погружение, взаимодействие с локальными сообществами, вкус, звук и личная история. Мы часто работаем в формате аудиоспектакля, где город становится сценой, а гость — героем.
Мы верим, что путешествия могут менять мышление, соединять людей и раскрывать внутренний потенциал. Именно поэтому мы создаём не просто туры, а трансформирующие маршруты. Гордимся доверием наших гостей и тем, что нам удаётся показывать Кыргызстан так, как его видят местные.