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что подсказывает, где что лучше. Нигде не торопилась, везде все успевали. Константин показал башню Бурана, которой не было в маршруте. В конце довёз нас до нашей следующей локации, хоть её непросто было найти. Мне все понравилось. Кто хочет комфортного интересного путешествия comon.