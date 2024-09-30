Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
«Позавтракаем в отеле и в 10:00 поедем в каньон Сказка, затем отправимся в термальные источники Иссык-Суу»
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Перезагрузка на просторах Киргизии: тур к Таш-Рабату и озеру Кёль-Суу с проживанием в глэмпинге
Отдохнуть в горной бане, увидеть знаменитый караван-сарай и встретить рассвет среди вершин
Начало: Бишкек, ул. Ибраимова, 113/2, 7:00
«Вас будут ждать ужины у костра, горная баня и пейзажи, от которых перехватывает дыхание»
15 авг в 07:00
29 авг в 07:00
€125 за человека
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в SPA-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«Вас ждёт не только изучение интересных локаций: вы сможете расслабиться в spa-комплексе с горячими источниками, провести ночь в настоящей юрте кочевника, покататься верхом на лошадях и совершить несложный треккинг к водопаду»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1980 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВладимир30 сентября 2024Природа и горы очень красивые. Гид Константин старался чтоб нам понравилось. Термальные источники оказались обычным бассейном. За 500 $ думаю можно сделать тур гораздо интереснее.
- ООльга10 августа 2024Путешествовали с Константином 7-8 августа. Маршрут составлен прекрасно, передвижение очень комфортное и в плане логистики и в плане комфорта. Молодец,
- ИИван12 июля 2024За два дня проехали по самым красивым местам, покатались на лошади, искупались в горячих бассейнах. Приятная съёмка с дрона. Константин
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «SPA»
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Сейчас в Бишкеке в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 125 до 1980. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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