С остановками на развлечения: большой джип-тур по Киргизии этнической, заповедной, гастрономической
Прокатиться верхом до озера Кёль-Суу, попробовать удержать беркута и погостить у местных жителей
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
«Вы полюбуетесь мистическим озером Сон-Куль под небом, усыпанным миллиардами звёзд, подниметесь верхом к фантастическому Кёль-Суу и прокатитесь по нему на лодке»
27 июн в 09:00
11 июл в 09:00
$1650 за человека
Перезагрузка на просторах Киргизии: тур к Таш-Рабату и озеру Кёль-Суу с проживанием в глэмпинге
Отдохнуть в горной бане, увидеть знаменитый караван-сарай и встретить рассвет среди вершин
Начало: Бишкек, ул. Ибраимова, 113/2, 7:00
«Вы отправитесь в путешествие по древнему Великому шёлковому пути, увидите средневековый караван-сарай Таш-Рабат среди гор и окажетесь у изумрудного озера Кёль-Суу — дикого и труднодоступного»
19 июн в 08:00
26 июн в 08:00
€175 за человека
10%
Дикие красоты Кыргызстана в мини-группе: Иссык-Куль и каньон Сказка, юрты и треккинг (всё включено)
Погулять в Боомском ущелье, побыть в роли кочевника, подняться к высокогорному озеру Кель-Суу
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 41Б (у супермаркета «Г...
«Утром поедем к озеру Кель-Суу через перевал Долон»
12 июн в 08:30
10 июл в 08:30
$864
$960 за человека
