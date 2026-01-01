-
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
«А ещё прогуляетесь по шумному восточному рынку и насладитесь местной кухней»
18 апр в 09:00
25 апр в 09:00
79 900 ₽
94 000 ₽ за человека
Весна в Киргизии: тур на майские с конной прогулкой, мастер-классом, пикниками и купанием
Расслабиться в горячих источниках, познакомиться с местной культурой и посмотреть шоу с беркутами
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00 (или по договорённости)
«Вечером поужинаем в ресторане традиционной кухни — атмосферном месте с очень вкусными блюдами»
29 апр в 14:00
30 апр в 14:00
$1250 за человека
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
«Каждый день будем пробовать блюда кыргызской кухни: бешбармак, манты, лагман, боорсоки, куурдак»
23 мая в 08:00
3 июн в 08:00
$1250 за человека
Девичник в сердце Тянь-Шаня: конные прогулки, ночёвки в юртах, горячие источники и мастер-класс
Послушать фольклорные песни, искупаться в чане и термах и приготовить традиционные лепёшки
Начало: Аэропорт Манас, Бишкек, 3:00
«Основа меню — традиционная кыргызская кухня: куурдак, бешбармак, манты, лагман, боорсоки, каттама»
27 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$1035
$1150 за человека
Зимние приключения в Киргизии: айс-флоатинг на Иссык-Куле, каньоны и гастрономия (всё включено)
Побывать в ущелье Джеты-Огуз, приготовить местные блюда, расслабиться в термах и покорить склоны гор
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
«А ещё вас ждут кулинарный мастер-класс в дунганской семье, встреча рассвета на берегу, релакс в термах и прогулка по колоритному базару»
28 янв в 09:00
4 фев в 09:00
$1200 за человека
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль с конной прогулкой и беркут-шоу
Посетить мастер-класс по ткачеству, увидеть ущелье Джеты-Огуз и исследовать верхом местные ландшафты
Начало: Аэропорт Бишкека, 11:00
«Вечером участников ждёт ужин в национальном ресторане с блюдами кыргызской кухни и живой музыкой (за доплату)»
18 апр в 11:00
24 апр в 11:00
€820 за человека
Всё включено: увлекательные активности и главное в Киргизии
Прокатиться на каяках по Иссык-Кулю, поучаствовать в кулинарном мастер-классе и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, 16:00
«А ещё вы поучитесь готовить местные блюда и попробуете уникальный дунганский ужин — удивительное сочетание китайской и среднеазиатской кухни»
21 июн в 16:00
28 июн в 16:00
139 500 ₽ за человека
