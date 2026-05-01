Совершим путешествие в сердце Тянь-Шаня: проедем через перевал Калмак-Ашуу к высокогорному
Описание тура
Организационные детали
Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек (FRU) в 16:00. Гид будет встречать вас в центре зала прилёта на первом этаже аэровокзала. Затем – групповой трансфер в гостиницу Бишкека. Далее группа, прибывшая до 16:00, отправится на обзорную экскурсию по городу.
Внимание! Для тех, кто прибывает после 16:00, встреча состоится в 18:30. А обзорная экскурсия по Бишкеку пройдёт утром в последний день тура.
В последний день тура групповой трансфер в аэропорт Манас. Точное время прибытия в аэропорт вам сообщит менеджер.
ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Гражданам России для въезда в Киргизию виза не нужна. Граждане РФ, республики Казахстан и Республики Беларусь могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.
Регистрация по месту пребывания на срок до 30 дней не требуется.
Дети до 14 лет при прямом перелёте из России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту либо по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве РФ («красная печать» МВД). Пересекать сухопутную границу с Киргизией дети до 14 лет могут только по загранпаспорту.
Программа тура по дням
Прибытие в Бишкек и знакомство со столицей
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в гостиницу, где разместимся и немного отдохнём после перелёта. Вечером выйдем на обзорную прогулку по столице Киргизии: пройдёмся по главной площади Ала-Тоо, увидим выразительную архитектуру театра оперы и балета и прогуляемся по Дубовому парку, заложенному местными жителями в начале 20 века. Завершим день ужином в уютном этническом ресторане. После вернёмся в гостиницу.
Важно: участники, прибывшие после 17:00, отправятся на обзорную экскурсию по Бишкеку в последний день тура.
Каньон Конорчек, Ортотокойское водохранилище и кулинарный мастер-класс
После завтрака мы направимся в Боомское ущелье, где находится впечатляющий каньон Конорчек — его часто называют мини-версией Гранд-Каньона благодаря ярким красным скалам. Мы прогуляемся по каньону, после пообедаем в кафе.
Затем отправимся к Ортотокойскому водохранилищу и полюбуемся гладью воды насыщенного сине-зелёного оттенка. К вечеру прибудем в посёлок Кочкор, разместимся в гостевом доме и примем участие в кулинарном мастер-классе, где научимся готовить блюда местной кухни. Ужин и отдых.
Высокогорное озеро Сон-Куль
Сегодня мы отправимся к одному из самых живописных мест Киргизии — высокогорному озеру Сон-Куль. Проедем перевал Калмак-Ашуу и полюбуемся панорамами гор Тянь-Шаня.
По прибытии пообедаем и прогуляемся вдоль берега озера, поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются виды на бирюзовую гладь воды и цветущие альпийские луга, и вдохнём кристально чистый горный воздух. При желании можно будет покататься на лошадях в окрестностях озера (за дополнительную плату).
Ночь проведём в юртах — традиционных жилищах киргизских кочевников, установленных прямо на берегу Сон-Куля.
Переезд к Иссык-Кулю и каньон Сказка
После завтрака отправимся к легендарному озеру Иссык-Куль. По дороге нас будут сопровождать впечатляющие пейзажи, о красоте которых сложено множество легенд. Посетим каньон Сказка, известный фантастическими формами и «инопланетными» пейзажами: оттенки скал здесь меняются в зависимости от освещения и времени суток.
Вечером прибудем в посёлок Тамга и разместимся на ночёвку.
Водопады Барскоон, ущелье Джеты-Огуз и Каракол
Утром продолжим путь и направимся к знаменитым водопадам Барскоон, среди которых наиболее известны Чаша Манаса и Борода аксакала. Нас ждёт прогулка среди живописных пейзажей, затем привал у озера — можно будет искупаться и позагорать.
Далее отправимся в ущелье Джеты-Огуз, название которого переводится с киргизского как «Семь быков». Гид расскажет старинную легенду о скале Разбитое сердце и проведёт экскурсию по ущелью Драконов. К вечеру прибудем в Каракол и разместимся в гостинице.
Каяки на Иссык-Куле, Каракол и дунганский ужин
С утра доедем до пристани Пржевальского, где расположен музей, памятник и могила выдающегося путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. После возьмём каяки и прокатимся по голубой глади Иссык-Куля.
Пообедав, отправимся на прогулку по Караколу: увидим первый в Киргизии православный храм Святой Троицы и дунганскую мечеть, построенную в форме тибетской пагоды, пройдёмся по уютным восточным улочкам и заглянем в сувенирные лавки.
Вечером нас ждёт традиционный дунганский ужин — яркое знакомство с кухней, сочетающей китайские и среднеазиатские кулинарные традиции.
Чолпон-Ата, Буранское городище и возвращение в Бишкек
Утром мы покинем Каракол и отправимся в Чолпон-Ату, где посетим знаменитый Музей древности под открытым небом. Здесь мы увидим тысячи камней с петроглифами и пиктограммами, датируемыми периодом со 2 века до н. э. по 8 век н. э., и прикоснёмся к древней истории региона.
После небольшого отдыха на берегу Иссык-Куля нас ждёт ещё одна значимая остановка — Буранское городище и башня Бурана. В средние века на этом месте располагалась столица тюркского государства Караханидов — город Баласагун. Затем мы отправимся обратно в Бишкек.
Свободное время, трансфер в аэропорт
До обеда будет свободное время для самостоятельных прогулок по Бишкеку, покупки сувениров или спокойного отдыха в гостинице. Участники, прибывшие после 17:00 в первый день тура, отправятся на обзорную экскурсию по столице. Затем мы соберёмся и поедем в аэропорт Манас. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|141 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Все трансферы по программе
- Сопровождение инструктора-проводника
- Все прогулки и экскурсии
- Кулинарный мастер-класс
- Катание на каяках
- Входные билеты и рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные активности, чаевые, индивидуальные трансферы
- 1-местное проживание - 15 400 ₽
- Обратите внимание, стоимость тура отличается в разные заезды:
- 14.06, 23.08, 30.08 - 140 000 ₽
- 06.09 - 139 000 ₽