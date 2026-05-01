Мои заказы

Увлекательные активности и главное в Кыргызстане (всё включено)

Прокатиться на каяках по Иссык-Кулю, поучаствовать в кулинарном мастер-классе и переночевать в юрте
За 8 дней вы увидите Кыргызстан во всём его великолепии! Мы прогуляемся по столице и среди красных скал каньона Конорчек.

Совершим путешествие в сердце Тянь-Шаня: проедем через перевал Калмак-Ашуу к высокогорному
читать дальше

озеру Сон-Куль, где остановимся на ночь в юртах на берегу.

Вы прокатитесь на каяках по легендарному Иссык-Кулю и полюбуетесь сюрреалистичными пейзажами каньона Сказка. Мы пройдёмся до водопадов Барскоон, вспомним легенду о скале Разбитое сердце в ущелье Джеты-Огуз.

Исследуем улочки и достопримечательности Каракола и прикоснёмся к многовековой истории: осмотрим петроглифы и пиктограммы в Чолпон-Ате и башню Бурана в Буранском городище.

А ещё вы поучитесь готовить местные блюда и попробуете уникальный дунганский ужин — удивительное сочетание китайской и среднеазиатской кухни.

Описание тура

Организационные детали

Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек (FRU) в 16:00. Гид будет встречать вас в центре зала прилёта на первом этаже аэровокзала. Затем – групповой трансфер в гостиницу Бишкека. Далее группа, прибывшая до 16:00, отправится на обзорную экскурсию по городу.
Внимание! Для тех, кто прибывает после 16:00, встреча состоится в 18:30. А обзорная экскурсия по Бишкеку пройдёт утром в последний день тура.
В последний день тура групповой трансфер в аэропорт Манас. Точное время прибытия в аэропорт вам сообщит менеджер.
ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Гражданам России для въезда в Киргизию виза не нужна. Граждане РФ, республики Казахстан и Республики Беларусь могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.
Регистрация по месту пребывания на срок до 30 дней не требуется.
Дети до 14 лет при прямом перелёте из России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту либо по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве РФ («красная печать» МВД). Пересекать сухопутную границу с Киргизией дети до 14 лет могут только по загранпаспорту.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бишкек и знакомство со столицей

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в гостиницу, где разместимся и немного отдохнём после перелёта. Вечером выйдем на обзорную прогулку по столице Киргизии: пройдёмся по главной площади Ала-Тоо, увидим выразительную архитектуру театра оперы и балета и прогуляемся по Дубовому парку, заложенному местными жителями в начале 20 века. Завершим день ужином в уютном этническом ресторане. После вернёмся в гостиницу.

Важно: участники, прибывшие после 17:00, отправятся на обзорную экскурсию по Бишкеку в последний день тура.

2 день

Каньон Конорчек, Ортотокойское водохранилище и кулинарный мастер-класс

После завтрака мы направимся в Боомское ущелье, где находится впечатляющий каньон Конорчек — его часто называют мини-версией Гранд-Каньона благодаря ярким красным скалам. Мы прогуляемся по каньону, после пообедаем в кафе.

Затем отправимся к Ортотокойскому водохранилищу и полюбуемся гладью воды насыщенного сине-зелёного оттенка. К вечеру прибудем в посёлок Кочкор, разместимся в гостевом доме и примем участие в кулинарном мастер-классе, где научимся готовить блюда местной кухни. Ужин и отдых.

3 день

Высокогорное озеро Сон-Куль

Сегодня мы отправимся к одному из самых живописных мест Киргизии — высокогорному озеру Сон-Куль. Проедем перевал Калмак-Ашуу и полюбуемся панорамами гор Тянь-Шаня.

По прибытии пообедаем и прогуляемся вдоль берега озера, поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются виды на бирюзовую гладь воды и цветущие альпийские луга, и вдохнём кристально чистый горный воздух. При желании можно будет покататься на лошадях в окрестностях озера (за дополнительную плату).

Ночь проведём в юртах — традиционных жилищах киргизских кочевников, установленных прямо на берегу Сон-Куля.

4 день

Переезд к Иссык-Кулю и каньон Сказка

После завтрака отправимся к легендарному озеру Иссык-Куль. По дороге нас будут сопровождать впечатляющие пейзажи, о красоте которых сложено множество легенд. Посетим каньон Сказка, известный фантастическими формами и «инопланетными» пейзажами: оттенки скал здесь меняются в зависимости от освещения и времени суток.

Вечером прибудем в посёлок Тамга и разместимся на ночёвку.

5 день

Водопады Барскоон, ущелье Джеты-Огуз и Каракол

Утром продолжим путь и направимся к знаменитым водопадам Барскоон, среди которых наиболее известны Чаша Манаса и Борода аксакала. Нас ждёт прогулка среди живописных пейзажей, затем привал у озера — можно будет искупаться и позагорать.

Далее отправимся в ущелье Джеты-Огуз, название которого переводится с киргизского как «Семь быков». Гид расскажет старинную легенду о скале Разбитое сердце и проведёт экскурсию по ущелью Драконов. К вечеру прибудем в Каракол и разместимся в гостинице.

6 день

Каяки на Иссык-Куле, Каракол и дунганский ужин

С утра доедем до пристани Пржевальского, где расположен музей, памятник и могила выдающегося путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. После возьмём каяки и прокатимся по голубой глади Иссык-Куля.

Пообедав, отправимся на прогулку по Караколу: увидим первый в Киргизии православный храм Святой Троицы и дунганскую мечеть, построенную в форме тибетской пагоды, пройдёмся по уютным восточным улочкам и заглянем в сувенирные лавки.

Вечером нас ждёт традиционный дунганский ужин — яркое знакомство с кухней, сочетающей китайские и среднеазиатские кулинарные традиции.

7 день

Чолпон-Ата, Буранское городище и возвращение в Бишкек

Утром мы покинем Каракол и отправимся в Чолпон-Ату, где посетим знаменитый Музей древности под открытым небом. Здесь мы увидим тысячи камней с петроглифами и пиктограммами, датируемыми периодом со 2 века до н. э. по 8 век н. э., и прикоснёмся к древней истории региона.

После небольшого отдыха на берегу Иссык-Куля нас ждёт ещё одна значимая остановка — Буранское городище и башня Бурана. В средние века на этом месте располагалась столица тюркского государства Караханидов — город Баласагун. Затем мы отправимся обратно в Бишкек.

8 день

Свободное время, трансфер в аэропорт

До обеда будет свободное время для самостоятельных прогулок по Бишкеку, покупки сувениров или спокойного отдыха в гостинице. Участники, прибывшие после 17:00 в первый день тура, отправятся на обзорную экскурсию по столице. Затем мы соберёмся и поедем в аэропорт Манас. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет141 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение инструктора-проводника
  • Все прогулки и экскурсии
  • Кулинарный мастер-класс
  • Катание на каяках
  • Входные билеты и рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные активности, чаевые, индивидуальные трансферы
  • 1-местное проживание - 15 400 ₽
  • Обратите внимание, стоимость тура отличается в разные заезды:
  • 14.06, 23.08, 30.08 - 140 000 ₽
  • 06.09 - 139 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, 17:00
Завершение: Бишкек, аэропорт Манас, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Бишкеке
Провёл экскурсии для 379 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
читать дальшеуменьшить

команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Увлекательные активности и главное в Кыргызстане (всё включено)»

Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
На машине
7 дней
7 отзывов
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$1380 за человека
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На автобусе
Круизы
7 дней
-
15%
11 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
7 мая в 08:00
6 июн в 08:00
81 600 ₽96 000 ₽ за человека
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
5 дней
13 отзывов
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
11 мая в 08:00
1 июн в 08:00
68 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
