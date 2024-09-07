Тотальная перезагрузка в крае гор, священных озёр и вкусной еды — все наслаждения в одном туре! В течение дня будем наполняться эмоциями: отправимся на лошадях к водопаду, устроим пикник на

берегу Иссык-Куля, полюбуемся марсианскими каньонами, познакомимся с потомственным беркутчи и понаблюдаем за созданием изделий из шерсти. Вечерами будем отдыхать в отелях с банным комплексом, бассейном, облепиховыми ваннами и в аутентичных юртах. Национальная игра, звёздное небо, можжевеловые веники в парилке добавят впечатлений.

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости путешествия на бронирование транспорта, гостиниц и экскурсий. При отказе от участия за месяц и более, вся внесённая сумма возвращается. При отказе менее, чем за месяц, деньги будут возвращены в случае, если группа набрана полностью.

Рекомендуем рейс «Аэрофлота» Москва-Бишкек, прилетающий в первый день тура в 15:15. Если вы прилетите другим рейсом (но не позже названного), встретим вас индивидуально.

Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы организуем для вас подходящее питание без доплат.

Рекомендованный список вещей:

— рубаха, футболки с длинным рукавом, 2-3 штуки

— лёгкие летние штаны или шорты

— ветронепродуваемые штаны

— головной убор: кепка, панама или платок

— лёгкие треккинговые ботинки или кроссовки

— солнцезащитные очки

— тёплая (флисовая) кофта или толстовка

— лёгкая куртка от ветра и/или лёгкая пуховка

— шапка

— дождевик

— солнцезащитный крем

— личная аптечка

— пауэр банк

— наличные в местной валюте для мелких расходов