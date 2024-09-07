Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости путешествия на бронирование транспорта, гостиниц и экскурсий. При отказе от участия за месяц и более, вся внесённая сумма возвращается. При отказе менее, чем за месяц, деньги будут возвращены в случае, если группа набрана полностью.
Рекомендуем рейс «Аэрофлота» Москва-Бишкек, прилетающий в первый день тура в 15:15. Если вы прилетите другим рейсом (но не позже названного), встретим вас индивидуально.
Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы организуем для вас подходящее питание без доплат.
Рекомендованный список вещей:
— рубаха, футболки с длинным рукавом, 2-3 штуки
— лёгкие летние штаны или шорты
— ветронепродуваемые штаны
— головной убор: кепка, панама или платок
— лёгкие треккинговые ботинки или кроссовки
— солнцезащитные очки
— тёплая (флисовая) кофта или толстовка
— лёгкая куртка от ветра и/или лёгкая пуховка
— шапка
— дождевик
— солнцезащитный крем
— личная аптечка
— пауэр банк
— наличные в местной валюте для мелких расходов
Проживание. В отелях и юрточных лагерях с национальным колоритом. Размещение в 2-3-местных номерах. В одном отеле есть банный комплекс с облепиховыми ваннами, парилкой и ледяной купелью. Во втором отеле будет бассейн с видом на горы.
Питание. Включены все завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Каждый день будем пробовать блюда кыргызской кухни: бешбармак, манты, лагман, боорсоки, куурдак. Будет много мяса и хлеба. Ни одно блюдо не повторится дважды. Для вегетарианцев организуем специальное меню. В машине всегда будет питьевая вода.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Уровень сложности. Специальная подготовка не требуется. Запланированы простые треккинги с незначительным набором высоты и длительностью не более двух часов. Перед конной прогулкой будет инструктаж.
Дети. Возраст по согласованию. По маршруту много длительных переездов. Сама программа не рассчитана для детей.
Связь и интернет. Есть практически всегда. Может пропадать в горных ущельях и каньонах. Во всех отелях есть Wi-Fi. Турлидер поможет приобрести местную сим-карту.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кыргызстан
Встретимся в аэропорту Бишкека и сразу отправимся в горное ущелье недалеко от города.
Расположимся в отеле с банным комплексом. Сегодня посвятим время себе: искупаемся в облепиховой ванне, попаримся с веником из можжевельника и нырнём в ледяную купель.
Вечером соберёмся за столом с традиционными блюдами кыргызской кухни.
Бассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная игра
Выспимся, позавтракаем и поедем дальше.
Нас ждут в следующем отеле в ущелье Чон-Кемин, где все желающие искупаются в бассейне с видом на горы. По пути остановимся у башни Бурана — одной из самых значимых достопримечательностей страны.
После размещения в отеле познакомимся с мастерицей Гульмирой, которая создаёт уникальные вещи из шерсти мериноса. Понаблюдаем за процессом изготовления изделий.
Вечером сыграем в национальную и очень популярную здесь игру.
Марсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юрте
Сегодня нас ждёт встреча с Иссык-Кулем — священным озером Кыргызстана.
По дороге посетим несколько каньонов и восхитимся творениями природы. Первый на пути — Кок-Мойнок. Здесь обратим внимание на узоры красных скал. Следующий — марсианский Аксай. Немного прогуляемся пешком до вершины, откуда открывается лучшая панорама в этом месте. Во время заката почва окрашивается в насыщенные оранжево-красные тона. И самое приятное, что локация менее популярная у путешественников, поэтому есть большая вероятность, что вся красота будет только для нас.
Совсем скоро остановимся на побережье Иссык-Куля, где устроим пикник — установим столик и стульчики, достанем местные вкусности и насладимся отдыхом. Затем ещё немного проедем до юрточного лагеря. Нас встретят горячим сытным ужином с национальными блюдами.
В гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в Каракол
Весь день проведём с максимальным погружением в местную культуру. Познакомимся с потомственным беркутчи — ловцом птиц, занимающимся дрессировкой хищных пернатых. Узнаем о традиционных играх в Киргизии и древнем искусстве охоты. Попробуем удержать беркута в руках, понаблюдаем за тренировкой, постреляем из лука и пообщаемся с хозяином.
Далее будет переезд в Каракол. По дороге заедем к каньону «Сказка» полюбоваться красными скалами.
Каракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском доме
После завтрака прогуляемся по интернациональному Караколу, зайдём на базар и попробуем холодный густой суп ашлянфу.
Рядом с городом в ущелье Джеты-Огуз спрятался водопад Девичьи косы. Часть пути проедем, а далее пересядем на лошадей. Конная прогулка займёт около 3 часов. Перед стартом будет проведён инструктаж. Все лошади обучены работе с непрофессиональными наездниками. Пообедаем в юрте.
А на ужин нас сегодня ждут в дунганском доме — где не только колоритно, но и по-домашнему вкусно.
Возвращение в Бишкек
Пора возвращаться. Позавтракав, отправимся в сторону Бишкека. По пути можем заехать в аэропорт Иссык-Куля (если ваш вылет оттуда). Остановимся купить сувениры и во второй половине дня будем в аэропорту Бишкека.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина (национальная кухня)
- Все переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение турлидером
- Экскурсии и мастер-классы по программе
- Беркут-шоу
- Посещение термальных источников
- Посещение банного комплекса в отеле
- Пользование бассейном отеля
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Страховка (по желанию)