За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота

Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Тотальная перезагрузка в крае гор, священных озёр и вкусной еды — все наслаждения в одном туре! В течение дня будем наполняться эмоциями: отправимся на лошадях к водопаду, устроим пикник на
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берегу Иссык-Куля, полюбуемся марсианскими каньонами, познакомимся с потомственным беркутчи и понаблюдаем за созданием изделий из шерсти.

Вечерами будем отдыхать в отелях с банным комплексом, бассейном, облепиховыми ваннами и в аутентичных юртах. Национальная игра, звёздное небо, можжевеловые веники в парилке добавят впечатлений.

За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости путешествия на бронирование транспорта, гостиниц и экскурсий. При отказе от участия за месяц и более, вся внесённая сумма возвращается. При отказе менее, чем за месяц, деньги будут возвращены в случае, если группа набрана полностью.

Рекомендуем рейс «Аэрофлота» Москва-Бишкек, прилетающий в первый день тура в 15:15. Если вы прилетите другим рейсом (но не позже названного), встретим вас индивидуально.

Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы организуем для вас подходящее питание без доплат.

Рекомендованный список вещей:
— рубаха, футболки с длинным рукавом, 2-3 штуки
— лёгкие летние штаны или шорты
— ветронепродуваемые штаны
— головной убор: кепка, панама или платок
— лёгкие треккинговые ботинки или кроссовки
— солнцезащитные очки
— тёплая (флисовая) кофта или толстовка
— лёгкая куртка от ветра и/или лёгкая пуховка
— шапка
— дождевик
— солнцезащитный крем
— личная аптечка
— пауэр банк
— наличные в местной валюте для мелких расходов

Проживание. В отелях и юрточных лагерях с национальным колоритом. Размещение в 2-3-местных номерах. В одном отеле есть банный комплекс с облепиховыми ваннами, парилкой и ледяной купелью. Во втором отеле будет бассейн с видом на горы.

Питание. Включены все завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Каждый день будем пробовать блюда кыргызской кухни: бешбармак, манты, лагман, боорсоки, куурдак. Будет много мяса и хлеба. Ни одно блюдо не повторится дважды. Для вегетарианцев организуем специальное меню. В машине всегда будет питьевая вода.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Уровень сложности. Специальная подготовка не требуется. Запланированы простые треккинги с незначительным набором высоты и длительностью не более двух часов. Перед конной прогулкой будет инструктаж.

Дети. Возраст по согласованию. По маршруту много длительных переездов. Сама программа не рассчитана для детей.

Связь и интернет. Есть практически всегда. Может пропадать в горных ущельях и каньонах. Во всех отелях есть Wi-Fi. Турлидер поможет приобрести местную сим-карту.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кыргызстан

Встретимся в аэропорту Бишкека и сразу отправимся в горное ущелье недалеко от города.

Расположимся в отеле с банным комплексом. Сегодня посвятим время себе: искупаемся в облепиховой ванне, попаримся с веником из можжевельника и нырнём в ледяную купель.

Вечером соберёмся за столом с традиционными блюдами кыргызской кухни.

Добро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в КыргызстанДобро пожаловать в Кыргызстан
2 день

Бассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная игра

Выспимся, позавтракаем и поедем дальше.

Нас ждут в следующем отеле в ущелье Чон-Кемин, где все желающие искупаются в бассейне с видом на горы. По пути остановимся у башни Бурана — одной из самых значимых достопримечательностей страны.

После размещения в отеле познакомимся с мастерицей Гульмирой, которая создаёт уникальные вещи из шерсти мериноса. Понаблюдаем за процессом изготовления изделий.

Вечером сыграем в национальную и очень популярную здесь игру.

Бассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная играБассейн с видом на горы, знакомство с мастерицей и национальная игра
3 день

Марсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юрте

Сегодня нас ждёт встреча с Иссык-Кулем — священным озером Кыргызстана.

По дороге посетим несколько каньонов и восхитимся творениями природы. Первый на пути — Кок-Мойнок. Здесь обратим внимание на узоры красных скал. Следующий — марсианский Аксай. Немного прогуляемся пешком до вершины, откуда открывается лучшая панорама в этом месте. Во время заката почва окрашивается в насыщенные оранжево-красные тона. И самое приятное, что локация менее популярная у путешественников, поэтому есть большая вероятность, что вся красота будет только для нас.

Совсем скоро остановимся на побережье Иссык-Куля, где устроим пикник — установим столик и стульчики, достанем местные вкусности и насладимся отдыхом. Затем ещё немного проедем до юрточного лагеря. Нас встретят горячим сытным ужином с национальными блюдами.

Марсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юртеМарсианские каньоны, пикник у Иссык-Куля и ужин в юрте
4 день

В гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в Каракол

Весь день проведём с максимальным погружением в местную культуру. Познакомимся с потомственным беркутчи — ловцом птиц, занимающимся дрессировкой хищных пернатых. Узнаем о традиционных играх в Киргизии и древнем искусстве охоты. Попробуем удержать беркута в руках, понаблюдаем за тренировкой, постреляем из лука и пообщаемся с хозяином.

Далее будет переезд в Каракол. По дороге заедем к каньону «Сказка» полюбоваться красными скалами.

В гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в КараколВ гостях у потомственного беркутчи, каньон «Сказка» и переезд в Каракол
5 день

Каракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском доме

После завтрака прогуляемся по интернациональному Караколу, зайдём на базар и попробуем холодный густой суп ашлянфу.

Рядом с городом в ущелье Джеты-Огуз спрятался водопад Девичьи косы. Часть пути проедем, а далее пересядем на лошадей. Конная прогулка займёт около 3 часов. Перед стартом будет проведён инструктаж. Все лошади обучены работе с непрофессиональными наездниками. Пообедаем в юрте.

А на ужин нас сегодня ждут в дунганском доме — где не только колоритно, но и по-домашнему вкусно.

Каракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском домеКаракол, конная прогулка к водопаду и ужин в дунганском доме
6 день

Возвращение в Бишкек

Пора возвращаться. Позавтракав, отправимся в сторону Бишкека. По пути можем заехать в аэропорт Иссык-Куля (если ваш вылет оттуда). Остановимся купить сувениры и во второй половине дня будем в аэропорту Бишкека.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина (национальная кухня)
  • Все переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение турлидером
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
  • Беркут-шоу
  • Посещение термальных источников
  • Посещение банного комплекса в отеле
  • Пользование бассейном отеля
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Аэропорт Бишкека, во второй половине дня (или можем завезти вас в аэропорт Иссык-Куль)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхТермальные источникиВсе туры6-дневные турыИссык-КульПопулярные местаБашня БуранаИз аэропорта

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