1 чел. По популярности На машине 13 часов 17 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Путешествие вокруг Иссык-Куля Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты Начало: У вашего отеля €399 за всё до 6 чел. Джиппинг На машине 8 часов 36 отзывов Групповая до 14 чел. Святое озеро и ущелья - групповая экскурсия Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами Начало: От места вашего проживания €35 за человека Джиппинг На машине 8 часов 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Дикое сердце Кыргызстана Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты Начало: У вашего отеля €220 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Чолпон-Аты

