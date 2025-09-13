Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
14 сен в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Групповая
до 14 чел.
Святое озеро и ущелья - групповая экскурсия
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикое сердце Кыргызстана
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
14 сен в 11:00
15 сен в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
